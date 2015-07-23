Стремный сон

Маркус Ферен Просмотров: 133 Комментарии: 2 +1 Вчера, 18:57 by

Мне достаточно давно снился стремный сон.В целом. Тем летом я отдыхал в деревне. У нас есть сад, в задней части которого есть калитка, которая ведет на поле.Поле тоже заканчивается забором и калиткой, которая ведет на дорогу.Сон начался типично. Какие-то образы, диаграммы, моменты из предыдущего дня, в целом, мой обычный сон.Потом я очутился около калитки. За забор что-то упало, и я побежал это что-то доставать. Я поднял этот предмет (не знаю, что это было), и посмотрел вдаль.У ворот, которые ведут на дорогу, стоял какой-то человек. Одет в джинсы и синюю кофту.Вдруг я почувствовал панический страх. Я начал пятиться. Человек начал перемещаться телепортами, как Слендер. Я упал на спину.Существо прилетело, и я с криком проснулся.Я понимаю, что этот сон - явно не самая страшная вещь в мире, но мне впервые снился кошмар, потому мне было страшно.

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