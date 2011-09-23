Канатоходец

Qusto Просмотров: 56 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 09:32 by

Не бойся высоты,Она твоя стихияИ детские мечты -Отважные, лихие!Как жизнь - железный трос,Судьба канатоходца.Твой путь, увы, не прост...Безумно сердце бьётся!Опасная игра -В ней Смерть играет с Жизнью!Как мир она стара.Нет публики капризней -Одни верят в успех,Другие ждут ошибки -Злорадный слышен смех,Коварные улыбки.Уверенность в себе нещадно быстро тает,Несмелый шаг вперёд. Дрожь тело пробирает!Иди, иди, иди! Внизу лишь Смерть и бездна,Надежда впереди. Дорога в неизвестность...

Ключевые слова: Канатоходец трос жизнь смерть дорога авторский стих

Другие, подобные истории: