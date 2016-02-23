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Стихи

Вампир-дракон и тролли (басня)

Вампир-эстет стихи писал,
Поэзией своей блистал!

А тролль завидовал ему.
Известно дело, почему.

К своей троллихе он побёг
И план издёвки приволок.

Ей говорит: "Дразни его,
Прикольней нету ничего!

Цепляйся ты к его стихам,
И я ему, скоту, задам!

Узнают жаба и червяк,
Что как поэт вампир - дурак.

Его мы будем изводить
И с текстами его мудрить.

Мы снимем пародийный клип.
Ах, если б фильм ещё смогли б..."

Троллиха говорит: "Ага!
Достанем гадкого врага.

Ишь, вздумал он стихи писать!
Кайф это нам бы обломать.

А то гордится, вишь, подлец!
Я - гений, ай да молодец!

Стихи прекрасны. Что с того?
А мы затюкаем его.

Заставим презирать себя,
Задушим гордость упыря!".

И стали клип они снимать,
Вампира в нём изображать.

Перевирать его слова,
Так, что узнать едва-едва...

Тем временем вампир-поэт
В изящный сел кабриолет.

Приказ водителю отдал
И прямиком на шумный бал.

А там так веселы друзья!
И собралась уж вся родня.

Пришли вампира поздравлять.
Ведь юбилей: лет тысяч пять!

Вся разношёрстная толпа,
Конечно, подшофе была.

И веселились, кто как мог!
Не видели, что тролль прибёг.

Клип незаметно он включил
И дёру дал, что было сил!

Все в шоке на экран глядят,
А там нелепейший разврат.

Какой-то, ряженый муру,
Читает в кадре на пиру!

Да, в клипе форменный вертеп,
Как этот жалкий тролль нелеп!

Какие глупости творит,
Какую гадость говорит!

Обидно всем гостям до слёз!
И сам поэт не перенёс.

Вмиг превратился в монстра он!
Волшебной силой наделён.

Летит вампир, ужасный зверь,
За троллем. Как-же он теперь?

А тролль с троллихою дрожат,
Бормочут маты и визжат!

Дыхнул огнём вампир-дракон,
Спалил к чертям всех троллей он!

Мораль: вампира ты не зли
И со словами не блуди.

Иначе он ведь прилетит!
Дыхнёт огнём и всех спалит!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:10 by ЭвиллсПросмотров: 29Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Вампир дракон тролли огонь бал авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:12
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2364|0)
Публикаций: 221
Комментариев: 1 493
Все б вампиры такие были - от солнца б не сгорели, наверное) Но фантазия - есть фантазия. И довольно интересная и забавная)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:47
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1539|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 975
Плюс за стих.
Но теперь я безрезультатно силюсь представить себе тушу, из которой огнедышащему дракону(!) было бы сподручно высасывать кровь dinozavr
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:11
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (352|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 089
Цитата: az.ecmb
Плюс за стих.
Но теперь я безрезультатно силюсь представить себе тушу, из которой огнедышащему дракону(!) было бы сподручно высасывать кровь dinozavr

Мегатрон Мегатролль мб) плюс)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Mina Harker
Сегодня, 17:18
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (7|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 686
Какие противные тролли! )) Так им и надо, сами вампира разозлили) Понравилась басня!Плюс
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#5 написал: kusi
Сегодня, 17:25
+2
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1835|0)
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Комментариев: 6 345
Шикарно! От меня океанический ++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:33
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Репутация: (1992|2)
Публикаций: 135
Комментариев: 2 905
Тут фантазия такая: если Дракула обозначает: сын Дракона то значит, он мог и превращаться в него. В сказочном измерении или другой реальности - запросто. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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