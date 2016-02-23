Рассказ деда

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Митяй Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Сегодня, 11:37 by

Тяжка была жизнь деревенская наша,Не то что у вас, молодежи, сейчас!Ну, что ж, пока полнится выпивкой чаша,Послушай-ка старого деда рассказ.То было в далекие темные годы,Когда нам жилось, ой, совсем нелегко.Ходили разбойники часто, уроды!Зато у нас славное было пивко!Не то что сейчас варят глупые дети,Традиции предков совсем позабыв!Тогда мы за качество были в ответе!Ну, шо ты расселся тут, очи закрыв?Тебе говорю я, что доброе пивоВарил только Торвальд, он дядюшка мой.Ну, шо ты все пыришь глазенки уныло,Ну, сразу всё видно, ты просто малой.Хотел рассказать тебе дедушка байку,Да видно еще ты, малец, не дорос,Иди поищи-ка утопцев ты стайку,Убьешь или нет? Вот такой мой вопрос.Убьешь – возвращайся, а я тебе сказку,Чтоб лучше уснул, одну расскажу.Ну, шо ты опять свою корчишь гримасу?Шо, слишком легко? Я глаза завяжу,И будешь махать как дурак ты кинжалом,А весь честной люд на тебя хохотать.Дедовский совет тебе: целься по жалам,Когда соберешься ты их убивать!Опять скривил рожу! Да я же шуткую!И так уж все знают, что нечисти нетВ округе вообще аж на милю-другую.Вопрос: почему? Не скажу я ответ!А ты принеси-ка мне бошки утопцев,Тогда обо всем я тебе расскажу.Иди поищи их на дне ты колодцев.А ну-ка, смышленый ты, я погляжу!Хорошие головы, знатные даже!Умеешь приятно меня удивить!Уверен, что он не заметит пропажи?Как знал, что хотел я сегодня испить!Ну, шо рассказать тебе может дедуля,Хмельной я и старый, да память не та.Зато деда помнит, какая девчуляЗа стенами церкви укрылась тогда...Какая-какая? Так ты по ней сохнешь,По рыжей той ведьме, копать-раскопать.Худая, что кажется, будто бы тронешь -Рассыпется сразу, нельзя приласкать,Пощупать нельзя да помацать так тоже!Не знаю я, что вы такого нашлиХорошего в ней? Дело, может быть, в роже?Так вот деда видел ее, они шлиК проклятому кладбищу... Чертова ведьма!ВнучкА захотела, карга, охмурить!Не взглянет она на тебя, она шельма!Завязывай с ней, хватит дедушку злить!Пропала она? Дак ведь все уже знают,Один только ты остолоп и дурак,В деревне таких, говорю, не прощают.Я знаю, куда она делась и как!Ее колдовство же ее и сгубило.Ей выпал к Чудовищу красный билет!Ну, шо ты сидишь и таращишь глазила?Так ты же не знаешь! Не знаешь! Нет! Нет!Меня, молодой человек, ты не купишь.Бутылка - то мало и для старика!Еще! Да еще! Ничего се ты крутишь!Сегодня польется хмельная река!Уважил ты деда, хороший молорик,Умеете старших еще уважать.Ну шо, до прибытия печени коликЯ буду тебя тут как шут развлекать!Так вот, дело было в далекие годы,Когда еще нечисти был океан.Разбойники, волки, вражда и невзгоды.С тех пор у меня много шрамов от ран.Но мы еще жили, гнилое болото,Чтоб баржи с товаром по речке пускать.И вдруг, ты представь! Вдруг повадился кто-тоДевчонок всех наших в ночи воровать!Сначала чесали мохнатые репы,А девушек меньше и меньше у нас!До одури были тупы и нелепы.Вдруг поняли: всё, выступаем сейчас.Пошли мы, короче, одной темной ночью,И девушек, женщин всех взяли с собой.С женою был кто, кто не мог, тот был с дочью.Но девушку взял с собой парень любой.Мы вышли на поле и там выжидали,И тут выползает из леса Оно!От страха мы все там в штаны напускали,Но надо стоять было нам все равно.И тут на него побежали два дурня,Для храбрости выпив наверное литр.А был он похож на комок будто студня,И цвета как черный, заблеванный сидр.Хотя разглядеть было все-таки трудно,Возможно, похож был он все же на эль.И я помню ночь эту плохо и смутно.Короче, такого не звать на дуэль.Так вот, он ребят наших просто откинул,Как будто они пара мелких котят.И щупальца к нам он свои пододвинул,А девки на нас, остолопов, глядят.Забрать наших девок он хочет, мы знали,И тут родился неожиданный план.Мы к девкам своим по кинжалу прижали,Заставив скулить их от боли и ран.И чудище встало, ушло восвояси,А мы побежали гурьбой по домам,А там завелись мы в безудержном плясе.Вот так вот отпор этой нечисти дан.Тебе не отдам! А придешь – мы заколем,И сами заколемся, глупый слизняк!И сами себя мы в могилы зароем!Проклятый вонючий пещерный тюфяк!Но мы пировали, малютка, недолго.Под носом у нас развязалась война.Она вот зачем-то велась очень долго.Хлопот доставляла нам страшных она.Деревня была наша самой границей,Точнее, река, ну а мы вслед за ней.Спасеньем была, теперь стала убийцей.Она натравила на нас тех зверей.Два княжества к нам иногда заходили,Чтоб флаг свой на церковь гнилой водрузить.Девчонок хмурили, парней наших били,Они забегали к нам лишь побузить.И нет бы хоть раз, чтоб, когда уходили,Решили охрану оставить для нас!Ведь после одних, к нам еще приходили!Готовы дома были бросить сейчас!Точней, не сейчас, а тогда. Ну, ты понял!Короче, готовы мы были бежать.Тогда на собрании вопрос этот поднял,Я помню, все начали грустно кивать.И вдруг к нам вбегает старейшина пьяный,С глазами почти, шо как два колеса.По комнате носится, бешеный, рьяный:«Не надо бежать ни в какие леса!» -Сказал он тогда, дальше сразу поведалО сделке с чудовищем, студнем былым.Спросили тогда мы, чем он отобедал,Поскольку он нам показался хворым.Но вскоре он нас убедил в том, что видел.Хмельные, решили: была не была!И чтоб никого и никто не обидел,Решили мы жребием делать дела.Да-да, и не пяль свои детские глазки,Мы чудищу в рабство даем дочерей.А делаем все мы без громкой огласки,Поскольку боимся за вас мы, детей.Я знаю – мы звери, но выбора нету,А дети его будут нас защищать,Чтоб мы все дожили до нового лету,Чтоб ты по утрам мог спокойно вставать.Всю нечисть в округе они поубили,Отряды князьков отгоняют теперь.Все в выигрыше, баржи к нам снова поплыли.Так лучше для всех, ты дедуле поверь!А рыжая шлюха теперь ему деток,Пока не умрет, будет там поставлять.Ты спросишь, чего я с ней грубок и крепок?Похожа была на мою она мать!***Дедуля заплакал, как будто от боли,По-волчьему как-то он грустно завыл.Я понял, что больше не будет историй.Когда он уснул, его пледом укрыл.Он плакал всегда, своей мамы касаясь,Об этом я с ним избегал говорить.Но он, иногда уж совсем увлекаясь,Мог сам начинать мне об этом пилить.Я слушал его, я единственный слушал,О старом уже предпочли все забыть.И как же их совести их не задушат?Немного еще – и я сам начну выть.К родителям сразу я утром спустился,О чудище страшном решив расспросить.Мой папа в ответ на вопрос разозлился,А я твердо знал: его лучше не злить.И вмиг оказалась моя мама рядом:"К дедуле хмельному совал снова нос?".А папа, сверкнув на меня грозным взглядом,Лишь резко сказал: "Ты еще не дорос".

Ключевые слова: Дед рассказ ведьма девушки жертва чудовище авторский стих

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