Просьба с того света

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алимова Просмотров: 252 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:00 by

Не люблю рассказывать сны, но иногда очень хочется поделиться.Однажды приснилось, что на перекрёстке, на светофоре, ко мне в машину на пассажирское сидение села знакомая. Даже не близкая знакомая, а просто знакомая - здоровались, пересекались по работе, встречались на праздниках у общих подруг. Девушка яркая, красивая - вела в нашем городе мероприятия, свадьбы.Всё бы хорошо, но она умерла на днях.Макияж, прическа, платье - все так, как я её привыкла видеть. Даже во сне я понимаю, что это сон. На неё не смотрю, а она не смотрит на меня. Я её спрашиваю:- Куда едем?- Ко мне домой.А потом, помолчав, спрашивает:-Ты меня видишь? Не боишься?- Нет, не боюсь, но не знаю, где ты живёшь.Она мне называет адрес, мы разворачиваемся и едем в новый микрорайон. Длинный высокий дом, четвёртый подъезд, первый этаж. Я звоню в звонок, мы заходим в квартиру вместе. Там её мама и бабушка.Она настойчиво просит меня передать им, что всё у неё хорошо. Очень хорошо! Повторяет: "Скажи им, скажи им!" Я ее спрашиваю:- А чем ты там занимаешься?Она рукой машет:- Да свадьбы-то и там есть!Я проснулась, а внутри жжёт "Скажи им, что у меня всё хорошо! Скажи..."Что мне было делать? Даже если я через знакомых нашла бы её маму и пришла к ней - у людей горе, а я тут ненормальная, со снами лезу. Полдня места себе не находила. Потом позвонила своей подруге, нашей общей знакомой, рассказала ей сон. Та выслушала и говорит:- Оль, сегодня по Свете девятый день.Самое странное, что она действительно жила с мамой и бабушкой по тому адресу, куда я с ней ездила.Сходить к родственникам я так и не решилась. Это было лет пять назад, но забыть сон так и не смогла.

Ключевые слова: Сон знакомая поездка авторская история

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