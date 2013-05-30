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Сны

Просьба с того света

Не люблю рассказывать сны, но иногда очень хочется поделиться.
Однажды приснилось, что на перекрёстке, на светофоре, ко мне в машину на пассажирское сидение села знакомая. Даже не близкая знакомая, а просто знакомая - здоровались, пересекались по работе, встречались на праздниках у общих подруг. Девушка яркая, красивая - вела в нашем городе мероприятия, свадьбы.
Всё бы хорошо, но она умерла на днях.
Макияж, прическа, платье - все так, как я её привыкла видеть. Даже во сне я понимаю, что это сон. На неё не смотрю, а она не смотрит на меня. Я её спрашиваю:
- Куда едем?
- Ко мне домой.
А потом, помолчав, спрашивает:
-Ты меня видишь? Не боишься?
- Нет, не боюсь, но не знаю, где ты живёшь.
Она мне называет адрес, мы разворачиваемся и едем в новый микрорайон. Длинный высокий дом, четвёртый подъезд, первый этаж. Я звоню в звонок, мы заходим в квартиру вместе. Там её мама и бабушка.
Она настойчиво просит меня передать им, что всё у неё хорошо. Очень хорошо! Повторяет: "Скажи им, скажи им!" Я ее спрашиваю:
- А чем ты там занимаешься?

Она рукой машет:
- Да свадьбы-то и там есть!
Я проснулась, а внутри жжёт "Скажи им, что у меня всё хорошо! Скажи..."
Что мне было делать? Даже если я через знакомых нашла бы её маму и пришла к ней - у людей горе, а я тут ненормальная, со снами лезу. Полдня места себе не находила. Потом позвонила своей подруге, нашей общей знакомой, рассказала ей сон. Та выслушала и говорит:
- Оль, сегодня по Свете девятый день.
Самое странное, что она действительно жила с мамой и бабушкой по тому адресу, куда я с ней ездила.
Сходить к родственникам я так и не решилась. Это было лет пять назад, но забыть сон так и не смогла.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:00 by АлимоваПросмотров: 252Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сон знакомая поездка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:33
+1
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Комментариев: 2 257
Какой великолепный сон. Ну, просто по коже мороз. + Всё равно, надо было сказать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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