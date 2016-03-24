Мой дядя

Ангел Лина Просмотров: 323 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:34 by

У моей бабушки было пятеро детей: моя мама и четыре сына. Мама старшая. История произошла в 2000, а окончание истории произошло несколько лет назад.В начале двухтысячных мы под давлением определенных обстоятельств уехали в Северный Казахстан к бабушке и маминым братьям. Через год все дяди перебрались в Челябинск, заимели семьи и хорошую работу на то время на Челябинском мясокомбинате. История произошла с младшим маминым братом, моим дядей Андреем. Как-то он возвращался с каких-то посиделок и его на улице крепко избили и обокрали, очень сильно ударили по голове. Он не мог вспомнить, где живет, а адреса братьев почему-то помнил. Пришел сначала к одному с пробитой головой, избитый и окровавленный, тот его даже на порог не пустил, мол, жена будет против, вообще ты посмотри на себя, и закрыл дверь. Тот ко второму брату через весь город пешим ходом, тот так же через дверь сказал, чтоб проваливал. Он ушел и больше его никто не видел.Я уже окончила школу и уехала в Россию. Снится мне сон, а сны я вижу постоянно безумно реалистичные. Будто я собираюсь к бабушке (покойной на тот момент) в гости и к дядям. Доехала до какого-то городка, где на автовокзале мне нужно было пересесть на рейсовый автобус до поселка, где они «жили». Жара стоит нестерпимая, ни дуновения ветерка. Промаявшись в автобусе, я наконец-то добралась до нужной остановки. Вид, что предстал перед глазами, был удручающий. Всюду, куда достает взор, бескрайняя степь. От жары аж марево стоит. И за остановкой начинается дорога, которая ведет к поселку. Поселок из себя представлял тоже не очень радостное зрелище. Посреди степи стоят 5-6 пятиэтажек, в ряд, серые такие, безликие. Я иду, солнце печет, ветер гоняет перекати-поле. Нашла нужный дом, поднялась на этаж. Все двери в квартиры страшненькие, обшарпанные. В нужную дверь постучала, открыл дядя Андрей. Объятия, моя радость от встречи. А он уже ведет меня за стол. Там люди какие-то (он сказал, что соседи), бабушка моя, дяди. Сидят все, кушают, выпивают, но никто не смеется, не шутит, просто идет разговор. А мне все с любимым дядюшкой поболтать хочется (я его в последний раз в КЗ видела - и то недолго, если бы я знала, что в последний раз…). А он невеселый такой, отвечает грустно и сдержанно. Ну, посидели мы немного, и бабушка с дядей Андреем стали собираться уходить, я говорю, мол, я к вам домой пойду, а дядя говорит: «Нет. Проводи до двери, к нам нельзя». Я пытаюсь настоять, ведь соскучилась. Он ответил резкое «нет», и они ушли. Я расстроилась, и сидеть мне там дальше не хотелось, я, никому не сказав ни слова, подхватив свою сумку, ушла назад на остановку, чтобы уехать. Шла и плакала. Пришла на остановку и уехала на первом же автобусе. Приехав в свой (во сне был незнакомый мне город, но он типа мой) город и выйдя из автобуса, с удовольствием вздохнула свежий воздух.Проснувшись, позвонила маме, рассказала. Мы пытались и в «Жди меня» писать, чтоб его найти. Безрезультатно. А через пару лет он приснился маме, подробностей сильно не знаю, но маме сказал: «Не ищите меня, я утонул».Вот так и не знаю, что же с ним произошло. И даже свечки нет возможности поставить ни за здравие, ни за упокой.

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