Последний часИссохли пальцы.
И так больно двинуть ими,
Не видно под морщинами лица и стали волосы седыми,
Качалка-кресло и от внуков нет вестей,
Не нужный никому!
Мешок, да так и есть, мешок костей…
Чего тянуть? Мне лучше умереть сейчас,
Чем мучиться и ждать, томясь, последний час…
- Эй, Смерть, ну где ты ходишь? Объявись!
Наследства внуки моего чтоб дождались…
Открылась дверь, а на пороге внучка,
В её руках большой и весь в цветах из крема торт:
- Я получила первую получку,
Пришла похвастаться, чтоб был ты мною горд!
Сидели, пили чай и весело смеялись,
Счастливым стал и будто снова молодым!
И пусть минуты отведенные кончались,
Он не один, не безразличен он родным…
Застыло время на часах, не ходят стрелки,
Достоин каждый быть счастливым в этот час,
Вздохнула Смерть, не тронув торта на тарелке…
А тем, кто забывает… Бог воздаст!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18 by QustoПросмотров: 28Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть старик стрелки внучка авторский стих