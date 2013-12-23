Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Прошедшее

Среди камней исчезнувших столиц
Среди пустот, в нагроможденьи рамок,
Стоит на крыльях серебристых птиц,
Зависший между сном и явью замок.

Не льётся там игристое вино,
И золото бессмысленно не блещет.
Там было людям большее дано,
Чем бесполезно-суетные вещи.

Но человек ко злу, известно, слаб.
И замок пал под грохотом тарана.
Звенела в залах искр мошкара,
И в камне распускались трещин раны...

В бездарном перекрестье глубины
И в бесполезном трепете мгновений,
Не извинив предателям вины,
Исчезло чудо в хладных душ круженьи.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by Капитан-командорПросмотров: 41Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Замок предательство люди чудо огонь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:10
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 034
А что? Неплохо. «Молчит просторный тронный зал…»
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:37
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1977|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 745
Очень живописно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Летяга
Сегодня, 16:02
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 639
Комментариев: 7 871
И мне понравилось. Первый катрен - особенно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#4 написал: Капитан-командор
Сегодня, 17:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 164
Благодарю за отзывы и плюсы) blush
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.