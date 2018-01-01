Авария

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

_Lor_ Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:59 by

Скажи мне, милый: "Что с тобой?".Я не вижу образ твой.И ответь мне: "ПочемуВзгляд окутан в пелену?"Расскажи мне о себе.Покорился ты судьбе?Ты не бойся и присядь.Вор иль демон, мне плевать!Почему же сам молчишь?Ничего не говоришь?Поскорее дай ответ!Ты молчанья дал обет?Сколько лет ты нелюдим?Дней, ночей, недель и зим?Сколько лет не вижу яНебa, солнцa и тебя?Ты же здесь. И знаешь точно,Здесь останешься навечно.Так скажи мне, где же я?Где же вся моя семья?Память лишь меня подводит,Разум плавно за нос водит.Руки — словно онемели...Ноги — вовсе обомлели...В голове лишь слышен стон.Крик, идущий в унисонС воплем, страхом и рыданьем.Все приправлено страданьем.Звонкий скрежет ржавой стали..."Не сработали педали?".А потом лишь тишина...Впредь безмолвная страна...Немота теперь мой другИ безумный сердца стук.Так скажи мне, Сатана:"Не сошла ли я с ума?"*****"Не верит богу человек.Свободы хочет он вовек.Пошлых и простых идей.Нет сейчас святых людей".

Ключевые слова: Авария ад безумие страдание одиночество авторский стих

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