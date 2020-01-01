Покойная бабушка приходила за своими вещами

Сделано_в_СССР Просмотров: 112 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:43 by

На счет бабушки, которая уходить не хотела, могу дать совет. Сходите в церковь, закажите заупокойный сорокоуст. Свечки к годовщинам ставьте. По себе проверено, помогает.Наша бабушка, перед тем как умерла, уже лет 7-8 как была очень не в себе. Никого не узнавала, но к своим вещам была очень привязана. Могла возле своего шифоньера часы проводить. Когда умерла, мы с сестрой приехали только на второй день, мама была очень измучена, плюс бабушкина предшествующая болезнь.Мы, конечно, старались помогать, но живем в другом городе, только на выходные, да и то не на каждые вырвешься. В общем, отправили мы маму спать в дальнюю спальню, а сами остались. Не скажу, чтобы боялись покойников, до этого умирали уже люди в семье, никогда не боялись. А тут не то что страх, а четкое ощущение присутствия чего-то чужеродного в комнате, причем у обеих и, не сговариваясь, обе чувствовали, где это находится.После похорон по наитию мы с сестрой в этот же день разобрали все из этого шифоньера, всем бабуськам раздали, все что было, что они не забрали, сожгли немедленно во дворе. Шифоньер этот разобрали и вынесли в сарай. Дома прямо задышалось легче после этого.На следующий день повезли завтрак на кладбище, тетка, жена бабушкиного сына, говорит, что снился ей в ту ночь сон, будто подходит она к кладбищу, а ей навстречу бабушка. Та ей говорит: «Ты куда пошла? Теперь ты тут живешь, ты умерла». А бабушка смеется и пытается через забор перелезть.Прошло 9 дней, я приехала домой и снится мне в первую ночь сон.Будто сидим мы всей семьей возле бабушкиного гроба, тут бабушка начинает из гроба вылезать и такая страшная на вид! Никто не обращает на нее внимания, а я пытаюсь ее назад в гроб запихать, а она в меня вцепляется. Тот же разговор, я ей говорю: «ты же мертвая», а она смеется ужасным смехом таким.Я проснулась вся в холодном поту и слезах и побежала, роняя тапки, в церковь, заказала службу, свечку поставила и все, на этом бабуля мне, если и снится, то только по-доброму. Регулярно ставлю свечки в доме, где бабуля у мамы жила и все спокойно.Автор - Ната.

Ключевые слова: Бабушка смерть похороны шифоньер кладбище сны

Другие, подобные истории: