ПредательствоПредательство не может быть случайным,
Оно вынашивается долго в голове.
И наступает тот момент, что станет крайним,
Тогда и расцветет оно во всей своей красе.
Немая ложь введет тебя в оцепенение,
Вмиг перестанешь контролировать свой мир.
Поблекнут чувства от общественного мнения,
Ты, не раздумывая, предал, что любил.
И недовольных крики станут шепотом,
Ты упадешь в холодную пучину, в чужой мир.
Твои слова о правде станут тихим ропотом,
Они не верят, что бы им ни говорил.
Клеймом предателя отметился навечно,
Дамоклов меч висит над головой твоей.
Молва о подлости настолько быстротечна,
Останешься предателем в сердцах людей.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:15
Вчера, 14:15 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 41Комментарии: 2
Ключевые слова: Предательство мнение клеймо авторский стих