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Стихи

Археолог

Он - муж науки, суеверьям враг,

Жизнь посвятивший правильным дорогам.

По ним идти безудержно и долго

Готов, вздымая просвещенья стяг.



Тогда как прочий в час сомненья рад

Сойти однажды, в глупости и лени

В пучины лжи и тёмных заблуждений,

Искать ответы, их вбирая яд,



В пустынях знойных, среди серых скал

И в душных джунглях чтит он своё дело:

Не принимает слов чужих на веру,

Покуда сам их ценность не познал.



Он - археолог, и среди наук

Свою лишь мнит фундаментом познанья.

В той вере, друг, без счёта испытаний,

Трудов и бед коснулось его рук.



И право же, какое из учений

Должно иметь столь важное значение,



Как не она, что жаждет углубиться

В народов судьбы, и в людские лица?



***



Одна дорога в Африку ведёт,

Где муж науки извлекает череп

Из-под земли; счищая грязь, не верит

Тому, что миру явит его свод.



Холодный пот стекает по ресницам,

Хоть неизменно страшен летний зной.

Молчат коллеги, замерли стеной,

В бессилье жалком каменеют лица.



Из них когда-то каждый выбрал путь,

Познанья путь, извилистый и сложный,

Где каждый шаг предельно осторожным

Обязан быть – и в этом его суть.



Однако ныне почва из-под ног

Уходит их, так медленно и жутко.

В руках находка – истина, не шутка -

Всем изысканьям подвела итог,



Пророча крах фундаменту познанья

Перед лицом немого испытанья.



Уж лучше бы не видеть никогда,

Того, что ныне принесла беда!



***



Стоянка древних; сотни тысяч лет

Прошли с тех пор, как пылью стали стены

Лачуг их жалких, сами пали тленом,

Едва в земле оставив слабый след,



Тот, что найдут, спустя века, потомки.

А ныне их далёких предков страх

Порой ночной рождает дрожь в руках

И заставляет вглядываться в кромку,



Что свет костра рождает перед зверем -

От глаз защитник, алчущих и злых.

Что был когда-то зверь одним из них,

Теперь бы вряд ли кто-нибудь поверил.



Он здесь, он рядом, требующий плоти,

За кругом света рыщет в темноте.

Быстра, как ветер, безобразна тень

Четвероногих демонов отродья.



И как другие ни были опасны,

Смерть от Его когтей слыла ужасной



Как сама тьма; как шёпот духов леса

Под звёзд полночных призрачной завесой.



***



Был гоминида череп, но таков,

Что поражал длиной своих клыков.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:24 by Vechniy strannikПросмотров: 51Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: археология древность колдовство страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: teksas73
Вчера, 20:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (26|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 523
Стремимся истину познать и часто жертвуем судьбою,
И Господа потом виним, что наградил столь тяжкой долью.
Познанья путь - тяжелый крест и нужно быть его достойным,
И здесь не важно - меч в твоей руке или метелка археолога.

Мне понравилось, плюсую++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#2 написал: kusi
Вчера, 23:50
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1835|0)
Публикаций: 330
Комментариев: 6 344
Стих мне понравился. От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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