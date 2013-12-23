Песнь мертвого легиона

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:27

Капитан-командор Просмотров: 64 Комментарии: 9 +4 Вчера, 16:27 by

Горн протрубил, близится время битвы,Нашим врагам время прочесть молитвы,Смерть - как процесс, стоит лишь только начать,Хочешь - кричи, если не поздно кричать...Эта война так бессмысленна и сурова,Рвемся в огонь, рвемся снова и снова.Всё решено, отдан приказ стрелять,Хочешь - беги, если не поздно бежать...Ну вот и все, даже мундиры целы,Ну а душа? Черт с ней, давно сгорела.Где же ты, где, нашей победы конец?Хочешь - стреляй, но не поможет свинец...Все мы мертвы, но мы не стали прахом,Наши сердца слишком иссушены мраком,Хочешь убить, вижу, ты ждал целый век,Только вот зря, ты опоздал, человек...

Ключевые слова: Война мертвецы свинец огонь воины авторский стих

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