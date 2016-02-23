Письмо королеве зеркал

Письмо королеве зеркалПриветствую Ваше Величество там, за стеклом.
Я видел Ваш образ в стакане виски со льдом,
Когда пытался докопаться до центра
Своей души, перевёрнутой ветром.
Я слушал шёпот Смерти в шагах теней
И замечал за Вами нечто схожее с ней.
Вы знаете, что я мечтал попасть к Вам?
Хотя бы на несколько дней.
Но Ваше королевство неприступно,
Оно окутано загадками,
Которые не разгадать с лупой.
И тщетно я пытался найти Вас,
Сжигая без остатка свои blind eyes.*
Обронив и разбив драгоценные слова,
Ваш зеркальный кролик превратился во льва.
Знаю, что мне никогда не попасть к Вам.
Я - искатель приключений, а не chosen one**.
Я здесь, а Вы – там, по ту сторону.
Вот-вот засверкает огнём
Невидимый мост
К зеркальному
Городу.
Примечания автора:
*Blind eyes – слепые глаза (англ.)
**Chosen one – избранный (англ.)
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:40 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 5
Ключевые слова: Зеркало королева смерть истина авторский стих