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Сны

Стремный сон

Мне достаточно давно снился стремный сон.

В целом. Тем летом я отдыхал в деревне. У нас есть сад, в задней части которого есть калитка, которая ведет на поле.
Поле тоже заканчивается забором и калиткой, которая ведет на дорогу.

Сон начался типично. Какие-то образы, диаграммы, моменты из предыдущего дня, в целом, мой обычный сон.
Потом я очутился около калитки. За забор что-то упало, и я побежал это что-то доставать. Я поднял этот предмет (не знаю, что это было), и посмотрел вдаль.
У ворот, которые ведут на дорогу, стоял какой-то человек. Одет в джинсы и синюю кофту.
Вдруг я почувствовал панический страх. Я начал пятиться. Человек начал перемещаться телепортами, как Слендер. Я упал на спину.
Существо прилетело, и я с криком проснулся.

Я понимаю, что этот сон - явно не самая страшная вещь в мире, но мне впервые снился кошмар, потому мне было страшно.

Вчера, 18:57 by Маркус ФеренПросмотров: 133Комментарии: 2
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Ключевые слова: Кошмар деревня калитка человек авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
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Чет я ничего не понял... а в чем мистика?
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#2 написал: Летяга
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Цитата: Estellan
а в чем мистика?

В телепортации wink
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