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Стихи

Песнь мертвого легиона

Горн протрубил, близится время битвы,
Нашим врагам время прочесть молитвы,
Смерть - как процесс, стоит лишь только начать,
Хочешь - кричи, если не поздно кричать...

Эта война так бессмысленна и сурова,
Рвемся в огонь, рвемся снова и снова.
Всё решено, отдан приказ стрелять,
Хочешь - беги, если не поздно бежать...

Ну вот и все, даже мундиры целы,
Ну а душа? Черт с ней, давно сгорела.
Где же ты, где, нашей победы конец?
Хочешь - стреляй, но не поможет свинец...

Все мы мертвы, но мы не стали прахом,
Наши сердца слишком иссушены мраком,
Хочешь убить, вижу, ты ждал целый век,
Только вот зря, ты опоздал, человек...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:27
Вчера, 16:27 by Капитан-командорПросмотров: 64Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Война мертвецы свинец огонь воины авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 619
Читается нескладно
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Капитан-командор
Вчера, 18:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 123
Цитата: зелёное яблочко
Читается нескладно

И чем же именно?)
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:22
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 619
Цитата: Капитан-командор
чем же

Я не куси, пояснить научно не сумею. Но вроде ритм хромает.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Капитан-командор
Вчера, 18:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 123
Ну... К сожалению, ритм не мой, хотя я вроде проверял
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
#5 написал: A.Norton
Вчера, 18:45
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (309|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 287
Цена войны - боль, смерть, разрушение и отчаяние. Хорошее стихотворение. И нормально все с рифмой, ничего остро режущего глаз я не увидел. За все - +1 к рейтингу.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#6 написал: Капитан-командор
Вчера, 19:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 123
Цитата: A.Norton
Цена войны - боль, смерть, разрушение и отчаяние. Хорошее стихотворение. И нормально все с рифмой, ничего остро режущего глаз я не увидел. За все - +1 к рейтингу.

Благодарствую)
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
#7 написал: Estellan
Вчера, 19:59
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1250|0)
Публикаций: 141
Комментариев: 1 533
Сложилось ощущение, что стихотворение написано на мотив песни. Саму песню мы не знает, вот взгляд и цепляется за кажущиеся нескладности.
Плюсанул)
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#8 написал: Капитан-командор
Вчера, 21:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 123
Цитата: Estellan
Сложилось ощущение, что стихотворение написано на мотив песни. Саму песню мы не знает, вот взгляд и цепляется за кажущиеся нескладности.
Плюсанул)

Тиль, вы довольно проницательны) написано на мотив романса Майи Котовской "Вы ненавидите меня", просто в голове все время крутился...

Спасибо за отзыв и плюс) недочёты учту!
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
#9 написал: FataMorgana
Вчера, 23:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (120|0)
Публикаций: 125
Комментариев: 3 051
И правда, на песню походит. Чем-то зацепило, плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
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