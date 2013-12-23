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Стихи

В один день

Ветер выл, а дождь хлестал.
Спиридон бутыль достал.
Штопора он не нашел,
Взял костыль, к жене пришел.

«Баба, жир свой растряси!
Быстро штопор принеси!
Не с ноги в такую слякоть
Мне до Петьки ковылякать!
В трёхлитровом бутыле
Хватит и тебе, и мне!»

Бабка, времени не тратя,
Поскакала в избу зятя.
Спиридон три дня гулял,
Там свой штопор потерял.

Темнота, и буря мглою,
Грязь и холод, ночь и мрак.
Баба с матерщиной злою
Прёт извилистой тропою:
«Далеко живет, cудак!»

Шла тропинка над обрывом,
Всю её дождём размыло.
После утреннего пива
В голове у бабки плыло.

Не туда поставив ногу,
В скользкую, как мыло, грязь,
Словно мячик вниз по склону
По каменьям понеслась.

Под обрывом шла дорога,
По дороге трактор шёл.
Под колёса прилетело,
Кувыркаясь, бабки тело.

Утомлённый счётом вёрст,
Вёл свой трактор Селевёрст.

Дым в кабине самосадный,
Двигатель ревёт надсадно.
Вдруг тряхнуло. Хрустнуло.
Эх, судьбина гнусная!

Спиридон в минуту ту
Слюни выделял во рту,
Вперив взор свой в бутылёк.
Плюнул, вытерпеть не смог:
«Чем полночи штопор ждать,
Проще горло отломать!»

Завернул бутыль в тряпицу,
Метко тюкнул молотком.
Не боится подавиться
Острым ломаным стеклом!

Сладкий запах самогона
Словно обнял Спиридона…
Второпях он приложился,
Да случайно оступился…

Рухнул дедушка ничком
Прямо на бутылку.
Вылез горла острый скол
Прямо из затылка!

Ангел с неба посмотрел, галочку поставил:
- Во, помёрли в один день! Как всегда мечтали!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02 by Почетный святойПросмотров: 88Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Любовь и смерть деревня ангел судьба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 725
Ооо, как мрачно. Но такова нередко судьба поклонников зелёного змия. Рано или поздно…
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 18:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (711|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 696
Да не соавтор я, Почетный святой! Мое добавление - только идея про ангела и его галочку в конце!!! Не мочу я своих героев в рассказах, и ненавижу я пьяных опустившихся людей!!! И тем более, когда дождь и слякоть!!! И ночь! Умереть в один день - прекрасная идея, но не в такой же форме!!! Плюс, конечно, но с горечью в сердце!!!

Максимально допустимые плохие люди в моем мире - вот:

Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 725
А я вчера еле штопором этим винцо открыла. Помочь некому. И вообще впервые в жизни открываю smile
Ладно хоть до дедовского метода не дошло…
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 18:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (711|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 696
Цитата: зелёное яблочко
А я вчера еле штопором этим винцо открыла. Помочь некому.
если что, Почетный, видимо, профи...
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:32
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (778|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 786
Мое любимое слово теперь - "ковылякать"))) Задорно, хоть и 2ГГ померли) Кстати про галочку- большой вклад в общую юморину! Плюс несусветный
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#6 написал: conjure one
Сегодня, 18:51
+4
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3609|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 700
Стихотворение понравилось. Получился деревенский "Пункт назначения". Бабку жаль... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: Летяга
Сегодня, 19:49
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (8568|-3)
Публикаций: 297
Комментариев: 6 385
Эх, не судьба была бабке с дедом самогончику отведать!
Кстати, у меня всегда было подозрение, что Высшие Силы склонны к чёрному юмору! А иначе с людьми никак!
Миллион плюсов!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#8 написал: Почетный святой
Сегодня, 21:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (891|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 983
Всем спасибо!

Ливерная колбаса поздно, никто не поверит в твою невиновность. Мы слишком много раз в совместном творчестве были замечены. Проходить будешь, как соучастник.

зелёное яблочко , я обычно ввинчиваю штопор до упора, ставлю бутылку на пол, зажимаю её коленями и держу ещё одной рукой, а другой - тяну пробку за счёт мышц спины. Ещё бюджетный вариант - брать вино в пакетах. Так ещё на закуску останется. И ещё на один пакет))) Но я не профи!

Tigger power, а сначала хотел написать "не с руки в такую слять мне до Петьки ковылять". Но Ливерная не допустила... vetka

conjure one, а дЕдку?! red

Летяга, да с Высшими тоже по-другому никак)
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#9 написал: conjure one
Сегодня, 22:06
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3609|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 700
Цитата: Почетный святой
Всем спасибо!

Ливерная колбаса поздно, никто не поверит в твою невиновность. Мы слишком много раз в совместном творчестве были замечены. Проходить будешь, как соучастник.

зелёное яблочко , я обычно ввинчиваю штопор до упора, ставлю бутылку на пол, зажимаю её коленями и держу ещё одной рукой, а другой - тяну пробку за счёт мышц спины. Ещё бюджетный вариант - брать вино в пакетах. Так ещё на закуску останется. И ещё на один пакет))) Но я не профи!

Tigger power, а сначала хотел написать "не с руки в такую слять мне до Петьки ковылять". Но Ливерная не допустила... vetka

conjure one, а дЕдку?! red

Летяга, да с Высшими тоже по-другому никак)



Дедку жалко, но не очень, бабка же из-за его пагубной страсти пострадала. Хотя вроде бы она и сама была не против рюмашку-другую опрокинуть. 363
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 22:16
+2
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Репутация: (711|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 696
Цитата: conjure one
Дедку жалко, но не очень, бабка же из-за его пагубной страсти пострадала.
да их обоих не жалко ни капли!!! Надеюсь, растущее поколение внуков, которым они хату свою освободили, распорядятся своей жизнью с более положительным результатом!!! Но к этим алкоголикам еще и Ангел Божий был приставлен, чтобы они пили - не тужили всю жизнь и умерли в один день!!! Да они забулдыжники-счастливчики!!! Им только завидовать можно!!! Они беззаботнее хипарей 60-х!!! Какая же тут жалость!!! Ааа!!!
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:51
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2376|-2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 890
Прикольные ГГ получилися у вас. Бабуля смеялася.Плюс))))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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