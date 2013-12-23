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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01

Капитан-командор Просмотров: 41 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 13:01 by

Среди камней исчезнувших столицСреди пустот, в нагроможденьи рамок,Стоит на крыльях серебристых птиц,Зависший между сном и явью замок.Не льётся там игристое вино,И золото бессмысленно не блещет.Там было людям большее дано,Чем бесполезно-суетные вещи.Но человек ко злу, известно, слаб.И замок пал под грохотом тарана.Звенела в залах искр мошкара,И в камне распускались трещин раны...В бездарном перекрестье глубиныИ в бесполезном трепете мгновений,Не извинив предателям вины,Исчезло чудо в хладных душ круженьи.

Ключевые слова: Замок предательство люди чудо огонь авторский стих

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