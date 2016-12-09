Месть

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:34 by

- Доброго Вам вечерочка, господин, одинокий волк.Мне помнится, Вы однажды кому-то отгрызли бок?- Ну что Вы, миледи, как можно? Враки и наговор.- Не верю! И месть джедайки смотрит на Вас в упор!- Эй, эй, потише машите, иначе проткнете мне глаз.- Прибудет со мною сила, и месть да настигнет Вас!- Вот нынче пошли детишки - джедаи из звездных сфер.Вы разве не к бабке спешили иль к дедушке, например?Вы это, красивая шляпка, несите свои пирожки...Сказал же, Я БОК НЕ ТРОГАЛ!- Клянись!- Не сносить башки.- Ну то-то.. иди и помни, что-то не так пойдет -Спустится с неба воин! Йода тебя найдёт!Автор стихотворения - Полина, также известная как ms Molli.

Ключевые слова: Джедай волк месть

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