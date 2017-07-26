Красная Шапочка выросла

Красная Шапочка вырослаШорох крыльев неистово-трепетный
Вновь доносится сквозь полумрак.
Прилетел мой поклонничек ветреный!
Упырина, мажор и дурак!
- Галька, вредина, дрянь белобрысая! -
Снова мне беспардонно кричит.
- Что ж брехала ты всем, что, мол, крыса я?!
Ишь, обиделся он, паразит!
- Галька, стерва ты, совесть посеяла!
Сплетни ты распускаешь зачем?
Месть коварную, что ли, затеяла?!
Изменял я тебе? Скажешь, с кем?
Я к тебе возвращаюсь, желанная!
Ты же смотришь с обидою вновь.
Ты капризная, непостоянная!
Кстати, голоден я. Где же кровь?
Ах он хочет попить вволю кровушки?!
Как меня он замучил, подлец!
Боль моей непутёвой головушки!
А ведь звал же меня под венец.
Не лететь ему больше по небушку.
Изловила того упыря!
Плоть его я размажу по хлебушку,
Льётся крови евонной струя.
Откусила ему я головушку!
Гад, изменщик, нахал и подлец!
Пью его упыриную кровушку.
Лучше с волком пойду под венец!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:07 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 1
Ключевые слова: Упырь волк любовь измена авторский стих