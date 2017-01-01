Смерть - это только начало

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ади Просмотров: 129 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:26 by

Не люблю рассказывать чужие истории, так как не уверена в их правдивости. Все истории лично пережиты мной. Есть у меня грустная история...Начну с того, что когда-то я работала в магазине, отношения с коллективом у меня сложились хорошие. Проработала я там около года, позже открыла свой бизнес. Периодически заезжала на предыдущую работу за различной мелочевкой и делилась новостями из моей жизни, всем было интересно узнать, как продвигается мое дело, особенно моей коллеге Сашеньке, так как она уже несколько лет мечтала открыть творческую мастерскую, но на это у нее не хватала смелости. Она часто забегала ко мне в салон и восхищалась новинками и качеством товара, так как материалы у меня дорогие, элитные. Все это предыстория, хочу донести, что я стала для нее, видимо, примером.Вскоре у Саши умирают оба родителя, первая мама, через месяц отец. Это горе очень потрясло ее, она стала совсем разбитая, частые болезни, тоскливый взгляд. Было видно, что она очень скучает по родителям. После кончины ее близких прошел, может, год, может, немного больше, и Саша тоже умирает во сне. Для нас это был просто шок, я точно не знаю причину, так как особо об этом не расспрашивала, вроде остановка сердца.После похорон Саша пришла ко мне во сне, и я, понимая, что она умерла, стала задавать вопросы. Спрашиваю:- Саша, ну как ты? Где ты сейчас?Она начала рассказывать, что сейчас у нее все хорошо, что ей очень комфортно и ничего не беспокоит, что пока она здесь на земле. А еще говорила, что жить на земле сложно и трудно, что на земле мы часто страдаем. Ей сказали, что еще рано наверх. Много чего я спрашивала, кто эти личности, которые ей диктуют правила, и она отвечала мне, но я ничего не запомнила, точнее, когда проснулась, все помнила, а через несколько минут после пробуждения большинство информации вылетело. Спрашиваю:- А детки твои остались, как же теперь без мамы?На что получаю ответ, что с детками все будет хорошо, что за них не стоит волноваться. К слову, у Саши остались двое детей и муж.Через месяца три мне сниться второй сон, Саша пришла ко мне очень огорченная, плакала и все причитала, что так рано ушла из жизни, что она очень и очень об этом сожалеет, во сне она вся заливалась слезами и твердила без конца, что очень жалеет об ранней кончине. Я старалась ее поддержать:- Так уже случилось, и нужно как-то двигаться дальше.Странно все это, конечно. Бывшему коллективу она снилась тоже, но только ко мне приходила с такими разговорами.И последний, третий, сон случился через пару лет после ее смерти. Снится, что я прихожу на бывшую работу и вижу, среди коллектива суетится Саша. Так же работает, как и прежде, я, купив, что мне нужно, подхожу к ней и спрашиваю, почему ты среди них, живых, я-то знаю, что ты умерла, а она мне говорит:- Ну ты же видишь, что я жива. Я теперь жива.Вот такие сны.

Ключевые слова: Жизнь смерть посещения сон авторская история

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