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Стихи

Письмо королеве зеркал

Приветствую Ваше Величество там, за стеклом.
Я видел Ваш образ в стакане виски со льдом,
Когда пытался докопаться до центра
Своей души, перевёрнутой ветром.
Я слушал шёпот Смерти в шагах теней
И замечал за Вами нечто схожее с ней.
Вы знаете, что я мечтал попасть к Вам?
Хотя бы на несколько дней.
Но Ваше королевство неприступно,
Оно окутано загадками,
Которые не разгадать с лупой.
И тщетно я пытался найти Вас,
Сжигая без остатка свои blind eyes.*
Обронив и разбив драгоценные слова,
Ваш зеркальный кролик превратился во льва.
Знаю, что мне никогда не попасть к Вам.
Я - искатель приключений, а не chosen one**.
Я здесь, а Вы – там, по ту сторону.
Вот-вот засверкает огнём
Невидимый мост
К зеркальному
Городу.

Примечания автора:
*Blind eyes – слепые глаза (англ.)
**Chosen one – избранный (англ.)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:40 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Зеркало королева смерть истина авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:40
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Прекрасно! неистово плюсую!
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:05
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Красиво то как! и загадочно, и печально) +++++++
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:17
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Я б сказала: поосторожнее с желаниями. Королева зеркал — коварная особа. Но если очень хочется…
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#4 написал: Летяга
Сегодня, 14:29
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#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:37
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А мне что то Рождественский вспомнился по интонации этого стиха....где то так отдалённо очень даже похоже. И фильм "Москва слезам не верит" .....вот не знаю почему. Так что плюс!+++
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