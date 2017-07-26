Красная Шапочка выросла

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 02:07 by

Шорох крыльев неистово-трепетныйВновь доносится сквозь полумрак.Прилетел мой поклонничек ветреный!Упырина, мажор и дурак!- Галька, вредина, дрянь белобрысая! -Снова мне беспардонно кричит.- Что ж брехала ты всем, что, мол, крыса я?!Ишь, обиделся он, паразит!- Галька, стерва ты, совесть посеяла!Сплетни ты распускаешь зачем?Месть коварную, что ли, затеяла?!Изменял я тебе? Скажешь, с кем?Я к тебе возвращаюсь, желанная!Ты же смотришь с обидою вновь.Ты капризная, непостоянная!Кстати, голоден я. Где же кровь?Ах он хочет попить вволю кровушки?!Как меня он замучил, подлец!Боль моей непутёвой головушки!А ведь звал же меня под венец.Не лететь ему больше по небушку.Изловила того упыря!Плоть его я размажу по хлебушку,Льётся крови евонной струя.Откусила ему я головушку!Гад, изменщик, нахал и подлец!Пью его упыриную кровушку.Лучше с волком пойду под венец!

Ключевые слова: Упырь волк любовь измена авторский стих

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