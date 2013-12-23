Предательство

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:15

Девятихвостый Лис Просмотров: 41 Комментарии: 2 +3 Вчера, 14:15 by

Предательство не может быть случайным,Оно вынашивается долго в голове.И наступает тот момент, что станет крайним,Тогда и расцветет оно во всей своей красе.Немая ложь введет тебя в оцепенение,Вмиг перестанешь контролировать свой мир.Поблекнут чувства от общественного мнения,Ты, не раздумывая, предал, что любил.И недовольных крики станут шепотом,Ты упадешь в холодную пучину, в чужой мир.Твои слова о правде станут тихим ропотом,Они не верят, что бы им ни говорил.Клеймом предателя отметился навечно,Дамоклов меч висит над головой твоей.Молва о подлости настолько быстротечна,Останешься предателем в сердцах людей.

Ключевые слова: Предательство мнение клеймо авторский стих

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