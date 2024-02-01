Странный сон

Летяга Просмотров: 141 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:52 by

Лет 10 назад я познакомилась со своим бывшим (вторым) мужем через интернет, и нас ожидала скорая встреча. Жили мы в разных городах. Накануне встречи снится мне сон. Какой-то незнакомый мне парень стоит посреди офиса и рассказывает о минусах климата и социальной составляющей города, откуда мой будущий бывший супруг. После того как он выговорился, я спрашиваю у него: «А ты кто вообще?» Он говорит: «Олег Свердлов». После этого я проснулась.Этот бредовый сон мне запомнился (у меня куча таких, коллекционирую).Прошло полгода, я переехала в город N и решила заглянуть к будущему мужу на работу. Каково же было мое удивление, когда я увидела этого парня. Спрашиваю у мужа: «Это кто?» Он мне отвечает: «Олег Свердлов, а что?» Я знатно прифигела и рассказала ему про этот сон. Логичного ответа, что это было, мы так и не нашли.Я подумала, что Олег точно сыграет какую-то роль в моей жизни, ну или я в его. Не может такое быть просто так. Но прошло пять лет, и я развелась и уехала оттуда. А потом ещё пять лет. Я вышла замуж в третий раз, бывший муж женился. За это время сменил кучу работ, и с Олегом никто из нас не общается. Вот что это, на хрен, было?Автор - Pomore.

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