В один деньВетер выл, а дождь хлестал.
Спиридон бутыль достал.
Штопора он не нашел,
Взял костыль, к жене пришел.
«Баба, жир свой растряси!
Быстро штопор принеси!
Не с ноги в такую слякоть
Мне до Петьки ковылякать!
В трёхлитровом бутыле
Хватит и тебе, и мне!»
Бабка, времени не тратя,
Поскакала в избу зятя.
Спиридон три дня гулял,
Там свой штопор потерял.
Темнота, и буря мглою,
Грязь и холод, ночь и мрак.
Баба с матерщиной злою
Прёт извилистой тропою:
«Далеко живет, cудак!»
Шла тропинка над обрывом,
Всю её дождём размыло.
После утреннего пива
В голове у бабки плыло.
Не туда поставив ногу,
В скользкую, как мыло, грязь,
Словно мячик вниз по склону
По каменьям понеслась.
Под обрывом шла дорога,
По дороге трактор шёл.
Под колёса прилетело,
Кувыркаясь, бабки тело.
Утомлённый счётом вёрст,
Вёл свой трактор Селевёрст.
Дым в кабине самосадный,
Двигатель ревёт надсадно.
Вдруг тряхнуло. Хрустнуло.
Эх, судьбина гнусная!
Спиридон в минуту ту
Слюни выделял во рту,
Вперив взор свой в бутылёк.
Плюнул, вытерпеть не смог:
«Чем полночи штопор ждать,
Проще горло отломать!»
Завернул бутыль в тряпицу,
Метко тюкнул молотком.
Не боится подавиться
Острым ломаным стеклом!
Сладкий запах самогона
Словно обнял Спиридона…
Второпях он приложился,
Да случайно оступился…
Рухнул дедушка ничком
Прямо на бутылку.
Вылез горла острый скол
Прямо из затылка!
Ангел с неба посмотрел, галочку поставил:
- Во, помёрли в один день! Как всегда мечтали!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02 by Почетный святойПросмотров: 88Комментарии: 11
Ключевые слова: Любовь и смерть деревня ангел судьба авторский стих