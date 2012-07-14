Отчужденность

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Девятихвостый Лис Просмотров: 34 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:27 by

Отчужденность съедает меня полностью,И больше вами не живу – остыл.Не отношусь уже я с той серьёзностью,К словам, что под венцом произносил.Мне чуждо стало ваше отражение,Не вижу смысла путь совместный продолжать.Перекрою стихи о вас без сожаленияИ обращу я время наших судеб вспять.Покрылся трещинами мир наш рукотворный,Померкли краски, потускнел счастливый свет.И цвет любви нашей давно не чудотворный,Не вижу смысла дальше в нем искать ответ.Отчужденность взросла в руинах города,Что возводили мы совместно, не таясь.Теперь лишь дождь гоняет пыль и молодость,В краях где жизнь наша, вдруг, резко прервалась.И в одиночестве безмолвном стало холодно,Нет оправдания загубленной любви.Лишь равнодушие в сердцах наших восполнится,Оставив длинные кровавые рубцы.Со временем внутри все успокоится,Душа взлетит ко звездам – всё пройдет.И лишь однажды снова горе наше вспомнится,Но только дождь слезу свою по ним прольёт.

Ключевые слова: Дождь отчужденность судьба авторский стих

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