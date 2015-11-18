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Стихи

Видение короля

Король ходит большими шагами
Взад и вперед по палатам;
Люди спят — королю лишь не спится:
Короля султан осаждает,
Голову отсечь ему грозится
И в Стамбул отослать ее хочет.

Часто он подходит к окошку;
Не услышит ли какого шума?
Слышит, воет ночная птица,
Она чует беду неминучу,
Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных.

Не сова воет в Ключе-граде,
Не луна Ключ-город озаряет,
В церкви божией гремят барабаны,
Вся свечами озарена церковь.

Но никто барабанов не слышит,
Никто света в церкви божией не видит,
Лишь король то слышал и видел;
Из палат своих он выходит
И идет один в божию церковь.

Стал на паперти, дверь отворяет...
Ужасом в нем замерло сердце,
Но великую творит он молитву
И спокойно в церковь божию входит.

Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.
Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку ему досягает...

Горе! в церкви турки и татары
И предатели, враги богумилы.
На амвоне сам султан безбожный,
Держит он наголо саблю,
Кровь по сабле свежая струится
С вострия до самой рукояти.

Короля незапный обнял холод:
Тут же видит он отца и брата.
Пред султаном старик бедный справа,
Униженно стоя на коленах,
Подает ему свою корону;
Слева, также стоя на коленах,
Его сын, Радивой окаянный,
Басурманскою чалмою покрытый
(С тою самою веревкою, которой
Удавил он несчастного старца),
Край полы у султана целует,
Как холоп, наказанный фалангой.

И султан безбожный, усмехаясь,
Взял корону, растоптал ногами
И промолвил потом Радивою:
«Будь над Боснией моей ты властелином,
Для гяур-христиан беглербеем».
И отступник бил челом султану,
Трижды пол окровавленный целуя.

И султан прислужников кликнул
И сказал: «Дать кафтан Радивою!
Не бархатный кафтан, не парчовый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного».
Бусурмане на короля наскочили,
Донага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожею Радивоя.

Громко мученик господу взмолился:
«Прав ты, боже, меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!»

При сем имени церковь задрожала,
Все внезапно утихнуло, померкло, —
Все исчезло — будто не бывало.

И король ощупью в потемках
Кое-как до двери добрался
И с молитвою на улицу вышел.

Было тихо. С высокого неба
Город белый луна озаряла.
Вдруг взвилась из-за города бомба,
И пошли бусурмане на приступ.

Автор - А.С. Пушкин.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:47
Сегодня, 06:47 by vityammyПросмотров: 34Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Пушкин стих король

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 08:00
+1
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Комментариев: 875
Не знал что у Пушкина есть такие работы, хоть на стих мало похоже, но довольно интересно
+
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#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 08:02
+1
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Комментариев: 230
Из песен западных славян мне ещё "Марко Якубович" нравится... Мне кажется. было б в тему...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: vityammy
Сегодня, 08:37
+1
Онлайн
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 311
Цитата: Fleur Delacour
Из песен западных славян мне ещё "Марко Якубович" нравится... Мне кажется. было б в тему...


добавил)
Зарегистрирован: 15.06.2018
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 08:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 230
Цитата: vityammy
добавил)

бум ждать))))))
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:10
+1
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Репутация: (2002|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 8 015
Замечательный стих! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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