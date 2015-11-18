Видение короля

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:47

vityammy Просмотров: 34 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 06:47 by

Король ходит большими шагамиВзад и вперед по палатам;Люди спят — королю лишь не спится:Короля султан осаждает,Голову отсечь ему грозитсяИ в Стамбул отослать ее хочет.Часто он подходит к окошку;Не услышит ли какого шума?Слышит, воет ночная птица,Она чует беду неминучу,Скоро ей искать новой кровлиДля своих птенцов горемычных.Не сова воет в Ключе-граде,Не луна Ключ-город озаряет,В церкви божией гремят барабаны,Вся свечами озарена церковь.Но никто барабанов не слышит,Никто света в церкви божией не видит,Лишь король то слышал и видел;Из палат своих он выходитИ идет один в божию церковь.Стал на паперти, дверь отворяет...Ужасом в нем замерло сердце,Но великую творит он молитвуИ спокойно в церковь божию входит.Тут он видит чудное виденье:На помосте валяются трупы,Между ими хлещет кровь ручьями,Как потоки осени дождливой.Он идет, шагая через трупы,Кровь по щиколку ему досягает...Горе! в церкви турки и татарыИ предатели, враги богумилы.На амвоне сам султан безбожный,Держит он наголо саблю,Кровь по сабле свежая струитсяС вострия до самой рукояти.Короля незапный обнял холод:Тут же видит он отца и брата.Пред султаном старик бедный справа,Униженно стоя на коленах,Подает ему свою корону;Слева, также стоя на коленах,Его сын, Радивой окаянный,Басурманскою чалмою покрытый(С тою самою веревкою, которойУдавил он несчастного старца),Край полы у султана целует,Как холоп, наказанный фалангой.И султан безбожный, усмехаясь,Взял корону, растоптал ногамиИ промолвил потом Радивою:«Будь над Боснией моей ты властелином,Для гяур-христиан беглербеем».И отступник бил челом султану,Трижды пол окровавленный целуя.И султан прислужников кликнулИ сказал: «Дать кафтан Радивою!Не бархатный кафтан, не парчовый,А содрать на кафтан РадивояКожу с брата его родного».Бусурмане на короля наскочили,Донага всего его раздели,Атаганом ему кожу вспороли,Стали драть руками и зубами,Обнажили мясо и жилы,И до самых костей ободрали,И одели кожею Радивоя.Громко мученик господу взмолился:«Прав ты, боже, меня наказуя!Плоть мою предай на растерзанье,Лишь помилуй мне душу, Иисусе!»При сем имени церковь задрожала,Все внезапно утихнуло, померкло, —Все исчезло — будто не бывало.И король ощупью в потемкахКое-как до двери добралсяИ с молитвою на улицу вышел.Было тихо. С высокого небаГород белый луна озаряла.Вдруг взвилась из-за города бомба,И пошли бусурмане на приступ.Автор - А.С. Пушкин.

Ключевые слова: Пушкин стих король

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