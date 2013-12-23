В один день

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02

Почетный святой Просмотров: 88 Комментарии: 11 +8 Сегодня, 17:02 by

Ветер выл, а дождь хлестал.Спиридон бутыль достал.Штопора он не нашел,Взял костыль, к жене пришел.«Баба, жир свой растряси!Быстро штопор принеси!Не с ноги в такую слякотьМне до Петьки ковылякать!В трёхлитровом бутылеХватит и тебе, и мне!»Бабка, времени не тратя,Поскакала в избу зятя.Спиридон три дня гулял,Там свой штопор потерял.Темнота, и буря мглою,Грязь и холод, ночь и мрак.Баба с матерщиной злоюПрёт извилистой тропою:«Далеко живет, cудак!»Шла тропинка над обрывом,Всю её дождём размыло.После утреннего пиваВ голове у бабки плыло.Не туда поставив ногу,В скользкую, как мыло, грязь,Словно мячик вниз по склонуПо каменьям понеслась.Под обрывом шла дорога,По дороге трактор шёл.Под колёса прилетело,Кувыркаясь, бабки тело.Утомлённый счётом вёрст,Вёл свой трактор Селевёрст.Дым в кабине самосадный,Двигатель ревёт надсадно.Вдруг тряхнуло. Хрустнуло.Эх, судьбина гнусная!Спиридон в минуту туСлюни выделял во рту,Вперив взор свой в бутылёк.Плюнул, вытерпеть не смог:«Чем полночи штопор ждать,Проще горло отломать!»Завернул бутыль в тряпицу,Метко тюкнул молотком.Не боится подавитьсяОстрым ломаным стеклом!Сладкий запах самогонаСловно обнял Спиридона…Второпях он приложился,Да случайно оступился…Рухнул дедушка ничкомПрямо на бутылку.Вылез горла острый сколПрямо из затылка!Ангел с неба посмотрел, галочку поставил:- Во, помёрли в один день! Как всегда мечтали!

Ключевые слова: Любовь и смерть деревня ангел судьба авторский стих

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