Письмо королеве зеркал

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 39 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 13:40 by

Приветствую Ваше Величество там, за стеклом.Я видел Ваш образ в стакане виски со льдом,Когда пытался докопаться до центраСвоей души, перевёрнутой ветром.Я слушал шёпот Смерти в шагах тенейИ замечал за Вами нечто схожее с ней.Вы знаете, что я мечтал попасть к Вам?Хотя бы на несколько дней.Но Ваше королевство неприступно,Оно окутано загадками,Которые не разгадать с лупой.И тщетно я пытался найти Вас,Сжигая без остатка свои blind eyes.*Обронив и разбив драгоценные слова,Ваш зеркальный кролик превратился во льва.Знаю, что мне никогда не попасть к Вам.Я - искатель приключений, а не chosen one**.Я здесь, а Вы – там, по ту сторону.Вот-вот засверкает огнёмНевидимый мостК зеркальномуГороду.Примечания автора:*Blind eyes – слепые глаза (англ.)**Chosen one – избранный (англ.)

Ключевые слова: Зеркало королева смерть истина авторский стих

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