Археолог

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Vechniy strannik Просмотров: 51 Комментарии: 2 +5 Вчера, 16:24 by

Он - муж науки, суеверьям враг,Жизнь посвятивший правильным дорогам.По ним идти безудержно и долгоГотов, вздымая просвещенья стяг.Тогда как прочий в час сомненья радСойти однажды, в глупости и лениВ пучины лжи и тёмных заблуждений,Искать ответы, их вбирая яд,В пустынях знойных, среди серых скалИ в душных джунглях чтит он своё дело:Не принимает слов чужих на веру,Покуда сам их ценность не познал.Он - археолог, и среди наукСвою лишь мнит фундаментом познанья.В той вере, друг, без счёта испытаний,Трудов и бед коснулось его рук.И право же, какое из ученийДолжно иметь столь важное значение,Как не она, что жаждет углубитьсяВ народов судьбы, и в людские лица?***Одна дорога в Африку ведёт,Где муж науки извлекает черепИз-под земли; счищая грязь, не веритТому, что миру явит его свод.Холодный пот стекает по ресницам,Хоть неизменно страшен летний зной.Молчат коллеги, замерли стеной,В бессилье жалком каменеют лица.Из них когда-то каждый выбрал путь,Познанья путь, извилистый и сложный,Где каждый шаг предельно осторожнымОбязан быть – и в этом его суть.Однако ныне почва из-под ногУходит их, так медленно и жутко.В руках находка – истина, не шутка -Всем изысканьям подвела итог,Пророча крах фундаменту познаньяПеред лицом немого испытанья.Уж лучше бы не видеть никогда,Того, что ныне принесла беда!***Стоянка древних; сотни тысяч летПрошли с тех пор, как пылью стали стеныЛачуг их жалких, сами пали тленом,Едва в земле оставив слабый след,Тот, что найдут, спустя века, потомки.А ныне их далёких предков страхПорой ночной рождает дрожь в рукахИ заставляет вглядываться в кромку,Что свет костра рождает перед зверем -От глаз защитник, алчущих и злых.Что был когда-то зверь одним из них,Теперь бы вряд ли кто-нибудь поверил.Он здесь, он рядом, требующий плоти,За кругом света рыщет в темноте.Быстра, как ветер, безобразна теньЧетвероногих демонов отродья.И как другие ни были опасны,Смерть от Его когтей слыла ужаснойКак сама тьма; как шёпот духов лесаПод звёзд полночных призрачной завесой.***Был гоминида череп, но таков,Что поражал длиной своих клыков.

Ключевые слова: археология древность колдовство страх авторский стих

Другие, подобные истории: