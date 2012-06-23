Сидящий во Тьме

Сидящий во Тьме

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К

И

И

ты

Наведи на картинку парка, что находится чуть выше курсор мыши и увидишь послание от меня. Теперь ты предупреждён(на).

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rekiss Просмотров: 124 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:20 by

ежду стволами мелькает фигура,Скрываясь от света ночных фонарей,И тени деревьев надёжнее домаВсё прячут её от прохожих людей.**рячется некто во тьме неизвестной,И поджидает кого-то во мраке,Средь тишины, средь кустов неприметных,Ждёт он покорно, подобно собаке,И уловить сквозь шуршание листьевМожно тяжелое чьё-то дыханье.Взгляд хладнокровный играет азартом,Ждёт некто, ждёт он ночного свиданья***еясный, невзрачный кривой силуэт -Что может быть хуже в ночной тишине?И на четвереньках, на грязной листве,Он ждёт терпеливо, но жертвы всё нет.Но вот он услышал шаги вдалекеИ радостно всхлипнул, скрываясь во тьме,И хищная поза, ликующий взгляд -Всё это входило в охоты обряд.Шаги стали ближе и громче в сей миг,Таинственный хищник почти их настиг.Сидящий во тьме за походкой следитИ знает он точно - еда не сбежит,Ходячая плоть прошла мимо кустов,А хитрый уродец к прыжку уж готов.Улыбка широкая вмиг обнажилаДва ряда огромных и острых зубов,Глаза засверкали холодным огнём,Он выпустил когти, всё было при нём...****вдруг в эту тихую ночь в миг проникКороткий и полный отчаяния крик -Но вопля во тьме не услышал никто -Поднявшийся ветер унес далекоПоследний отчаянный возглас людской,Ворвавшийся в сей полуночный покой,И визг так же резко прервался в ночи,От боли и ужаса жертва хрипит,От рваных, глубоких и жутких увечийНесчастный страдалец вдруг стал задыхаться,И кажется, будто бы боль будет вечной,Темнеет в глазах, потерял он дар речи,Лишь может в бессильном поту трепыхаться,Не в силах кричать, и на помощь позвать.А жуткий урод продолжает терзать,И жертва в конвульсиях дёргаться стала,Никто не поможет, он будет страдать!Укусы всё глубже, и боль всё сильнее,Он так захотел умереть побыстрее,И лишь бы прошёл этот жуткий кошмар,И лишь бы не видеть в ночи эту тварь,Предаться забвению, мукам в аду,Казалось прекрасной идеей ему.*****ак всё-таки страшно быть жертвой без шансов,Когда твоя плоть рвётся, будто бельё,И ты обречен, лишь один путь остался -Быть сожранным в муках ужасных живьём.******темная кровь льётся черной рекоюИ брызжет горячим и алым фонтаном,Горячая лужа впиталась землёю,И труп, ещё теплый, валяется рядом.Отвратный, сутулый, кривой силуэтВ кусты оттащил свой полночный обед.Лишь слышно из гущи листвы неприметной,Как тварь пожирает мясной винегрет.Окутана голодом, тьмой безрассветной -Души, состраданья у чудища нет,И хрустнули мерзко дроблённые кости,Их тварь гложет смачно с неведомой злостью.*******больше никто не найдёт человека,Пропавшего в парке в беззвёздную ночь.Луна лишь застыла средь мрачного неба,Она прогоняла сомнения прочь -Вне всяких сомнений, наш мир покрываетТак много загадок и злых, мрачных тайн,И есть в нашем мире столь жуткие вещи,Что лучше бы нам никогда их не знать.И где-то, в мрачнейших задворках ЗемлиЕсть твари ужасные и упыри,И ждут они часа расправы над нами,Таясь по ночам в темноте за углами,Прячась в канавах, древесных тенях,И даже в квартирах, таясь, иногда...Всё чаще мы слышим про исчезновения,Пропажи людей без единой зацепки,Как будто уходят куда-то под землю,В иные, запретные нам измерения...В этом мире большом что-то тёмное есть,Нечто злое и необъяснимое.Это что-то вселяет панический страх,Скользкий ужас животный и сильный.Возможно, мы с вами ещё не встречалисьС подобными жуткими сценами,Мы бы просто свихнулись от дикого страха,При встрече с такими явлениями...И только Луна лицезрела охоту,Сей жуткий и тайный ночной ритуал,Безмолвный свидетель жестокой расправыНа небе во мраке холодном сиял.И тонет вокруг всё в ночном антураже.И где-то в обители тьмыСкрывается нечто во мгле бесконечной,И может быть, следующий -...

Ключевые слова: Ночь парк некто убийство ужас авторский стих

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