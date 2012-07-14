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Стихи

Отчужденность

Отчужденность съедает меня полностью,
И больше вами не живу – остыл.
Не отношусь уже я с той серьёзностью,
К словам, что под венцом произносил.

Мне чуждо стало ваше отражение,
Не вижу смысла путь совместный продолжать.
Перекрою стихи о вас без сожаления
И обращу я время наших судеб вспять.

Покрылся трещинами мир наш рукотворный,
Померкли краски, потускнел счастливый свет.
И цвет любви нашей давно не чудотворный,
Не вижу смысла дальше в нем искать ответ.

Отчужденность взросла в руинах города,
Что возводили мы совместно, не таясь.
Теперь лишь дождь гоняет пыль и молодость,
В краях где жизнь наша, вдруг, резко прервалась.

И в одиночестве безмолвном стало холодно,
Нет оправдания загубленной любви.
Лишь равнодушие в сердцах наших восполнится,
Оставив длинные кровавые рубцы.

Со временем внутри все успокоится,
Душа взлетит ко звездам – всё пройдет.
И лишь однажды снова горе наше вспомнится,
Но только дождь слезу свою по ним прольёт.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 11:27 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 34Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Дождь отчужденность судьба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 11:28
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Комментариев: 2 253
Понравился стих, романтика и разбитые сердца... Плюс, +++
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:58
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Бывает и такое +++
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#3 написал: Сделано_в_СССР
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Трудный стих, полный горечи и разочарования. +
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