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Сны

Странные дети

Странные дети


На рисунке я попыталась изобразить свою планировку комнаты, это важно. При описании истории, смотря на рисунок, вы поймете, как все происходило.

Когда я жила одна на съемной квартире, мне приснился сон или не сон. Я проснулась (или проснулась во сне) от того, что по мне ползет мальчик лет семи-восьми. В руках у него был фонарь. Как мне показалось, керосинка, так как фонарь был старый-старый.
Он приблизился ко мне и стал тыкать фонарь мне в лицо, а сам молчит и только смотрит пристально на меня. Я испугалась, но вместо того, чтобы закричать и прогнать его, мне вдруг так грустно стало. Захотелось узнать, зачем он пришел и что ему нужно.
Мальчик не проронил ни слова, а стал фонариком указывать за диван, мол, посмотри вниз. Он слез с меня, и я поползла к краю дивана, лежа на животе. Когда я уже хотела заглянуть под диван, оттуда вылезла девочка. На вид ей лет столько же, сколько и мальчику. Посмотрев на девочку, я увидела, что у нее нет носа, вместо этого огромная дыра. Мне стало ее очень жалко, и я придумывала слова, чтобы ее успокоить. Почему-то никто из нас не говорил - ни мальчик, ни девочка, ни я. Я только гладила ее по голове, а мысленно говорила, что все будет хорошо, что нос ей сделают, она снова будет красивой. Как будто и она мысленно меня слышала.

В комнате все время была тишина.
Вдруг я, почувствовав что-то, поворачиваю голову в сторону двери (на рисунке видно, что около двери стоит шкаф, а если дверь открыта, то видно коридор, ведущий на кухню). И тут я увидела, что дверь открыта (я до сих пор всегда сплю с закрытой дверью), и стоит какая-то фигура, прислонившись к шкафу. Сложилось впечатление, как будто она наблюдает за всем происходящим. Так продолжалось недолго, фигура постояла, потом отошла от шкафа и пошла по коридору на кухню. Я отчетливо это видела, так как на кухне горел свет, и я видела силуэт. По первым признакам можно было подумать, что это мужская фигура, но точно не берусь утверждать. И вот тут на меня нахлынул такой неописуемый страх, что я сильно-сильно зажмурилась.

Когда я открыла глаза, никого не было. На кухне свет не горел, но дверь была не так сильно открыта, а просто приоткрыта.
Я списала все на страшный сон и, закутавшись в одеяло, продолжила дальше спать, пытаясь просто не поворачиваться в сторону двери.

Я до сих пор не могу сказать на все сто, что это был сон, потому что вся обстановка в этом «сне» была как в жизни - мебель и все вокруг. Но подсознательно я верю, что это сон.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:00 by ЛисеевнаПросмотров: 65Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Сон дети фигура девочка шкаф фонарик авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:34
+1
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Репутация: (700|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 544
.... Да уж.... Пускай уж будет сном..... А то как-то заморачиваться, что это на самом деле было.... Жуть ... Плюс..
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:02
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 175
Это просто сон, мне так кажется) просто у Вас автор буйная фантазия плюс впечатлительны Вы видимо очень) у меня таких снов ууух, иногда думаю, может я шизофреник))) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:01
0
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Репутация: (441|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 485
Иногда сны бывают настолько реалистичными, что кажется все действия были явью. Я вас тоже успокою и скажу, что скорее всего сон. Может устали накануне или переволновались. Обычно такие явления в виде сна приходят к нам, когда иммунитет слегка понижен.
Жуткий был сон. Плюс.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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