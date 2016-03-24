Странные дети

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:00

Причина: Стилистика автора сохранена

Лисеевна Просмотров: 65 Комментарии: 3 +9 Вчера, 21:00 by

На рисунке я попыталась изобразить свою планировку комнаты, это важно. При описании истории, смотря на рисунок, вы поймете, как все происходило.Когда я жила одна на съемной квартире, мне приснился сон или не сон. Я проснулась (или проснулась во сне) от того, что по мне ползет мальчик лет семи-восьми. В руках у него был фонарь. Как мне показалось, керосинка, так как фонарь был старый-старый.Он приблизился ко мне и стал тыкать фонарь мне в лицо, а сам молчит и только смотрит пристально на меня. Я испугалась, но вместо того, чтобы закричать и прогнать его, мне вдруг так грустно стало. Захотелось узнать, зачем он пришел и что ему нужно.Мальчик не проронил ни слова, а стал фонариком указывать за диван, мол, посмотри вниз. Он слез с меня, и я поползла к краю дивана, лежа на животе. Когда я уже хотела заглянуть под диван, оттуда вылезла девочка. На вид ей лет столько же, сколько и мальчику. Посмотрев на девочку, я увидела, что у нее нет носа, вместо этого огромная дыра. Мне стало ее очень жалко, и я придумывала слова, чтобы ее успокоить. Почему-то никто из нас не говорил - ни мальчик, ни девочка, ни я. Я только гладила ее по голове, а мысленно говорила, что все будет хорошо, что нос ей сделают, она снова будет красивой. Как будто и она мысленно меня слышала.В комнате все время была тишина.Вдруг я, почувствовав что-то, поворачиваю голову в сторону двери (на рисунке видно, что около двери стоит шкаф, а если дверь открыта, то видно коридор, ведущий на кухню). И тут я увидела, что дверь открыта (я до сих пор всегда сплю с закрытой дверью), и стоит какая-то фигура, прислонившись к шкафу. Сложилось впечатление, как будто она наблюдает за всем происходящим. Так продолжалось недолго, фигура постояла, потом отошла от шкафа и пошла по коридору на кухню. Я отчетливо это видела, так как на кухне горел свет, и я видела силуэт. По первым признакам можно было подумать, что это мужская фигура, но точно не берусь утверждать. И вот тут на меня нахлынул такой неописуемый страх, что я сильно-сильно зажмурилась.Когда я открыла глаза, никого не было. На кухне свет не горел, но дверь была не так сильно открыта, а просто приоткрыта.Я списала все на страшный сон и, закутавшись в одеяло, продолжила дальше спать, пытаясь просто не поворачиваться в сторону двери.Я до сих пор не могу сказать на все сто, что это был сон, потому что вся обстановка в этом «сне» была как в жизни - мебель и все вокруг. Но подсознательно я верю, что это сон.

Ключевые слова: Сон дети фигура девочка шкаф фонарик авторская история

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