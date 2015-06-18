Последний час

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:18

Qusto Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:18 by

Иссохли пальцы.И так больно двинуть ими,Не видно под морщинами лица и стали волосы седыми,Качалка-кресло и от внуков нет вестей,Не нужный никому!Мешок, да так и есть, мешок костей…Чего тянуть? Мне лучше умереть сейчас,Чем мучиться и ждать, томясь, последний час…- Эй, Смерть, ну где ты ходишь? Объявись!Наследства внуки моего чтоб дождались…Открылась дверь, а на пороге внучка,В её руках большой и весь в цветах из крема торт:- Я получила первую получку,Пришла похвастаться, чтоб был ты мною горд!Сидели, пили чай и весело смеялись,Счастливым стал и будто снова молодым!И пусть минуты отведенные кончались,Он не один, не безразличен он родным…Застыло время на часах, не ходят стрелки,Достоин каждый быть счастливым в этот час,Вздохнула Смерть, не тронув торта на тарелке…А тем, кто забывает… Бог воздаст!

Ключевые слова: Смерть старик стрелки внучка авторский стих

Другие, подобные истории: