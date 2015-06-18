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Стихи

Последний час

Иссохли пальцы.
И так больно двинуть ими,
Не видно под морщинами лица и стали волосы седыми,
Качалка-кресло и от внуков нет вестей,
Не нужный никому!
Мешок, да так и есть, мешок костей…

Чего тянуть? Мне лучше умереть сейчас,
Чем мучиться и ждать, томясь, последний час…
- Эй, Смерть, ну где ты ходишь? Объявись!
Наследства внуки моего чтоб дождались…

Открылась дверь, а на пороге внучка,
В её руках большой и весь в цветах из крема торт:
- Я получила первую получку,
Пришла похвастаться, чтоб был ты мною горд!

Сидели, пили чай и весело смеялись,
Счастливым стал и будто снова молодым!
И пусть минуты отведенные кончались,
Он не один, не безразличен он родным…

Застыло время на часах, не ходят стрелки,
Достоин каждый быть счастливым в этот час,
Вздохнула Смерть, не тронув торта на тарелке…
А тем, кто забывает… Бог воздаст!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18 by QustoПросмотров: 28Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Смерть старик стрелки внучка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: LjoljaBastet
Сегодня, 08:21
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1206|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 234
Очень красиво. Тема смерти тебе всегда особенно удаётся. Огромный плюс.
Зарегистрирован: 18.06.2015
  
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