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Сны

Не бойтесь кошмаров, давайте им отпор! По возможности...

*Восприятие жизни влияет на наши сны, или наши сны влияют на восприятие жизни? В любом случае, сны - это вторая жизнь, тест душевных качеств, силы духа, тренировка психики, осознанности и многое другое. Те, кто считают ВСЕ сны только лишь "бредом мозга" - не могут научиться ничему в этой Виртуальной Школе и упускают возможность сделать многие выводы о себе самом!*

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Я пишу это не за плюсики, не для того, чтоб вступать в споры по поводу религии или вопроса существования реальных потусторонних сущностей в наших снах. Может быть, такие сны нам "насылают", а может, мы видим их в силу особенностей психики и подсознания - каждый все равно останется при своем мнении, утвердившемся по причине тех или иных убеждений. Для меня это скорее изучение причинно-следственных связей во сне и в жизни, работа над собой, осмысление своей реакции на разные нестандартные для реальной жизни случаи, участником которых я бываю во снах. А также эти описания - удобный архив, в который я могу заглянуть при надобности, если память подведет.

Также с удовольствием читаю описания подобных снов других людей.

БЕС.

Сон накануне похода в церковь.

События накануне сна.

В начале 2000-х обострились у меня финансовые трудности. По молодости долго работала в казино и игровых (осознание "нехорошести" этих мест пришло не сразу). После закрытия очередных игровых катастрофически участились у меня такие случаи: то гоп-стоп сумку отберет, то на мошенников-цыган нарвусь, то просто деньги пропадут, будто из кармана вывалились, то морок какой-то нападет на меня, и я сама допущу крупную ошибку при расчете с клиентом на новой работе... Вот тогда и мысль пришла - где же я "накуролесила" так? Не проходило и месяца, как я снова и снова теряла сумму вплоть до 5 тысяч, а потом доживала до зарплаты впроголодь.

Вот и собралась хоть немного начать исправлять ситуацию - путем регулярной дачи милостыни. Но прежде решила сходить в церковь, постоять спокойно там под куполом, обдумать свою ситуацию и сразу после этого дать кому-нибудь милостыню. Приготовила купюру в 500 р. Человека для дачи милостыни обозначила для себя так: это будет бедно одетая бабушка. Вот почему-то не в церкви решила это сделать, а отдать просто прохожей, на улице, по велению сердца, что ли. Не знаю, почему так... Но решила, что, если таковой на улице не окажется, то встану и буду ждать, пока не "ёкнет": мол, вот этот человек, кому это необходимо!

Запланировала это благое дело на завтрашний выходной день и легла спать.

Снится темное помещение, кто-то стоит передо мной. Несколько существ, но хорошо разглядеть могу только одного, который ко мне обращается, берет меня за руку. Разглядываю его: какая-то зеленая, цвета травы, кучерявая шерсть, много черных маленьких глаз, как у паука, а снизу -голый. Вроде, по пояс. "Причинного места" я не вижу, хотя ниже пояса меха нет, а вижу просто обычные голые человеческие ноги. Сжимает мою руку, и я чувствую длинные когти! Тут же я замечаю какое-то мельтешение слева вверху, смотрю туда... А там под потолком какой-то полтергейст творится, что-то мечется темное, летает, ударяясь о стены и потолок, какая-то жуть непонятная. Перевожу внимание снова на своего "собеседника". Разглядываю его многочисленные круглые черные глазки, на меня почему-то накатывает чувство пошутить по этому поводу... Никакого страха не было. И я говорю ему насмешливо, мол, ой, какие у тебя глазки, а зачем так много-то тебе?

Существо игнорирует мою шутку и говорит мне такую фразу: "Давай С НАМИ".

И по-прежнему сжимает когтями мою левую руку, притягивая к себе ближе. Тут во мне наконец просыпается дух противоречия, возникает мысль: "А чего это ты мне указывать решил, что мне делать?"

Вырываю свою руку и отвечаю ему:

- Нет, у меня есть СВОЯ воля.

Существо быстро отвечает:

- Ой, да какая там у тебя воля?!

Я строго отвечаю: "Нет, ЕСТЬ!" - тем самым давая ему понять, что разговор окончен.

На этом сон растворяется, и я просыпаюсь.

Проснулась я, следует заметить, в отличном настроении. Было ощущение победы над этим "существом".

В церковь сходила, помедитировала/помолилась. В церкви на тот момент народу было совсем мало. Я вышла в умиротворенном состоянии и направилась через дорогу, на участок возле крупного магазина, стала ждать "ту самую" бабушку. Увидела ее через несколько минут: идет медленно, с палочкой, глядя себе под ноги, в старом нейлоновом пальтишке с опушкой на воротнике, какие еще в 90-е носили. "Вот она!"

Подошла, сую ей в свободную руку купюру, говоря: "Это вам от Боженьки помощь" (невелика помощь от Боженьки... но, что сказала - то сказала, чего уж). Она посмотрела на купюру пару секунд, не глядя на меня и ни слова не сказав, пошла в магазин, держа эту купюру в руке...

ЦЫГАНКА

Снова какое-то темное помещение. Передо мной женщина, что-то быстро-быстро мне говорит, не могу разобрать что, только от нее возникает ощущение опасности. Она начинает приближаться и давить на меня всем своим существом. Давит не прикасаясь, а вроде как своей волей. В следующий момент ее лицо настолько близко, что я уже могу разглядеть его черты. Лицо уже впритык к моему - по виду она похожа на пожилую цыганку. Тут я различаю русские слова. Она говорит что-то несуразное, будто пытаясь отвлечь меня от того, что собирается сделать...

Из-за того, что она давит на меня, мое тело начинает склоняться назад и вниз, все ниже и ниже. Я оборачиваюсь и вижу дыру в грязном полу - вроде тех, что в общественных туалетах раньше делали, наподобие дырки в деревенском туалете. И в этой дыре такая грязная и черная жижа, как раз позади моей головы, и я осознаю, что она собирается окунуть меня туда головой, чтоб я там захлебнулась! И при этом она не замолкает, неся всякую чушь... Я начинаю подыгрывать ее манере, говорить с ней, чтобы оттянуть момент, когда голова коснется этой жижи в толчке...

Говорю ей что-то вроде: "А у меня есть знакомая цыганка (называю какое-то имя), может, знаете ее?". Но нелепая уловка не прокатывает. Цыганка не останавливается, а я уже почти в этой дыре в полу. И тут приходит то самое чувство неповиновения, противоречия чужой воле: я беру себя в руки, успокаиваю себя: я сильнее ее! Закрываю глаза, концентрируюсь, собирая в кучу все внутренние силы, будто все, что есть, все силы света и добра во мне и двигаю их волной на нее!

Она быстро отстраняется и реагирует, причитая:

- Вот только не надо ЭТОГО, не надо!

И все. Проснулась, этот ее жалобный крик стоит в ушах, а я довольна... Благодаря этому сну я обрела привычку защищаться в снах от нечисти "силовой" волной, даже сама на рожон могу полезть, чтобы испытать эту внутреннюю мощь снова - ведь работает же.

ЗЕРКАЛО

Ну, и вкратце об одном из снов, где я применила эту "силовую волну" снова. Был давно еще какой-то похожий сон, кроме этого, но его не вспомню уже, а этот приснился совсем недавно.

Сон... Вижу комод и зеркало. Детально вижу: большое, в красивой фигурной деревянной раме, желтоватой, покрытой лаком (у меня в жизни никогда не было таких комодов с зеркалами). Этот сон в духе классических ужастиков с зеркалами, но последний такой ужастик я смотрела уже очень давно и не припомню когда. Навеяно фильмами или нет - не знаю, но приснилось - это факт. Увидеть такое во сне для меня, таком реалистичном, с деталями - это просто класс! Но дело тут не в зеркале, а в том, какие действия я уже по привычке предпринимаю по отношению к злонамеренным существам во снах.

В зеркале вижу вроде как свое отражение, но возникают сомнения. Замечаю, что отражение двигается с запозданием. Начинаю проверять. Двигаю головой - секундное запоздание, ставлю руку на локоть, затем кладу на комод - а рука в зеркале остается в вертикальном положении. Так-с, понятненько! Смотрю в зеркало на эту особу уже с неким вызовом: мол, я поняла, что ты тут - ну, и что дальше?

Особа эта злобно смотрит на меня, а в глазах отсвечивают желтые огоньки, как у кошки. Но мне не страшно - во мне уже проснулся азарт борьбы. Не стала я ждать действий с ее стороны, решила показать ей "кузькину мать" первой. Собираю в себе свою "психическую силу", поднимаю руки на высоту своего лица ладонями, обращенными к ней, и двигаю это свое силовое "нечто" в ее сторону. О, это было очень мощно по ощущениям! Волна пошла на нее сквозь зеркало, а я ощутила тепло - реальное тепло во сне - в руках и груди. На этот раз я глаза не стала закрывать. Одновременно зачем-то стала усиленно представлять себе, будто мои глаза тоже светятся. Наверно, для пущего эффекта, так же, как и у нее.

"Особа" поднялась со своего места, повернулась и стала уходить. Триумф. В этом сне не сразу все исчезло после моего "приема", я видела, как она уходит. И что в отражении - вовсе не комната. То есть зеркало в помещении, я в комнате, но в зеркале - улица и асфальтированная дорога. Вот я и наблюдала, как она ушла по этой дороге.

А теперь о сне, где я забыла об этой своей фишке - "силовой защите"...

"МАМИНА" РУКА И УГРОЗА СМЕРТИ.

И снова полутьма, и снова помещение, а именно - квартира. Чужая. И я в ней проснулась, в большой захламленной комнате на диване. Расположение мебели незнакомое, тут же стоит холодильник типа "Полюс" - такой, с металлической кромкой вверху, на нем вещи какие-то вповалку лежат. Встала, ощущение реальности... Хожу, пытаюсь рассмотреть комнату, вещи на холодильнике, ищу выключатель - свет включить. Не нашла. Заглянула за угол из дверного проема - там вообще тьма. Вроде есть какой-то слабый свет из окна в комнате, но за окном, судя по всему, сумерки.

Внезапно я вижу себя снова на диване и справа какой-то силуэт на полу - вроде, кто-то сидит. Почему-то приходит мысль, что этот жуткий тощий силуэт - моя мать (в жизни ей 79, она живет в другом городе, и ее нельзя назвать тощей). Тут "мама" мне что-то говорит и тянет ко мне руку, а эта рука начинает тлеть! Темная комната, черная длинная мамина рука и крошечные оранжевые огоньки на ней переливаются, как на углях. Наконец приходит ощущение, что ЭТО не может быть моей мамой! И оно пытается ко мне этой рукой прикоснуться, и я хватаю за эту руку, отстраняя от себя, а рука рассыпается в пепел! Силуэт исчезает, а пепел остается на полу комнаты... Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть его: этого же не может быть?! Абсолютно реально и четко вижу горку пепла. Да, было жутковато, но дальше было пострашнее.

Я снова оглядываю комнату и решаю выйти в коридор. По коридору попадаю в другую комнату. В ней так же сумерки, и есть шкаф во всю стену. Я сажусь на диван и слышу какие-то звуки из-за шкафа. Вроде как шкаф закрывает какую-то дверь, и в нее кто-то ломится, кто-то чужой, как мне подумалось. Грабитель? В итоге этот некто - мужчина - врывается в комнату и начинает мне угрожать: мол, я тут быть не должна и его лицо видеть не должна была, и теперь ему придется меня убить. И надевает мне на голову какой-то пакет - вроде как, чтоб задушить. Вот тут - да, мне было страшно. Забыла о всех своих приемах, кроме одного: а поговорить? Начинаю что-то ему говорить, типа: "Я тут не живу и мне вообще все равно, что вы сюда залезли". Пока я это говорила, он никаких действий не предпринимал - слушал, наверное. Я начала успокаиваться от этого, расслабляться, и потихоньку появилось сомнение - а не сон ли это? И проснулась.

Для меня это было фиаско... Испугали все-таки гады, нашли способ. В результате этого сна я выяснила, что угроза смерти от человека - это реально страшно, пострашнее всякой нечисти. Этот страх совсем другого характера... И что во сне при такой угрозе тяжеловато осознать, что это - сон.

СМЕРТЬ ОТ ВЫСТРЕЛА

Я - женщина, никогда не имевшая дело с оружием или с войнами. Боевики терпеть не могу, все перестрелки в фильмах перематываю. Тем не менее, уже несколько раз видела сны о том, что я -мужчина, участвующий в военных сражениях, но эти сны не настолько красочны, чтоб я могла их описать в деталях.

Этот сон не о сражениях, но в них фигурирует ружье.

Я сижу в кресле в комнате. В ней ярко и светло, но свет не от солнца, а, по-видимому, от электричества.

В комнате со мной сидят еще несколько человек, двое или трое мужчин. Не могу сказать, кем я себя ощущала в этом сне - мужчиной или женщиной.

Впереди, прямо напротив моего кресла, - дверной проем. В нем появляется какой-то усатый мужчина в жилетке и еще кто-то, они входят в комнату и остаются недалеко от двери. Ощущение, что я их всех знаю очень хорошо. Увидев усатого, я отпускаю какую-то реплику в его сторону, от чего все сидящие начинают смеяться.

Усатый не смеется, его это задело. Он направляется к моему креслу и вытаскивает откуда-то из угла ружье. Направляет его на меня и стреляет в упор в грудь, в область сердца... Все последующее произошло за секунду. Громкий звук выстрела, мощный удар в центр груди... Моя голова повисает подбородком на грудь, ощущаю, что больше не могу двигаться, мое тело больше меня не слушается, все звуки затихли. И откуда-то тихо-тихо мысль: "Не-е-т... Это конец?". Было мгновение какого-то отчаянного внутреннего протеста, и сразу за ним - чувство сожаления, что жизнь окончена, и еще мгновение после мне стало все равно, пришло какое-то умиротворение и облегчение... На этой ноте я и проснулась.

Интересный факт: несколько дней после этого у меня побаливало в груди, думаю, что-то вроде мышечной невралгии, потом прошло.

Не знаю, что это такое было. Настолько реалистично я ощутила смерть (насколько вообще возможно такое утверждать), что за секунду до пробуждения даже успела смириться с тем фактом, что... все, конец. Это было как настоящее, реальное ощущение: тело уже было мертво и неподвижно, а мысли продолжались. Может, так это и бывает...

Такие сны для меня - большая редкость. Большинство моих снов полны света, красок, полетов и счастья).


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:28
Вчера, 11:28 by ReneПросмотров: 149Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Сон цыганка смерть во сне бес нечисть кошмары авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 14:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 726
Вот просто потрясена после прочтения! facepalm Дааа, хотелось бы научиться во сне давать отпор. Но, к счастью, у меня таких страшных снов не было.
Особенно впечатлили первая стори "Бес" и последняя, про то, как растреляли в упор. Плюс за каждую историю. ++++++
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 19:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 641
Оу, какая у вас решительность и ясность... . А если в зеркале была вы сама, но в другом измерении или в будущем, в прошлом, которое в настоящем. И вы на себя двинули волну отрицания... .
Ваши краски, полёты и счастье, и сила весьма впечатляют - естественно. Конечно, радость невероятна после таких снов победы и полёта. Мне очень даже понятны ваши утверждения. Ну, а если всё на самом деле не так, а если это очередная ступень на пути в вечность, которая со следующей ступени будет казаться мелочью ничего не значащей, разве что как пройденный этап. Вы в курсе, что люди с чёрно-белыми снами или вообще без снов ближе к своей вечности, чем мы с вами? Понимаете в чём дело, в вечности нас всех ждёт ангелоподобное состояние, которое мы просто можем не достигнуть по причине своей ясности и силы. А попробуйте поработать с астральными выходами, если вы их достигнете, то вам ерундой покажется самое сногсшибательное осознание во сне, и вы навсегда потеряете цвета снов, если только, конечно, у вас получиться "открыть дверь своего астрала". Сны будут чёрно-белыми, но вы уже будете на ступень выше.
Мне понравились "Зеркало" и "Смерть от выстрела". В Зеркале вы поспешили ответить отражению..., жаль, мы могли бы прочитать интереснейшие вещи.
А вот о "вашей смерти" хотелось бы написать отдельно: при условии вечности души, она может существовать одновременно в нескольких телах, мужчин-женщин - всё равно. Вполне возможно, что вы видели свою всамделишную смерть, но в другом теле, в смысле смерть другого тела вашей души.
Все мы недостойны своей вечности, но у нас нет другого пути.
Без сомнений плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Мастер Талий
Сегодня, 00:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 125
Я всегда все проблемы во снах решаю кулаками. Обычно, даже самые страшные громадины после хорошенького хука просто впадают в ступор, но если сила не помогает, то я просто начинаю телепортироваться во все стороны.

А телепортации я сам не понял, как научился. Я вообще не помню, как я смог подчинять сны своей воле. Просто однажды заснул, и понял, что могу делать больше, чем мог вчера. Дальше пошло как по накатанной. С каждым сном чему-нибудь новому обучался. То научился быстро бегать во сне, то сильный удар обрёл. Сейчас и вовсе, могу летать. Только я летаю так, будто плыву в воздухе. Не всегда получается, часто притягивает к земле после пары секунд полёта.

А вообще, я вот что думаю: наша жизнь напрямую связанна с нашими возможностями во снах. Как это работает: Допустим, вы любите играть в компьютерные игры. Вы часто используете чит-коды, если есть такая возможность. Эти действия уже превращаются в рефлексы. А уже во сне, вы можете так же рефлекторно вызвать консоль, да ввести себе чит. Физические возможности, как я думаю, тоже очень сильно влияют.
Рассмотрим такую ситуацию: Вы прыгаете с шестом, либо занимаетесь какой-либо активностью, что напрямую связана с быстрыми или необычными движениями. Вы привыкли слышать свист ветра в ушах, привыкли взлетать в воздух с шестом, привыкли прыгать на огромные дистанции. Мозг уже осознаёт, что это за ощущения, какие нужны усилия, чтобы этот трюк совершить, он знает, что вы ощущаете, когда делаете это в реальности. Вы можете так же нечаянно это поднять в мозгу, а он уже дофантазирует сам.

Следующий пример: Фехтование. Проверенно на себе. Однажды решил попробовать свои силы в этом деле. Усердно тренировался, отрабатывал удары, блоки, всяческие финты. Отточил навык до того, что уже некоторые действия в поединке происходят рефлекторно. Через пару недель начало происходить следующее: Когда во сне мне что-то угрожает, либо на меня кто-то нападает, я рефлекторно выхватываю саблю, да начинаю рубить. Причем её, секундой ранее, и не было. Она появляется тогда, когда я тянусь рукой к левому бедру, где, обычно, располагаются ножны.

Так можно продолжать до бесконечности. Всё, что вы привыкли делать в реальности, находит отражение и в ваших снах. Если вы привыкли бояться и убегать, когда вам угрожает опасность, то, скорее всего, это и будет ваша реакция на какую-нибудь чупакабру из сна.

Фуух. Что-то я разошелся. Надо заканчивать. Решил поделиться с людьми своимы мыслями. Благодарю за внимание! Истории +!
Зарегистрирован: 11.05.2019
#4 написал: Rene
Сегодня, 03:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 109
Цитата: Eifersucht
Оу, какая у вас решительность и ясность... . А если в зеркале была вы сама, но в другом измерении или в будущем, в прошлом, которое в настоящем. И вы на себя двинули волну отрицания... .
Ваши краски, полёты и счастье, и сила весьма впечатляют - естественно. Конечно, радость невероятна после таких снов победы и полёта. Мне очень даже понятны ваши утверждения. Ну, а если всё на самом деле не так, а если это очередная ступень на пути в вечность, которая со следующей ступени будет казаться мелочью ничего не значащей, разве что как пройденный этап. Вы в курсе, что люди с чёрно-белыми снами или вообще без снов ближе к своей вечности, чем мы с вами? Понимаете в чём дело, в вечности нас всех ждёт ангелоподобное состояние, которое мы просто можем не достигнуть по причине своей ясности и силы. А попробуйте поработать с астральными выходами, если вы их достигнете, то вам ерундой покажется самое сногсшибательное осознание во сне, и вы навсегда потеряете цвета снов, если только, конечно, у вас получиться "открыть дверь своего астрала". Сны будут чёрно-белыми, но вы уже будете на ступень выше.
Мне понравились "Зеркало" и "Смерть от выстрела". В Зеркале вы поспешили ответить отражению..., жаль, мы могли бы прочитать интереснейшие вещи.
А вот о "вашей смерти" хотелось бы написать отдельно: при условии вечности души, она может существовать одновременно в нескольких телах, мужчин-женщин - всё равно. Вполне возможно, что вы видели свою всамделишную смерть, но в другом теле, в смысле смерть другого тела вашей души.
Все мы недостойны своей вечности, но у нас нет другого пути.
Без сомнений плюс.


В этой статье истории о моих снах, которые, вроде бы, не ОС, но и не совсем бред, какой бывает, когда болеешь и у тебя высокая температура. На этом сайте я уже рассказывала про другие свои сны, в комментариях к истории
Цитата: Eifersucht
Оу, какая у вас решительность и ясность... . А если в зеркале была вы сама, но в другом измерении или в будущем, в прошлом, которое в настоящем. И вы на себя двинули волну отрицания... .
Ваши краски, полёты и счастье, и сила весьма впечатляют - естественно. Конечно, радость невероятна после таких снов победы и полёта. Мне очень даже понятны ваши утверждения. Ну, а если всё на самом деле не так, а если это очередная ступень на пути в вечность, которая со следующей ступени будет казаться мелочью ничего не значащей, разве что как пройденный этап. Вы в курсе, что люди с чёрно-белыми снами или вообще без снов ближе к своей вечности, чем мы с вами? Понимаете в чём дело, в вечности нас всех ждёт ангелоподобное состояние, которое мы просто можем не достигнуть по причине своей ясности и силы. А попробуйте поработать с астральными выходами, если вы их достигнете, то вам ерундой покажется самое сногсшибательное осознание во сне, и вы навсегда потеряете цвета снов, если только, конечно, у вас получиться "открыть дверь своего астрала". Сны будут чёрно-белыми, но вы уже будете на ступень выше.
Мне понравились "Зеркало" и "Смерть от выстрела". В Зеркале вы поспешили ответить отражению..., жаль, мы могли бы прочитать интереснейшие вещи.
А вот о "вашей смерти" хотелось бы написать отдельно: при условии вечности души, она может существовать одновременно в нескольких телах, мужчин-женщин - всё равно. Вполне возможно, что вы видели свою всамделишную смерть, но в другом теле, в смысле смерть другого тела вашей души.
Все мы недостойны своей вечности, но у нас нет другого пути.
Без сомнений плюс.


Я все это знаю) и астрал, и ос -все у меня бывает, когда чаще, когда реже. И про "всамделишнюю" смерть в другом теле у меня тоже была такая мысль. Про жизнь в разных телах я читала у Майкла Ньютона. Часть энергии тут, часть-там. Первый опыт контролирования сюжета сна был в 5-6 лет, сейчас мне 38. И каждую ночь вижу и запоминаю сны. За всю жизнь каких только снов не было. Тьма и астрал для меня -это совсем не страшно, мне там вполне комфортно, я уже привыкла. А десь я написала про вроде как отдельный вид снов, но при этом они слишком реалистичные, и в то же время- не Ос. Если бы я в одном из таких осозналась, то изначальный сюжет сна мгновенно бы пропал.
По поводу того, что полеты всегда только в черно-белом астрале - я не соглашусь. Было дело, ос начался в темноте, но затем я попала в красочную ярко-светлую локацию, там даже проверила "плотность" окружающего меня воздуха рукой. Подвигав ей в воздухе, я ощутила сопротивление, как в воде. Вроде как мое "тело" по плотности легче воздуха. Так вот там все было залито солнцем, и я вылетела из окна помещения и летала над каким-то городом, видела дома сверху и это окно, из которого вылетела. Если это не астрал, значит, это уже какой-то другой "уровень", как ворота у Кастанеды. Первые ворота, вторые, третьи и так до семи (у него). Бывало и такое, что я вставала с кровати и видела свое лежащее тело...Или, например, при просыпании я пыталась выйти из тела, как учит Михаил Радуга. Шум в ушах, ощущение раскачивания и невесомости...Лежала на животе, и у меня поднялась вверх одна нога, как бы всплыла (и это под тяжеленным-то одеялом, лежа на животе?), и я этому не поверила в том состоянии, и упустила момент. Вот это был бы реальный выход из тела, не связанный с ос. Настолько внезапное поднятие ноги было реалистичным, что я подумала, что это моя физическая нога поднялась) Ну, вот как об этом истории писать, это же так смешно звучит.
Было еще поднятие вверх на огромной скорости, с шумом в ушах, а вокруг -совершенно белый фон, и какие-то нити, тянущиеся снизу кверху, вот вдоль этих нитей я и поднималась.
Много чего еще бывало. Поговорить с кем-то на эту тему -да, люблю, в жизни много сновидцев встречала, но истории публиковать не буду: слишком мало людей тут "в теме".

Есть история от NoMad_32 в разделе "Сны". Называется "Очередная неделя, очередной осознанный сон." В комментариях там я описывала кое-что из своего опыта и еще кое-что, если интересно, прочтите историю и комменты.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#5 написал: Rene
Сегодня, 04:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 109
Цитата: Мастер Талий
Я всегда все проблемы во снах решаю кулаками. Обычно, даже самые страшные громадины после хорошенького хука просто впадают в ступор, но если сила не помогает, то я просто начинаю телепортироваться во все стороны.

А телепортации я сам не понял, как научился. Я вообще не помню, как я смог подчинять сны своей воле. Просто однажды заснул, и понял, что могу делать больше, чем мог вчера. Дальше пошло как по накатанной. С каждым сном чему-нибудь новому обучался. То научился быстро бегать во сне, то сильный удар обрёл. Сейчас и вовсе, могу летать. Только я летаю так, будто плыву в воздухе. Не всегда получается, часто притягивает к земле после пары секунд полёта.

А вообще, я вот что думаю: наша жизнь напрямую связанна с нашими возможностями во снах. Как это работает: Допустим, вы любите играть в компьютерные игры. Вы часто используете чит-коды, если есть такая возможность. Эти действия уже превращаются в рефлексы. А уже во сне, вы можете так же рефлекторно вызвать консоль, да ввести себе чит. Физические возможности, как я думаю, тоже очень сильно влияют.
Рассмотрим такую ситуацию: Вы прыгаете с шестом, либо занимаетесь какой-либо активностью, что напрямую связана с быстрыми или необычными движениями. Вы привыкли слышать свист ветра в ушах, привыкли взлетать в воздух с шестом, привыкли прыгать на огромные дистанции. Мозг уже осознаёт, что это за ощущения, какие нужны усилия, чтобы этот трюк совершить, он знает, что вы ощущаете, когда делаете это в реальности. Вы можете так же нечаянно это поднять в мозгу, а он уже дофантазирует сам.

Следующий пример: Фехтование. Проверенно на себе. Однажды решил попробовать свои силы в этом деле. Усердно тренировался, отрабатывал удары, блоки, всяческие финты. Отточил навык до того, что уже некоторые действия в поединке происходят рефлекторно. Через пару недель начало происходить следующее: Когда во сне мне что-то угрожает, либо на меня кто-то нападает, я рефлекторно выхватываю саблю, да начинаю рубить. Причем её, секундой ранее, и не было. Она появляется тогда, когда я тянусь рукой к левому бедру, где, обычно, располагаются ножны.

Так можно продолжать до бесконечности. Всё, что вы привыкли делать в реальности, находит отражение и в ваших снах. Если вы привыкли бояться и убегать, когда вам угрожает опасность, то, скорее всего, это и будет ваша реакция на какую-нибудь чупакабру из сна.

Фуух. Что-то я разошелся. Надо заканчивать. Решил поделиться с людьми своимы мыслями. Благодарю за внимание! Истории +!


"Только я летаю так, будто плыву в воздухе. Не всегда получается, часто притягивает к земле после пары секунд полёта."

О, еще один Летчик) Добро пожаловать в Клуб) Точно описано! smile Еще бывает летишь, летишь вперед, а потом будто энергии не хватает уже, и скорость падает, начинает тянуть будто за спину назад. Думаешь: значит, пора просыпаться. Вот, сейчас уже проснусь- и открываешь глаза уже в реальности.

"Если вы привыкли бояться и убегать, когда вам угрожает опасность, то, скорее всего, это и будет ваша реакция на какую-нибудь чупакабру из сна."

И с этим согласна. На меня в первый раз в 13 лет напал какой-то больной с ножом в подъезде, онанист хренов. Завез на 9 этаж. Все время угрожал ножом, мол, "пикнешь-пырну"- дословно. В итоге я ему зубы заговорила) Выспросила, а как тебя зовут, а есть ли у тебя девушка? К удивлению, он начал вести спокойный диалог, может , его больному сознанию польстило, что я такие вопросы личные задаю. Не насильник, слава богу, но раздел и делал свои грязные делишки, при этом всячески рисуясь. Это психиатрия уже. В итоге я просто сказала : "Ну я пойду? " И он так обыденно говорит- ну иди). Ну, для моих 13 лет, да еще и против ножа, я считаю, неплохо держалась.
Еще потом были разные нападения. С гоп-стопщиком даже боролась, на снегу с ним валялись. Зря, нельзя бороться с такими, мог и покалечить или убить. Но привычка давать отпор хотя бы хитростью и подстройкой под поведение и ожидания маргинала у меня все же наработалась. Было дело, спаслась от домогательств одного старого хрыча, угрожавшего мне осколком стекла. Хитростью и актерским мастерством). Главное-не допустить страх и взять себя в руки. Во сне все не так, но отпор давать все же следует, Один раз в реальной жизни все же спаслась бегством, но там других вариантов не было...
Зарегистрирован: 17.06.2019
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