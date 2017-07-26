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Стихи

Красная Шапочка выросла

Шорох крыльев неистово-трепетный
Вновь доносится сквозь полумрак.
Прилетел мой поклонничек ветреный!
Упырина, мажор и дурак!

- Галька, вредина, дрянь белобрысая! -
Снова мне беспардонно кричит.
- Что ж брехала ты всем, что, мол, крыса я?!
Ишь, обиделся он, паразит!

- Галька, стерва ты, совесть посеяла!
Сплетни ты распускаешь зачем?
Месть коварную, что ли, затеяла?!
Изменял я тебе? Скажешь, с кем?

Я к тебе возвращаюсь, желанная!
Ты же смотришь с обидою вновь.
Ты капризная, непостоянная!
Кстати, голоден я. Где же кровь?

Ах он хочет попить вволю кровушки?!
Как меня он замучил, подлец!
Боль моей непутёвой головушки!
А ведь звал же меня под венец.

Не лететь ему больше по небушку.
Изловила того упыря!
Плоть его я размажу по хлебушку,
Льётся крови евонной струя.

Откусила ему я головушку!
Гад, изменщик, нахал и подлец!
Пью его упыриную кровушку.
Лучше с волком пойду под венец!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:07 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Упырь волк любовь измена авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:27
+1
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Комментариев: 321
Вот она - вся суть женской натуры)))
Плоть его я размажу по хлебушку,
Льётся крови евонной струя.

Ух, аж жутковато стало... За стих плюс огромный!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
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