ЮродивыйРассветное солнце за тучами скрылось,
Оставив наш город сидеть в полутьме.
Планета дождями холодными мылась,
Но город еще находился во сне.
Он был не готов просыпаться так рано,
И мало кто смог бы его разбудить.
Никто не тревожил зажившие раны,
Те, что и сам город успел позабыть.
Но все повторялось: дожди, грязный путник,
Вошедший в ворота как будто домой.
И налитый кровью Селестии спутник,
Сокрытый надежно небес пеленой.
Наш город уже не спеша просыпался,
Зевая дверями, кряхтя кирпичом.
Чрез улиц артерии гость пробирался,
К внушительной церкви, увитой плющом.
Когда он дошел, вся Бретонна проснулась,
Направившись к церкви, чтоб Бога почтить.
Но там стоял он, и толпа растянулась
В удавку, чтоб старца убить, задушить.
Но он не боялся народа и стражи,
Он все это видел и слышал не раз.
Исход этой встречи, конечно, не важен.
Все в сборе, и он начинает рассказ:
«Танцует Елена анафему ночи,
Зеленых ежей неопрятная мать.
Огней тьмы Эндорры блестящие очи,
Они – нашей веры текучая рать.
Единая матерь ехидных животных
Уносит рабов из миров широты.
Античная вера тревожит еловых,
А полое ухо – труба сироты.
Атланты находят цирюльника Евы,
Незримого ока короткий отбой.
Катают зеленые искорки левых,
Блефуют едино, желая убой.
Абсурд допекает решительно образ...»
Раздался сигнал, проповедник упал.
В крови захлебнулся последующий возглас:
«Все, что должен был, я уже передал».
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:10 by МитяйПросмотров: 254Комментарии: 0
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