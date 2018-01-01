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Стихи

Смерть

Жил человек. Без греха. Без изъяна.
А рядом с ним — тот, кто в порче порос.
Меж ними однажды смерть пробегала.
Выбирала, кто же сегодня умрет?

Ей бы послаще, посытнее душонку,
Чтоб разом насытить сущность свою.
Чтоб радостью светила она в распашонке.
Светила лазурью она на свету.

Ведь даже алмаз без огранки — пустышка.
А смерть... Она еще тот ювелир.
Лишь только заметит стекляшку в глазницах —
Уходит. Без мысли с собой утащить.

Жил человек без греха. Без изъяна.
Мало он прожил. Едва двадцать лет.
А тот, кто по локоть в гнили поганой
Еще детей своих внуков узрел.

Проблема одна: как, друг, не веруй,
Кары с небес все равно ты не жди.
Отрезали Ангелы крылья друг другу,
И демонов пламя затухло в груди.

Но ты не печалься, мой юный читатель.
Тебе ведь до этого еще далеко.
Хотя... А где твое злато?
Достойно ли смерти, аль сутью пусто?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:47 by _Lor_Просмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть несправедливость выбор жизнь авторский стих

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