Вампир-дракон и тролли (басня)Вампир-эстет стихи писал,
Поэзией своей блистал!
А тролль завидовал ему.
Известно дело, почему.
К своей троллихе он побёг
И план издёвки приволок.
Ей говорит: "Дразни его,
Прикольней нету ничего!
Цепляйся ты к его стихам,
И я ему, скоту, задам!
Узнают жаба и червяк,
Что как поэт вампир - дурак.
Его мы будем изводить
И с текстами его мудрить.
Мы снимем пародийный клип.
Ах, если б фильм ещё смогли б..."
Троллиха говорит: "Ага!
Достанем гадкого врага.
Ишь, вздумал он стихи писать!
Кайф это нам бы обломать.
А то гордится, вишь, подлец!
Я - гений, ай да молодец!
Стихи прекрасны. Что с того?
А мы затюкаем его.
Заставим презирать себя,
Задушим гордость упыря!".
И стали клип они снимать,
Вампира в нём изображать.
Перевирать его слова,
Так, что узнать едва-едва...
Тем временем вампир-поэт
В изящный сел кабриолет.
Приказ водителю отдал
И прямиком на шумный бал.
А там так веселы друзья!
И собралась уж вся родня.
Пришли вампира поздравлять.
Ведь юбилей: лет тысяч пять!
Вся разношёрстная толпа,
Конечно, подшофе была.
И веселились, кто как мог!
Не видели, что тролль прибёг.
Клип незаметно он включил
И дёру дал, что было сил!
Все в шоке на экран глядят,
А там нелепейший разврат.
Какой-то, ряженый муру,
Читает в кадре на пиру!
Да, в клипе форменный вертеп,
Как этот жалкий тролль нелеп!
Какие глупости творит,
Какую гадость говорит!
Обидно всем гостям до слёз!
И сам поэт не перенёс.
Вмиг превратился в монстра он!
Волшебной силой наделён.
Летит вампир, ужасный зверь,
За троллем. Как-же он теперь?
А тролль с троллихою дрожат,
Бормочут маты и визжат!
Дыхнул огнём вампир-дракон,
Спалил к чертям всех троллей он!
Мораль: вампира ты не зли
И со словами не блуди.
Иначе он ведь прилетит!
Дыхнёт огнём и всех спалит!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:10 by ЭвиллсПросмотров: 29Комментарии: 6
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