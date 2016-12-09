Месть- Доброго Вам вечерочка, господин, одинокий волк.
Мне помнится, Вы однажды кому-то отгрызли бок?
- Ну что Вы, миледи, как можно? Враки и наговор.
- Не верю! И месть джедайки смотрит на Вас в упор!
- Эй, эй, потише машите, иначе проткнете мне глаз.
- Прибудет со мною сила, и месть да настигнет Вас!
- Вот нынче пошли детишки - джедаи из звездных сфер.
Вы разве не к бабке спешили иль к дедушке, например?
Вы это, красивая шляпка, несите свои пирожки...
Сказал же, Я БОК НЕ ТРОГАЛ!
- Клянись!
- Не сносить башки.
- Ну то-то.. иди и помни, что-то не так пойдет -
Спустится с неба воин! Йода тебя найдёт!
Автор стихотворения - Полина, также известная как ms Molli.
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:34 by EstellanПросмотров: 19Комментарии: 1
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