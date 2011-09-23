Контракт

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:33

Qusto Просмотров: 51 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 14:32 by

Прости меня, мой Ангел несравненный,Продал я душу, заблудившись в тьме порока…Контракт подписан моей кровью – он нетленный –Глупец! Почти мертвец… Так одиноко!«Пытался ли спасти меня от бездны?» -Меня вопрос все эти годы жутко мучил!Теперь я кану, ставши пеплом, в неизвестность…Мне всё равно. Мой дух надломленный измучен!Коварный Дьявол манил сладкими речами,Незримо плёл вокруг меня смертельный кокон –Солнце взойдёт, я сгину с первыми лучами.Глупец! Почти мертвец… Так одиноко!

Ключевые слова: Душа Дьявол Ангел контракт авторская история

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