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Стихи

Контракт

Прости меня, мой Ангел несравненный,
Продал я душу, заблудившись в тьме порока…
Контракт подписан моей кровью – он нетленный –
Глупец! Почти мертвец… Так одиноко!
«Пытался ли спасти меня от бездны?» -
Меня вопрос все эти годы жутко мучил!
Теперь я кану, ставши пеплом, в неизвестность…
Мне всё равно. Мой дух надломленный измучен!
Коварный Дьявол манил сладкими речами,
Незримо плёл вокруг меня смертельный кокон –
Солнце взойдёт, я сгину с первыми лучами.
Глупец! Почти мертвец… Так одиноко!

Контракт

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:32 by QustoПросмотров: 51Комментарии: 6
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Ключевые слова: Душа Дьявол Ангел контракт авторская история

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