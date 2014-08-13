АрхеологОн - муж науки, суеверьям враг,
Жизнь посвятивший правильным дорогам.
По ним идти безудержно и долго
Готов, вздымая просвещенья стяг.
Тогда как прочий в час сомненья рад
Сойти однажды, в глупости и лени
В пучины лжи и тёмных заблуждений,
Искать ответы, их вбирая яд,
В пустынях знойных, среди серых скал
И в душных джунглях чтит он своё дело:
Не принимает слов чужих на веру,
Покуда сам их ценность не познал.
Он - археолог, и среди наук
Свою лишь мнит фундаментом познанья.
В той вере, друг, без счёта испытаний,
Трудов и бед коснулось его рук.
И право же, какое из учений
Должно иметь столь важное значение,
Как не она, что жаждет углубиться
В народов судьбы, и в людские лица?
***
Одна дорога в Африку ведёт,
Где муж науки извлекает череп
Из-под земли; счищая грязь, не верит
Тому, что миру явит его свод.
Холодный пот стекает по ресницам,
Хоть неизменно страшен летний зной.
Молчат коллеги, замерли стеной,
В бессилье жалком каменеют лица.
Из них когда-то каждый выбрал путь,
Познанья путь, извилистый и сложный,
Где каждый шаг предельно осторожным
Обязан быть – и в этом его суть.
Однако ныне почва из-под ног
Уходит их, так медленно и жутко.
В руках находка – истина, не шутка -
Всем изысканьям подвела итог,
Пророча крах фундаменту познанья
Перед лицом немого испытанья.
Уж лучше бы не видеть никогда,
Того, что ныне принесла беда!
***
Стоянка древних; сотни тысяч лет
Прошли с тех пор, как пылью стали стены
Лачуг их жалких, сами пали тленом,
Едва в земле оставив слабый след,
Тот, что найдут, спустя века, потомки.
А ныне их далёких предков страх
Порой ночной рождает дрожь в руках
И заставляет вглядываться в кромку,
Что свет костра рождает перед зверем -
От глаз защитник, алчущих и злых.
Что был когда-то зверь одним из них,
Теперь бы вряд ли кто-нибудь поверил.
Он здесь, он рядом, требующий плоти,
За кругом света рыщет в темноте.
Быстра, как ветер, безобразна тень
Четвероногих демонов отродья.
И как другие ни были опасны,
Смерть от Его когтей слыла ужасной
Как сама тьма; как шёпот духов леса
Под звёзд полночных призрачной завесой.
***
Был гоминида череп, но таков,
Что поражал длиной своих клыков.
Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:24 by Vechniy strannikПросмотров: 51Комментарии: 2
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