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Сны

Уходят не сразу

Случай произошёл со мной лично. В далеком 1988 году, когда мне было 11 лет, умерла моя любимая бабушка. Человек, который вырастил меня и по-настоящему любил. До сих пор не проходит и дня, чтобы я не вспомнила о ней.

Так случилось, что из-за конфликта родственников бабушкин дом стал заброшенным. С помощью соседей появились дыры вместо окон, сняли шифер, дом начал разрушаться. С момента смерти бабушки прошло лет 8.

Снится мне сон, в котором я вижу очень грустную бабушку, сидящую на лавочке возле разрушенного дома. Влажные глаза, вот-вот покатятся слёзы. Я спрашиваю у неё, почему она так расстроена, а она отвечает, что приходят чужие люди, разбирают дом, растягивают ее имущество, а она может только смотреть на них, а противостоять не может. И тут я понимаю, что ее уже давно нет и спрашиваю, а что она здесь делает? На что она поднимает на меня глаза и сдавленным голосом говорит: «Мы ещё 9 лет здесь, мы никуда не уходим, пока не придет время».

Вот эти 9 лет до сих пор не дают мне покоя, а вдруг так и есть на самом деле?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:08
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 06:08 by Nelly ListopadПросмотров: 104Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка дом сон авторская история

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