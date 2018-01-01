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Стихи

Авария

Скажи мне, милый: "Что с тобой?".
Я не вижу образ твой.
И ответь мне: "Почему
Взгляд окутан в пелену?"

Расскажи мне о себе.
Покорился ты судьбе?
Ты не бойся и присядь.
Вор иль демон, мне плевать!

Почему же сам молчишь?
Ничего не говоришь?
Поскорее дай ответ!
Ты молчанья дал обет?

Сколько лет ты нелюдим?
Дней, ночей, недель и зим?
Сколько лет не вижу я
Небa, солнцa и тебя?

Ты же здесь. И знаешь точно,
Здесь останешься навечно.
Так скажи мне, где же я?
Где же вся моя семья?

Память лишь меня подводит,
Разум плавно за нос водит.
Руки — словно онемели...
Ноги — вовсе обомлели...

В голове лишь слышен стон.
Крик, идущий в унисон
С воплем, страхом и рыданьем.
Все приправлено страданьем.

Звонкий скрежет ржавой стали...
"Не сработали педали?".
А потом лишь тишина...
Впредь безмолвная страна...

Немота теперь мой друг
И безумный сердца стук.
Так скажи мне, Сатана:
"Не сошла ли я с ума?"

*****

"Не верит богу человек.
Свободы хочет он вовек.
Пошлых и простых идей.
Нет сейчас святых людей".

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:59 by _Lor_Просмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Авария ад безумие страдание одиночество авторский стих

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