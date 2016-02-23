Нет душиТы страдала одна, приходила беда,
И с тобою она жить любила всегда.
И вот день наступил, и в крови все глаза -
Вместо чистой воды кровь лилась как слеза.
Жизнь твою смерть зовет, а она не идет,
И Мария тогда никогда не умрет.
Ночь на небе зажжет золотые огни,
А тебе никогда не найти той родни,
Чтобы душу твою в нужный миг обняла.
Но души уже нет, удержать не смогла,
И живешь ты живой, но мертва ты давно.
Небесам и Земле на тебя все равно.
Нежный ветер подул, вдруг увидела ты,
Как пред взглядом твоим открылися сады:
И Эдем стал так близок, и боль та прошла.
Наконец-то покой в своем сердце нашла!
Вдруг закрылись врата, голос в небе молвил,
Приближаться к садам он тебе запретил,
Пока душу чужую ему не найдешь -
В те красивые гущи никогда не войдешь.
И вздохнула Мария, и пустилася в путь,
Хотя в жертвах для Рая не видела суть.
Человек на пути повстречался Марии,
И энергия в нем была в изобилии.
Взмах руки - и поник человеческий взгляд,
Он не мог говорить, но глаза так молят:
"Не бери мою жизнь, я такой молодой!
Дай мне больше пожить, ты со смертью постой".
Но Мария привыкла к смертным взглядам, и взмах
Обернулся для парня как пожизненный крах.
Тело рухнуло, дым поднялся на пути,
Мария душу взяла и сказала: "Прости".
И, вернувшись туда, где ей голос сказал,
Она ее отдала, он себе ее взял
И сказал: "Снова ты принесла мне не ту,
Пока в Рае тебе места я не найду".
Обхитрили ее и не раз, но она
Своей глупой надежде осталась верна.
Снова кровь по щекам, снова плакать должна,
Снова ветер кричит, снова ты тут одна.
Дьявол душу забрал и вернет никогда,
Ему стала служанкой, может быть, навсегда.
Тыщу душ отдала, чтоб вернуть ту одну,
Уже ты далеко, приближаешься к дну.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:00 by GastemirПросмотров: 39Комментарии: 2
Ключевые слова: Дно жизнь душа дьявол мария кровь авторский стих