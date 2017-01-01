Дочка вурдалака

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:03

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 38 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:03 by

В объятиях дочери вурдалакаСмерть кажется чем-то роскошным.Когда уже нет сердца, чтобы плакать,На перекрёстке дорог между будущим, настоящим и прошлымЯ выбираю из двух зол – большее.Во след за пламенем покойницких снов,Мимо ночи на окаменевших стрелках часов,Прямо в преисподнюю через бездонный ровПускай ведёт меня моя-чужая кровь.А жизнь всё делится упрямой памятью на до и после.Граница проступает отчётливо – на шее.Хотелось мне порою убежать от кровососов – поздно.Пути отрезаны, когда уже произошло смешение.Горят в руках кресты с мостами,Когда кровати в доме заменяют мне гробы,Жалеет сердце о неразделённости судьбы,Не ведаю, что будет завтра, но я знаю, что со мною станет.В плену огняСамоубийство грех?Для всех,Но - не для меня.И тщетно я пытаюсь проломить осиной камень…

Ключевые слова: Вампиры вурдалаки кровь смерть авторский стих

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