Юродивый

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Митяй Просмотров: 254 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 00:10 by

Рассветное солнце за тучами скрылось,Оставив наш город сидеть в полутьме.Планета дождями холодными мылась,Но город еще находился во сне.Он был не готов просыпаться так рано,И мало кто смог бы его разбудить.Никто не тревожил зажившие раны,Те, что и сам город успел позабыть.Но все повторялось: дожди, грязный путник,Вошедший в ворота как будто домой.И налитый кровью Селестии спутник,Сокрытый надежно небес пеленой.Наш город уже не спеша просыпался,Зевая дверями, кряхтя кирпичом.Чрез улиц артерии гость пробирался,К внушительной церкви, увитой плющом.Когда он дошел, вся Бретонна проснулась,Направившись к церкви, чтоб Бога почтить.Но там стоял он, и толпа растянуласьВ удавку, чтоб старца убить, задушить.Но он не боялся народа и стражи,Он все это видел и слышал не раз.Исход этой встречи, конечно, не важен.Все в сборе, и он начинает рассказ:«Танцует Елена анафему ночи,Зеленых ежей неопрятная мать.Огней тьмы Эндорры блестящие очи,Они – нашей веры текучая рать.Единая матерь ехидных животныхУносит рабов из миров широты.Античная вера тревожит еловых,А полое ухо – труба сироты.Атланты находят цирюльника Евы,Незримого ока короткий отбой.Катают зеленые искорки левых,Блефуют едино, желая убой.Абсурд допекает решительно образ...»Раздался сигнал, проповедник упал.В крови захлебнулся последующий возглас:«Все, что должен был, я уже передал».

Ключевые слова: Юродивый пророк богиня пророчество смерть авторский стих

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