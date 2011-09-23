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Стихи

Канатоходец

Не бойся высоты,
Она твоя стихия
И детские мечты -
Отважные, лихие!
Как жизнь - железный трос,
Судьба канатоходца.
Твой путь, увы, не прост...
Безумно сердце бьётся!
Опасная игра -
В ней Смерть играет с Жизнью!
Как мир она стара.
Нет публики капризней -
Одни верят в успех,
Другие ждут ошибки -
Злорадный слышен смех,
Коварные улыбки.
Уверенность в себе нещадно быстро тает,
Несмелый шаг вперёд. Дрожь тело пробирает!
Иди, иди, иди! Внизу лишь Смерть и бездна,
Надежда впереди. Дорога в неизвестность...
Сегодня, 09:32 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Канатоходец трос жизнь смерть дорога авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 09:33
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Комментариев: 6 857
Потрясающий философский стих! От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:37
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Надежда впереди. Остаётся лишь рассчитывать

Грустно что-то стало recourse
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#3 написал: Космонасть
Сегодня, 10:14
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Браво! Отличное стихотворение!
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#4 написал: Сделано_в_СССР
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Главное, чтобы трос выдержал) А канатоходец дойдёт с надеждой в неизвестность) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Qusto
Сегодня, 14:06
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Благодарю, рад, что стих понравился! blush
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#6 написал: Estellan
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Мне понравилось. Вспомнилась история про поэта, и девушку канатоходца.
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