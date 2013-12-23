ПрошедшееСреди камней исчезнувших столиц
Среди пустот, в нагроможденьи рамок,
Стоит на крыльях серебристых птиц,
Зависший между сном и явью замок.
Не льётся там игристое вино,
И золото бессмысленно не блещет.
Там было людям большее дано,
Чем бесполезно-суетные вещи.
Но человек ко злу, известно, слаб.
И замок пал под грохотом тарана.
Звенела в залах искр мошкара,
И в камне распускались трещин раны...
В бездарном перекрестье глубины
И в бесполезном трепете мгновений,
Не извинив предателям вины,
Исчезло чудо в хладных душ круженьи.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by Капитан-командорПросмотров: 41Комментарии: 4
Ключевые слова: Замок предательство люди чудо огонь авторский стих