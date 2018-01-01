АварияСкажи мне, милый: "Что с тобой?".
Я не вижу образ твой.
И ответь мне: "Почему
Взгляд окутан в пелену?"
Расскажи мне о себе.
Покорился ты судьбе?
Ты не бойся и присядь.
Вор иль демон, мне плевать!
Почему же сам молчишь?
Ничего не говоришь?
Поскорее дай ответ!
Ты молчанья дал обет?
Сколько лет ты нелюдим?
Дней, ночей, недель и зим?
Сколько лет не вижу я
Небa, солнцa и тебя?
Ты же здесь. И знаешь точно,
Здесь останешься навечно.
Так скажи мне, где же я?
Где же вся моя семья?
Память лишь меня подводит,
Разум плавно за нос водит.
Руки — словно онемели...
Ноги — вовсе обомлели...
В голове лишь слышен стон.
Крик, идущий в унисон
С воплем, страхом и рыданьем.
Все приправлено страданьем.
Звонкий скрежет ржавой стали...
"Не сработали педали?".
А потом лишь тишина...
Впредь безмолвная страна...
Немота теперь мой друг
И безумный сердца стук.
Так скажи мне, Сатана:
"Не сошла ли я с ума?"
*****
"Не верит богу человек.
Свободы хочет он вовек.
Пошлых и простых идей.
Нет сейчас святых людей".
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:59 by _Lor_Просмотров: 35Комментарии: 0
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