Недовольство умершего деда

Сделано_в_СССР Просмотров: 57 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:58 by

Мой дед умер в 2012 году. На похороны не успела приехать, так как живу далеко за границей. Прошло три года. Снится мне, будто прихожу с двоюродными сёстрами (так же его внучками) проведать деда в тюрьме. Странно, почему в тюрьме? При жизни он никогда в тюрьме не сидел. Но во сне я была уверена, что это именно тюрьма: чувствовалась сырость в той тёмной комнате с серыми, бетонными стенами.Мы вошли прямо в камеру. Я стояла впереди, а сёстры молча стояли за мной, отвернувшись куда-то в сторону. Дед не ожидал нашего прихода и подошёл только, когда я его позвала. Одет он был в какой-то старый серый свитер. Глаза были налиты кровью. Не помню точно, что я ему тогда сказала. Помню только свою последнюю фразу: «Поправляйся скорее, мы все тебя ждём». Дед всё это время смотрел на меня как-то недоверчиво, а после этой фразы в нём будто поселилась надежда, что он всё же кому-то ещё нужен. И он тихо спросил: «Да? «. Я подтвердила и после этого проснулась.Такого рода сны мне никогда ещё не снились. Я рассказала всё родителям. Буквально через несколько дней дед приснился мне снова. На этот раз он жаловался, что никто к нему не приходит, что все о нём забыли. Я также рассказала этот сон родителям. На следующую ночь мне снова снился дед. В этот раз он ругал своих детей. Сказал, что мой отец обещал выслать ему денег, но тот так и не дождался.Я уже боялась ложиться спать. В Бога я не верю. В церковь не хожу и понятия не имею, что нужно делать в таких ситуациях. Позвонила на родину. Выяснилось, что могилу деда действительно никто не навещает. Похоронили и забыли. Наругала, чтобы живо сходили к деду, проведали. Сами с родителями тоже сели, помянули, поговорили о нём. После этого дед мне больше не снился.Наверное, загробная жизнь всё же существует и наши близкие скучают по нам, как и при жизни. Очень стыдно осознавать, что этими снами он просто пытался напомнить и привлечь внимание к себе. Не забывайте своих родных.Автор - Валентина.

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