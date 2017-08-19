«Труд галактического маляра...»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ловчий Просмотров: 11 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:03 by

У времени Луны своё безумье,Ему привычна дымка серебра.Туманной кромкой раннего утраУкроются тяжёлые раздумья.И новый час заставит время мчаться,Метаться тонкой стрелкой на часах...Как будто передался этот страх,А мы за ним пытаемся угнаться.В глазах людей - сплетения галактик,Не потому ли в них живёт душа?Мгновение встречаю не спеша,Без придури и новомодных практик.Я красками испачкал небосвод,Чтобы заря была в сто крат прекрасней,И Солнце заполняло светом яснымОчередной планеты оборот.Но день встречать сегодня непривычно,Так странно это взять и осознать,Что он себя не смеет повторять,А мне его раскрасить нужно лично.Всерьёз не принимая возраженья,Вселенная развеивает ночь.И не пытаясь это превозмочь,Я помогаю космоса движенью.04.2017

Ключевые слова: Вселенная космос звёзды мистический опыт авторский стих

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