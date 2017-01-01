Сон в руку

Лешик Просмотров: 267 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:23 by

Доброго времени суток всем! Решила рассказать один сон, давний уже, но правдивый.Случай был этот в 2007 году. Я носила своего первенца, радостно, но было и страшновато. Кто из дам вспомнит, как это в первый раз бывает, сразу поймёт моё состояние - между праздником души и паникой. Неразбериха на УЗИ, сроки очень расходятся, вес ребёнка врач ставит 4 кг, а в больнице - 3 кг. Вопросов много, а ответы весьма неясны.Звонит утром мне моя подруга и рассказывает свой сон: «Ты мне этой ночью снилась, вернее твой голос. Позвонила из больницы и сказала, что родила уже, мальчика, весом в 4.200. Случилось это в половине пятого утра, очень внезапно, в воскресенье, дата такая-то (умолчу). Он очень активный, рост 60 см, похож на деда. Так что ты мне всё уже рассказала, теперь ждем этого дня. Только ты не сказала, больно тебе было или нет...»В этот самый день подруга была у меня с самого утра. Мы даже в больницу скатались на всякий случай. Из больницы меня отправили домой со словами, мол, дети внезапно не рождаются, приходи в понедельник, будем вызывать роды.Короче, всё исполнилось в точности. Совпали и дата, и время, и вес, и это «внезапно», и даже похож мой сын на деда! И про боль во сне я ничего не сказала, так как особо и не было больно.Прошло уже 9 лет. А мы иногда вспоминаем тот сон и думаем о том, кто же сообщил это всё? Я сама «связалась» с собой через подругу? Или кто-то другой решил мне помочь и хоть пару недель дать мне просто пожить без навязчивых вопросов?

Ключевые слова: Вещий сон роды звонок авторская история

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