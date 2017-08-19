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Стихи

«Труд галактического маляра...»

У времени Луны своё безумье,
Ему привычна дымка серебра.
Туманной кромкой раннего утра
Укроются тяжёлые раздумья.
И новый час заставит время мчаться,
Метаться тонкой стрелкой на часах...
Как будто передался этот страх,
А мы за ним пытаемся угнаться.
В глазах людей - сплетения галактик,
Не потому ли в них живёт душа?
Мгновение встречаю не спеша,
Без придури и новомодных практик.

Я красками испачкал небосвод,
Чтобы заря была в сто крат прекрасней,
И Солнце заполняло светом ясным
Очередной планеты оборот.

Но день встречать сегодня непривычно,
Так странно это взять и осознать,
Что он себя не смеет повторять,
А мне его раскрасить нужно лично.
Всерьёз не принимая возраженья,
Вселенная развеивает ночь.
И не пытаясь это превозмочь,
Я помогаю космоса движенью.

04.2017

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:03 by ЛовчийПросмотров: 11Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Вселенная космос звёзды мистический опыт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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