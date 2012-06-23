Сидящий во Тьме✝ Сидящий во Тьме ✝
Между стволами мелькает фигура,
Скрываясь от света ночных фонарей,
И тени деревьев надёжнее дома
Всё прячут её от прохожих людей.
**
Прячется некто во тьме неизвестной,
И поджидает кого-то во мраке,
Средь тишины, средь кустов неприметных,
Ждёт он покорно, подобно собаке,
И уловить сквозь шуршание листьев
Можно тяжелое чьё-то дыханье.
Взгляд хладнокровный играет азартом,
Ждёт некто, ждёт он ночного свиданья
***
Неясный, невзрачный кривой силуэт -
Что может быть хуже в ночной тишине?
И на четвереньках, на грязной листве,
Он ждёт терпеливо, но жертвы всё нет.
Но вот он услышал шаги вдалеке
И радостно всхлипнул, скрываясь во тьме,
И хищная поза, ликующий взгляд -
Всё это входило в охоты обряд.
Шаги стали ближе и громче в сей миг,
Таинственный хищник почти их настиг.
Сидящий во тьме за походкой следит
И знает он точно - еда не сбежит,
Ходячая плоть прошла мимо кустов,
А хитрый уродец к прыжку уж готов.
Улыбка широкая вмиг обнажила
Два ряда огромных и острых зубов,
Глаза засверкали холодным огнём,
Он выпустил когти, всё было при нём...
****
И вдруг в эту тихую ночь в миг проник
Короткий и полный отчаяния крик -
Но вопля во тьме не услышал никто -
Поднявшийся ветер унес далеко
Последний отчаянный возглас людской,
Ворвавшийся в сей полуночный покой,
И визг так же резко прервался в ночи,
От боли и ужаса жертва хрипит,
От рваных, глубоких и жутких увечий
Несчастный страдалец вдруг стал задыхаться,
И кажется, будто бы боль будет вечной,
Темнеет в глазах, потерял он дар речи,
Лишь может в бессильном поту трепыхаться,
Не в силах кричать, и на помощь позвать.
А жуткий урод продолжает терзать,
И жертва в конвульсиях дёргаться стала,
Никто не поможет, он будет страдать!
Укусы всё глубже, и боль всё сильнее,
Он так захотел умереть побыстрее,
И лишь бы прошёл этот жуткий кошмар,
И лишь бы не видеть в ночи эту тварь,
Предаться забвению, мукам в аду,
Казалось прекрасной идеей ему.
*****
Как всё-таки страшно быть жертвой без шансов,
Когда твоя плоть рвётся, будто бельё,
И ты обречен, лишь один путь остался -
Быть сожранным в муках ужасных живьём.
******
И темная кровь льётся черной рекою
И брызжет горячим и алым фонтаном,
Горячая лужа впиталась землёю,
И труп, ещё теплый, валяется рядом.
Отвратный, сутулый, кривой силуэт
В кусты оттащил свой полночный обед.
Лишь слышно из гущи листвы неприметной,
Как тварь пожирает мясной винегрет.
Окутана голодом, тьмой безрассветной -
Души, состраданья у чудища нет,
И хрустнули мерзко дроблённые кости,
Их тварь гложет смачно с неведомой злостью.
*******
И больше никто не найдёт человека,
Пропавшего в парке в беззвёздную ночь.
Луна лишь застыла средь мрачного неба,
Она прогоняла сомнения прочь -
Вне всяких сомнений, наш мир покрывает
Так много загадок и злых, мрачных тайн,
И есть в нашем мире столь жуткие вещи,
Что лучше бы нам никогда их не знать.
И где-то, в мрачнейших задворках Земли
Есть твари ужасные и упыри,
И ждут они часа расправы над нами,
Таясь по ночам в темноте за углами,
Прячась в канавах, древесных тенях,
И даже в квартирах, таясь, иногда...
Всё чаще мы слышим про исчезновения,
Пропажи людей без единой зацепки,
Как будто уходят куда-то под землю,
В иные, запретные нам измерения...
В этом мире большом что-то тёмное есть,
Нечто злое и необъяснимое.
Это что-то вселяет панический страх,
Скользкий ужас животный и сильный.
Возможно, мы с вами ещё не встречались
С подобными жуткими сценами,
Мы бы просто свихнулись от дикого страха,
При встрече с такими явлениями...
И только Луна лицезрела охоту,
Сей жуткий и тайный ночной ритуал,
Безмолвный свидетель жестокой расправы
На небе во мраке холодном сиял.
И тонет вокруг всё в ночном антураже.
И где-то в обители тьмы
Скрывается нечто во мгле бесконечной,
И может быть, следующий - ты...
Спасибо всем, кто дочитал моё творение до конца, друзья! Буду рад вашим отзывам и критике.
Приятных вам кошмаров, фосторовцы...) Кстати, здесь есть небольшая пасхалочка, интересно?:
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:20 by RekissПросмотров: 124Комментарии: 2
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