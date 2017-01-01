Дочка вурдалака

Дочка вурдалакаВ объятиях дочери вурдалака
Смерть кажется чем-то роскошным.
Когда уже нет сердца, чтобы плакать,
На перекрёстке дорог между будущим, настоящим и прошлым
Я выбираю из двух зол – большее.
Во след за пламенем покойницких снов,
Мимо ночи на окаменевших стрелках часов,
Прямо в преисподнюю через бездонный ров
Пускай ведёт меня моя-чужая кровь.
А жизнь всё делится упрямой памятью на до и после.
Граница проступает отчётливо – на шее.
Хотелось мне порою убежать от кровососов – поздно.
Пути отрезаны, когда уже произошло смешение.
Горят в руках кресты с мостами,
Когда кровати в доме заменяют мне гробы,
Жалеет сердце о неразделённости судьбы,
Не ведаю, что будет завтра, но я знаю, что со мною станет.
В плену огня
Самоубийство грех?
Для всех,
Но - не для меня.
И тщетно я пытаюсь проломить осиной камень…
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:03 by johnny-max-cageПросмотров: 38Комментарии: 0
Ключевые слова: Вампиры вурдалаки кровь смерть авторский стих