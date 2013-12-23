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Стихи

Предательство

Предательство не может быть случайным,
Оно вынашивается долго в голове.
И наступает тот момент, что станет крайним,
Тогда и расцветет оно во всей своей красе.

Немая ложь введет тебя в оцепенение,
Вмиг перестанешь контролировать свой мир.
Поблекнут чувства от общественного мнения,
Ты, не раздумывая, предал, что любил.

И недовольных крики станут шепотом,
Ты упадешь в холодную пучину, в чужой мир.
Твои слова о правде станут тихим ропотом,
Они не верят, что бы им ни говорил.

Клеймом предателя отметился навечно,
Дамоклов меч висит над головой твоей.
Молва о подлости настолько быстротечна,
Останешься предателем в сердцах людей.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:15
Вчера, 14:15 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 41Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Предательство мнение клеймо авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:25
0
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Комментариев: 3 189
Очень сильно !супер++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:26
0
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Комментариев: 7 648
Предательство в любом виде осуждаемо народом. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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