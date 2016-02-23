Нет души

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Gastemir Просмотров: 39 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:00 by

Ты страдала одна, приходила беда,И с тобою она жить любила всегда.И вот день наступил, и в крови все глаза -Вместо чистой воды кровь лилась как слеза.Жизнь твою смерть зовет, а она не идет,И Мария тогда никогда не умрет.Ночь на небе зажжет золотые огни,А тебе никогда не найти той родни,Чтобы душу твою в нужный миг обняла.Но души уже нет, удержать не смогла,И живешь ты живой, но мертва ты давно.Небесам и Земле на тебя все равно.Нежный ветер подул, вдруг увидела ты,Как пред взглядом твоим открылися сады:И Эдем стал так близок, и боль та прошла.Наконец-то покой в своем сердце нашла!Вдруг закрылись врата, голос в небе молвил,Приближаться к садам он тебе запретил,Пока душу чужую ему не найдешь -В те красивые гущи никогда не войдешь.И вздохнула Мария, и пустилася в путь,Хотя в жертвах для Рая не видела суть.Человек на пути повстречался Марии,И энергия в нем была в изобилии.Взмах руки - и поник человеческий взгляд,Он не мог говорить, но глаза так молят:"Не бери мою жизнь, я такой молодой!Дай мне больше пожить, ты со смертью постой".Но Мария привыкла к смертным взглядам, и взмахОбернулся для парня как пожизненный крах.Тело рухнуло, дым поднялся на пути,Мария душу взяла и сказала: "Прости".И, вернувшись туда, где ей голос сказал,Она ее отдала, он себе ее взялИ сказал: "Снова ты принесла мне не ту,Пока в Рае тебе места я не найду".Обхитрили ее и не раз, но онаСвоей глупой надежде осталась верна.Снова кровь по щекам, снова плакать должна,Снова ветер кричит, снова ты тут одна.Дьявол душу забрал и вернет никогда,Ему стала служанкой, может быть, навсегда.Тыщу душ отдала, чтоб вернуть ту одну,Уже ты далеко, приближаешься к дну.

Ключевые слова: Дно жизнь душа дьявол мария кровь авторский стих

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