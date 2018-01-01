Смерть

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

_Lor_ Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:47 by

Жил человек. Без греха. Без изъяна.А рядом с ним — тот, кто в порче порос.Меж ними однажды смерть пробегала.Выбирала, кто же сегодня умрет?Ей бы послаще, посытнее душонку,Чтоб разом насытить сущность свою.Чтоб радостью светила она в распашонке.Светила лазурью она на свету.Ведь даже алмаз без огранки — пустышка.А смерть... Она еще тот ювелир.Лишь только заметит стекляшку в глазницах —Уходит. Без мысли с собой утащить.Жил человек без греха. Без изъяна.Мало он прожил. Едва двадцать лет.А тот, кто по локоть в гнили поганойЕще детей своих внуков узрел.Проблема одна: как, друг, не веруй,Кары с небес все равно ты не жди.Отрезали Ангелы крылья друг другу,И демонов пламя затухло в груди.Но ты не печалься, мой юный читатель.Тебе ведь до этого еще далеко.Хотя... А где твое злато?Достойно ли смерти, аль сутью пусто?

Ключевые слова: Смерть несправедливость выбор жизнь авторский стих

Другие, подобные истории: