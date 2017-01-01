Сон в руку

Сон в рукуДоброго времени суток всем! Решила рассказать один сон, давний уже, но правдивый.
Случай был этот в 2007 году. Я носила своего первенца, радостно, но было и страшновато. Кто из дам вспомнит, как это в первый раз бывает, сразу поймёт моё состояние - между праздником души и паникой. Неразбериха на УЗИ, сроки очень расходятся, вес ребёнка врач ставит 4 кг, а в больнице - 3 кг. Вопросов много, а ответы весьма неясны.
Звонит утром мне моя подруга и рассказывает свой сон: «Ты мне этой ночью снилась, вернее твой голос. Позвонила из больницы и сказала, что родила уже, мальчика, весом в 4.200. Случилось это в половине пятого утра, очень внезапно, в воскресенье, дата такая-то (умолчу). Он очень активный, рост 60 см, похож на деда. Так что ты мне всё уже рассказала, теперь ждем этого дня. Только ты не сказала, больно тебе было или нет...»
В этот самый день подруга была у меня с самого утра. Мы даже в больницу скатались на всякий случай. Из больницы меня отправили домой со словами, мол, дети внезапно не рождаются, приходи в понедельник, будем вызывать роды.
Короче, всё исполнилось в точности. Совпали и дата, и время, и вес, и это «внезапно», и даже похож мой сын на деда! И про боль во сне я ничего не сказала, так как особо и не было больно.
Прошло уже 9 лет. А мы иногда вспоминаем тот сон и думаем о том, кто же сообщил это всё? Я сама «связалась» с собой через подругу? Или кто-то другой решил мне помочь и хоть пару недель дать мне просто пожить без навязчивых вопросов?
Сегодня, 16:23 by ЛешикПросмотров: 267Комментарии: 0
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