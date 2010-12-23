Странный сон про покойника

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 92 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:36 by

Хочу рассказать пару историй и сон. Давно замечала за собой такую вещь, когда узнаю о смерти человека, мне его жалко, а в день похорон он приходит ко мне, я его чувствую и спать не могу.Случилось это давно, я работала в Подмосковье, там мне начал уделять внимание мужчина старше меня, я отказывалась и просто общалась как с другом. В конце уехала домой к себе на родину, а через год узнала, что он умер, и когда его хоронить будут. Утром рано, в 5 часов, я не могла никак спать, я чувствовала присутствие этого человека, я засыпаю, а он меня будит, так час промучилась, пока не ушел.Еще одна история, в которой сама я молодого человека не знала. Когда ходила раз в месяц постричься к знакомой девушке, у нее всегда сидела подруга (девушка ее брата), они расстались, и она хотела его вернуть. И тут прихожу перед Новым Годом, она начала рассказывать обрывки скандала, случившегося накануне. Мне стало жалко девушку, я переживала с парнем точно такое, я долго думала об этом разговоре. А после Нового Года я узнала, что он умер, разбился на автомобиле, утром, в часов 5, перед его похоронами я просыпаюсь, а около двери он в красной куртке, как на фото, точнее, я его чувствовала и видела лишь красный цвет куртки. А потом другой случай – просыпаюсь, иду в туалет, а перед глазами опять он, наутро узнаю, что у этой девушки, у которой делаю стрижку (у сестры его) день рождения.На этой неделе сон приснился, как будто я с мамой, и вдруг мы оказываемся в церкви, а перед нами гроб с покойником. Я начинаю прикалываться, что ли, над ним, делать вещи, которые крайне дико с покойником делать. А потом увожу его из церкви, понимая, что его нужно похоронить, но мне стыдно с ним по дороге идти, и я оставляю его за углом улице. Мама все это видит и говорит, что так некрасиво, что он посреди улицы стоит и людей пугает, надо его похоронить. Ну и мы видим, как идет похоронная процессия другая, и за ними, чтобы не так стыдно было одного хоронить. Потом я ушла, а когда я пришла, мама уже на кладбище похоронила его.Не знаю, что он вообще значит, обычно мне снились покойники, а потом они оживали, а тут мертвый и похоронили. Смотрела сонники – сон благоприятный.Автор - Черная Пантера.

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