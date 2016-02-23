Вампир-дракон и тролли (басня)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 29 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 15:10 by

Вампир-эстет стихи писал,Поэзией своей блистал!А тролль завидовал ему.Известно дело, почему.К своей троллихе он побёгИ план издёвки приволок.Ей говорит: "Дразни его,Прикольней нету ничего!Цепляйся ты к его стихам,И я ему, скоту, задам!Узнают жаба и червяк,Что как поэт вампир - дурак.Его мы будем изводитьИ с текстами его мудрить.Мы снимем пародийный клип.Ах, если б фильм ещё смогли б..."Троллиха говорит: "Ага!Достанем гадкого врага.Ишь, вздумал он стихи писать!Кайф это нам бы обломать.А то гордится, вишь, подлец!Я - гений, ай да молодец!Стихи прекрасны. Что с того?А мы затюкаем его.Заставим презирать себя,Задушим гордость упыря!".И стали клип они снимать,Вампира в нём изображать.Перевирать его слова,Так, что узнать едва-едва...Тем временем вампир-поэтВ изящный сел кабриолет.Приказ водителю отдалИ прямиком на шумный бал.А там так веселы друзья!И собралась уж вся родня.Пришли вампира поздравлять.Ведь юбилей: лет тысяч пять!Вся разношёрстная толпа,Конечно, подшофе была.И веселились, кто как мог!Не видели, что тролль прибёг.Клип незаметно он включилИ дёру дал, что было сил!Все в шоке на экран глядят,А там нелепейший разврат.Какой-то, ряженый муру,Читает в кадре на пиру!Да, в клипе форменный вертеп,Как этот жалкий тролль нелеп!Какие глупости творит,Какую гадость говорит!Обидно всем гостям до слёз!И сам поэт не перенёс.Вмиг превратился в монстра он!Волшебной силой наделён.Летит вампир, ужасный зверь,За троллем. Как-же он теперь?А тролль с троллихою дрожат,Бормочут маты и визжат!Дыхнул огнём вампир-дракон,Спалил к чертям всех троллей он!Мораль: вампира ты не злиИ со словами не блуди.Иначе он ведь прилетит!Дыхнёт огнём и всех спалит!

Ключевые слова: Вампир дракон тролли огонь бал авторский стих

Другие, подобные истории: