Наши жизненные задачи. Предназначение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:53

xaruda Просмотров: 59 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:53 by

В моей жизни был трудный период - развод. Я очень хотела разобраться в себе и понять, что произошло. Брови мои были вечно нахмурены, и я была погружена в себя. Я чувствовала себя учеником, которому дали задачу со многими неизвестными, и нужно было решить ее непременно. Ничего не выходило, я не могла найти решение.И тут меня осенило. Я просила об опыте, похожим на клиническую смерть, для того, чтобы все понять в этой жизни. Понять свое предназначение, кто я, почему все именно так, а не иначе. В чем мое счастье наконец? Открыть глаза, по большому счету, стать зрячей. И качество моей жизни изменилось бы кардинально. Я видела бы людей насквозь, их намерения, суть вещей, событий, что за всем этим стоит.Мы не видим очень многое и не понимаем, отрицаем... В результате делаем ошибки, выбираем не тех людей, не те профессии...В общем, плывем по волнам жизни маленькими лодочками, а хотелось бы управлять ею и быть сильной, мудрой и счастливой.Люди, пережившие клиническую смерть, меняются. Видят мир по-другому. Становятся более терпимыми, выбирают работу, связанную со служением людям, животным, планете. Понимают настоящие ценности, и главное - совсем по-другому живут! Им как бы дали шпаргалку на экзамене. И этот экзамен под названием "ЖИЗНЬ" они сдадут на отлично. По крайней мере, его вторую часть.В общем, я просила об опыте клинической смерти, только щадящим для меня способом. Лучше всего, пусть бы приснился сон, в котором я бы увидела все то, что видят люди по ту сторону. И получилось!Вижу сон: лечу от Земли медленно вверх, с усилием. Земля притягивает, как магнит. Чем выше поднимаюсь, тем легче лететь.Вот уже я в космосе и одновременно наблюдаю себя со стороны. Выгляжу, как клубок тумана бело-сероватого цвета, не однородный. Отмечаю про себя: "Моя скорость больше, чем скорость света".Мне навстречу летят камни. Много. Не очень крупные. Думаю: "Сейчас каак даст!" И пролетаю беспрепятственно сквозь тучу этих булыжников. Не задел ни один! Лечу, лечу,лечу... Мне легко. Тела своего, или что там у меня, не чувствую. Я очень спокойна. Даже холодна. Эмоций нет. Равновесие, штиль в душе. Я лечу очень стремительно куда-то. Я чувствовала свою духовную силу и целостность.Я летела целеустремленно с какой-то информацией. Образно говоря, мне не хватало папки под мышкой. Я осознавала себя крепким профессионалом своего дела. Не начальником, а примерно мастером (если брать заводскую иерархию). Я чувствовала себя гораздо сильнее, чем чувствую в жизни. Я летела отчитываться о жизни на Земле, что я об этом думаю, и о своей жизни.Чувствую, что подлетаю к невидимой границе. Останавливаюсь и говорю себе: "Если я полечу дальше, то на Землю уже не вернусь".Оглядываюсь назад и вижу Землю. Она маленькая, размером с дыньку-колхозницу и какая-то серая и туманная. Я мгновенно оценила жизнь на Земле и свое состояние вне тела. Я не чувствовала в себе эмоций. Я была эмоционально холодной, как робот, в этом бестелесном состоянии. Мне стало как-то горько и пресно, скучно без эмоций.И тут я увидела живую картину. На огромной поляне, покрытой изумрудной, ровной, как на газонах, травой стоит посередине исполинский дуб. Размером с Эйфелеву башню. И рядом под дубом маленький сарайчик-избушка. Все залито летним солнцем.Эта картинка символично отражала мою, нашу жизнь на Земле. Эта жизнь по комфорту не выдерживает никакой критики. Зато эмоционально богата. А то место, куда я направлялась с "отчетом", было похоже на офис. Деловая обстановка. Четкое выполнение задач. И никакой радости, тепла.Дальше - темнота. Как будто меня выключили, как телевизор.Включили. Лечу над землей метрах в двадцати. Недалеко от меня (справа и выше) летит существо. Совершенно прозрачное, как воздух. Верх до пояса - от человека, а ниже - пламя. Мужчина. Красивое лицо, бородка пшеничного цвета, волосы, зачесанные назад. Большие миндалевидные глаза. Возраст определить очень трудно. От 30 до бесконечности.И я слышу его голос: " Мы можем забрать тебя, но тогда твою работу будут доделывать другие..."Я про себя думаю: "Я не хочу кого-то обременять и просить, чтобы мою работу доделывали. Нет такой необходимости уходить".И показали работу моей семьи ОБРАЗНО.Мы, как бригада мастеров, берем запущенную квартиру и общими усилиями делаем в ней капитальный ремонт. И квартира наполняется светом и теплом.Как это расшифровать, я не знаю. Делаем добро, улучшаем пространство, должно быть?Подлетаю к перекрестку, недалеко от которого живут мои родители, и вижу там кучку людей. Человек 12-15. Все они мои родственники или ближайшее окружение. Лица размыты. Все они, подняв лица вверх, смотрят на меня и все вместе вопрошают молча, не шевеля губами: "Ты куда?" И чуть в стороне стоит высокий мужчина лет 40-50. И глядя на меня, спрашивает с тоской в голосе: "Ты кудааа?" Я понимаю, что он самый важный для меня. Только лица не разобрать. Скорее всего, это мой сын. Хотя на данный момент времени ему в половину меньше лет. И он моя самая главная задача. Еще забота о родителях и какие-то заботы поменьше, но какие, я не поняла четко.Вот так. Прошло много лет. На многие вопросы я получила ответы с помощью этого сна. Не на все, но на многие. В первый раз увидела своего ангела-хранителя. Думаю, его можно так назвать. Позже еще несколько раз общалась с ним и даже узнала его имя. Вот только в божественной любви я не искупалась. Так жаль. Хотелось пропитаться ею, наполниться и с этим запасом жить дальше. Это желание от моего хронического одиночества в жизни.Не так давно пришло сравнение: нас отправляют на Землю, как в игру "Последний герой". Мы все ее участники. Здесь много опасностей и проверок на "вшивость". Мы все время проверяем себя. Или нас проверяют?Жизнь на той стороне (как я чувствую) спокойна и безмятежна, по сравнению с земной жизнью. И здесь мы нарабатываем багаж, оттачиваем характер. Как в армии. Да, такое сравнение тоже подходит. Жесткий экстрим нашей жизни способствует нашему душевному прогрессу.Хочется пожелать всем нам выйти победителями в этой игре под названием "ЖИЗНЬ".

Ключевые слова: Вещий сон ангел-хранитель жизнь загадка авторская история

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