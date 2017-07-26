СиренаЯ в бездне живу.
Я бездной питаюсь.
Я ей дорожу.
И в ней задыхаюсь.
Вы спросите кто я?
Ответить непросто.
Когда-то была я принцессой Hорд-Oста.
Моря, океаны мне принадлежали,
Сиреной прекрасной меня называли.
Мужчины, меня раз увидев, влюблялись,
Русалки же женщины все отдалялись.
И зависть в сердцах у сестёр затаилась,
И дикая злоба ко мне появилась.
Решили они уничтожить угрозу
И выкинуть прочь, как увядшую розу.
И старая ведьма им зелье сварила,
Оно красоты меня вмиг чтоб лишило.
Во время обеда подлили в стакан
И звонко смеялись. Сработал их план!
Кожа, сиявшая россыпью медной,
Стала пожухлой и мервенно бледной.
Волосы бывшые цвета заката,
Стали зелёными с текстурой ваты.
Полные губы расплылись в усмешку.
Зубы — с клыками теперь вперемешку.
Ну а глаза мои вмиг почернели,
Лишь слезы хрустальные в них заблестели.
От боли на части душа раскололась,
Остался прекрасным во мне только голос.
Настолько ужасен был облик теперь,
Увидев лишь раз, — умираешь. Поверь.
В крике предсмертном сестры склонились,
Сердца от испуга их остановились.
Теперь я в ночи пою песни на скалах
И слышу предсмертные крики в финалах.
Вы спросите кто я?
Ответить непросто.
Была я принцессой.
Теперь стала монстром...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:21
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:21 by DarkirinПросмотров: 28Комментарии: 1
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