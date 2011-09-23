Канатоходец

КанатоходецНе бойся высоты,
Она твоя стихия
И детские мечты -
Отважные, лихие!
Как жизнь - железный трос,
Судьба канатоходца.
Твой путь, увы, не прост...
Безумно сердце бьётся!
Опасная игра -
В ней Смерть играет с Жизнью!
Как мир она стара.
Нет публики капризней -
Одни верят в успех,
Другие ждут ошибки -
Злорадный слышен смех,
Коварные улыбки.
Уверенность в себе нещадно быстро тает,
Несмелый шаг вперёд. Дрожь тело пробирает!
Иди, иди, иди! Внизу лишь Смерть и бездна,
Надежда впереди. Дорога в неизвестность...
Сегодня, 09:32 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 6
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