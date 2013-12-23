Песнь мертвого легиона

Песнь мертвого легионаГорн протрубил, близится время битвы,
Нашим врагам время прочесть молитвы,
Смерть - как процесс, стоит лишь только начать,
Хочешь - кричи, если не поздно кричать...
Эта война так бессмысленна и сурова,
Рвемся в огонь, рвемся снова и снова.
Всё решено, отдан приказ стрелять,
Хочешь - беги, если не поздно бежать...
Ну вот и все, даже мундиры целы,
Ну а душа? Черт с ней, давно сгорела.
Где же ты, где, нашей победы конец?
Хочешь - стреляй, но не поможет свинец...
Все мы мертвы, но мы не стали прахом,
Наши сердца слишком иссушены мраком,
Хочешь убить, вижу, ты ждал целый век,
Только вот зря, ты опоздал, человек...
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:27
Вчера, 16:27 by Капитан-командорПросмотров: 64Комментарии: 9
Ключевые слова: Война мертвецы свинец огонь воины авторский стих