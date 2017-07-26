Сирена

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

Darkirin Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:21 by

Я в бездне живу.Я бездной питаюсь.Я ей дорожу.И в ней задыхаюсь.Вы спросите кто я?Ответить непросто.Когда-то была я принцессой Hорд-Oста.Моря, океаны мне принадлежали,Сиреной прекрасной меня называли.Мужчины, меня раз увидев, влюблялись,Русалки же женщины все отдалялись.И зависть в сердцах у сестёр затаилась,И дикая злоба ко мне появилась.Решили они уничтожить угрозуИ выкинуть прочь, как увядшую розу.И старая ведьма им зелье сварила,Оно красоты меня вмиг чтоб лишило.Во время обеда подлили в стаканИ звонко смеялись. Сработал их план!Кожа, сиявшая россыпью медной,Стала пожухлой и мервенно бледной.Волосы бывшые цвета заката,Стали зелёными с текстурой ваты.Полные губы расплылись в усмешку.Зубы — с клыками теперь вперемешку.Ну а глаза мои вмиг почернели,Лишь слезы хрустальные в них заблестели.От боли на части душа раскололась,Остался прекрасным во мне только голос.Настолько ужасен был облик теперь,Увидев лишь раз, — умираешь. Поверь.В крике предсмертном сестры склонились,Сердца от испуга их остановились.Теперь я в ночи пою песни на скалахИ слышу предсмертные крики в финалах.Вы спросите кто я?Ответить непросто.Была я принцессой.Теперь стала монстром...

Ключевые слова: Сирена русалки колдовство зелье старая ведьма принцесса авторский стих

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