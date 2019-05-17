Не бойтесь кошмаров, давайте им отпор! По возможности...

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:28

Rene Просмотров: 149 Комментарии: 5 +4 Вчера, 11:28 by

*Восприятие жизни влияет на наши сны, или наши сны влияют на восприятие жизни? В любом случае, сны - это вторая жизнь, тест душевных качеств, силы духа, тренировка психики, осознанности и многое другое. Те, кто считают ВСЕ сны только лишь "бредом мозга" - не могут научиться ничему в этой Виртуальной Школе и упускают возможность сделать многие выводы о себе самом!*----------------------------------------Я пишу это не за плюсики, не для того, чтоб вступать в споры по поводу религии или вопроса существования реальных потусторонних сущностей в наших снах. Может быть, такие сны нам "насылают", а может, мы видим их в силу особенностей психики и подсознания - каждый все равно останется при своем мнении, утвердившемся по причине тех или иных убеждений. Для меня это скорее изучение причинно-следственных связей во сне и в жизни, работа над собой, осмысление своей реакции на разные нестандартные для реальной жизни случаи, участником которых я бываю во снах. А также эти описания - удобный архив, в который я могу заглянуть при надобности, если память подведет.Также с удовольствием читаю описания подобных снов других людей.БЕС.Сон накануне похода в церковь.События накануне сна.В начале 2000-х обострились у меня финансовые трудности. По молодости долго работала в казино и игровых (осознание "нехорошести" этих мест пришло не сразу). После закрытия очередных игровых катастрофически участились у меня такие случаи: то гоп-стоп сумку отберет, то на мошенников-цыган нарвусь, то просто деньги пропадут, будто из кармана вывалились, то морок какой-то нападет на меня, и я сама допущу крупную ошибку при расчете с клиентом на новой работе... Вот тогда и мысль пришла - где же я "накуролесила" так? Не проходило и месяца, как я снова и снова теряла сумму вплоть до 5 тысяч, а потом доживала до зарплаты впроголодь.Вот и собралась хоть немного начать исправлять ситуацию - путем регулярной дачи милостыни. Но прежде решила сходить в церковь, постоять спокойно там под куполом, обдумать свою ситуацию и сразу после этого дать кому-нибудь милостыню. Приготовила купюру в 500 р. Человека для дачи милостыни обозначила для себя так: это будет бедно одетая бабушка. Вот почему-то не в церкви решила это сделать, а отдать просто прохожей, на улице, по велению сердца, что ли. Не знаю, почему так... Но решила, что, если таковой на улице не окажется, то встану и буду ждать, пока не "ёкнет": мол, вот этот человек, кому это необходимо!Запланировала это благое дело на завтрашний выходной день и легла спать.Снится темное помещение, кто-то стоит передо мной. Несколько существ, но хорошо разглядеть могу только одного, который ко мне обращается, берет меня за руку. Разглядываю его: какая-то зеленая, цвета травы, кучерявая шерсть, много черных маленьких глаз, как у паука, а снизу -голый. Вроде, по пояс. "Причинного места" я не вижу, хотя ниже пояса меха нет, а вижу просто обычные голые человеческие ноги. Сжимает мою руку, и я чувствую длинные когти! Тут же я замечаю какое-то мельтешение слева вверху, смотрю туда... А там под потолком какой-то полтергейст творится, что-то мечется темное, летает, ударяясь о стены и потолок, какая-то жуть непонятная. Перевожу внимание снова на своего "собеседника". Разглядываю его многочисленные круглые черные глазки, на меня почему-то накатывает чувство пошутить по этому поводу... Никакого страха не было. И я говорю ему насмешливо, мол, ой, какие у тебя глазки, а зачем так много-то тебе?Существо игнорирует мою шутку и говорит мне такую фразу: "Давай С НАМИ".И по-прежнему сжимает когтями мою левую руку, притягивая к себе ближе. Тут во мне наконец просыпается дух противоречия, возникает мысль: "А чего это ты мне указывать решил, что мне делать?"Вырываю свою руку и отвечаю ему:- Нет, у меня есть СВОЯ воля.Существо быстро отвечает:- Ой, да какая там у тебя воля?!Я строго отвечаю: "Нет, ЕСТЬ!" - тем самым давая ему понять, что разговор окончен.На этом сон растворяется, и я просыпаюсь.Проснулась я, следует заметить, в отличном настроении. Было ощущение победы над этим "существом".В церковь сходила, помедитировала/помолилась. В церкви на тот момент народу было совсем мало. Я вышла в умиротворенном состоянии и направилась через дорогу, на участок возле крупного магазина, стала ждать "ту самую" бабушку. Увидела ее через несколько минут: идет медленно, с палочкой, глядя себе под ноги, в старом нейлоновом пальтишке с опушкой на воротнике, какие еще в 90-е носили. "Вот она!"Подошла, сую ей в свободную руку купюру, говоря: "Это вам от Боженьки помощь" (невелика помощь от Боженьки... но, что сказала - то сказала, чего уж). Она посмотрела на купюру пару секунд, не глядя на меня и ни слова не сказав, пошла в магазин, держа эту купюру в руке...ЦЫГАНКАСнова какое-то темное помещение. Передо мной женщина, что-то быстро-быстро мне говорит, не могу разобрать что, только от нее возникает ощущение опасности. Она начинает приближаться и давить на меня всем своим существом. Давит не прикасаясь, а вроде как своей волей. В следующий момент ее лицо настолько близко, что я уже могу разглядеть его черты. Лицо уже впритык к моему - по виду она похожа на пожилую цыганку. Тут я различаю русские слова. Она говорит что-то несуразное, будто пытаясь отвлечь меня от того, что собирается сделать...Из-за того, что она давит на меня, мое тело начинает склоняться назад и вниз, все ниже и ниже. Я оборачиваюсь и вижу дыру в грязном полу - вроде тех, что в общественных туалетах раньше делали, наподобие дырки в деревенском туалете. И в этой дыре такая грязная и черная жижа, как раз позади моей головы, и я осознаю, что она собирается окунуть меня туда головой, чтоб я там захлебнулась! И при этом она не замолкает, неся всякую чушь... Я начинаю подыгрывать ее манере, говорить с ней, чтобы оттянуть момент, когда голова коснется этой жижи в толчке...Говорю ей что-то вроде: "А у меня есть знакомая цыганка (называю какое-то имя), может, знаете ее?". Но нелепая уловка не прокатывает. Цыганка не останавливается, а я уже почти в этой дыре в полу. И тут приходит то самое чувство неповиновения, противоречия чужой воле: я беру себя в руки, успокаиваю себя: я сильнее ее! Закрываю глаза, концентрируюсь, собирая в кучу все внутренние силы, будто все, что есть, все силы света и добра во мне и двигаю их волной на нее!Она быстро отстраняется и реагирует, причитая:- Вот только не надо ЭТОГО, не надо!И все. Проснулась, этот ее жалобный крик стоит в ушах, а я довольна... Благодаря этому сну я обрела привычку защищаться в снах от нечисти "силовой" волной, даже сама на рожон могу полезть, чтобы испытать эту внутреннюю мощь снова - ведь работает же.ЗЕРКАЛОНу, и вкратце об одном из снов, где я применила эту "силовую волну" снова. Был давно еще какой-то похожий сон, кроме этого, но его не вспомню уже, а этот приснился совсем недавно.Сон... Вижу комод и зеркало. Детально вижу: большое, в красивой фигурной деревянной раме, желтоватой, покрытой лаком (у меня в жизни никогда не было таких комодов с зеркалами). Этот сон в духе классических ужастиков с зеркалами, но последний такой ужастик я смотрела уже очень давно и не припомню когда. Навеяно фильмами или нет - не знаю, но приснилось - это факт. Увидеть такое во сне для меня, таком реалистичном, с деталями - это просто класс! Но дело тут не в зеркале, а в том, какие действия я уже по привычке предпринимаю по отношению к злонамеренным существам во снах.В зеркале вижу вроде как свое отражение, но возникают сомнения. Замечаю, что отражение двигается с запозданием. Начинаю проверять. Двигаю головой - секундное запоздание, ставлю руку на локоть, затем кладу на комод - а рука в зеркале остается в вертикальном положении. Так-с, понятненько! Смотрю в зеркало на эту особу уже с неким вызовом: мол, я поняла, что ты тут - ну, и что дальше?Особа эта злобно смотрит на меня, а в глазах отсвечивают желтые огоньки, как у кошки. Но мне не страшно - во мне уже проснулся азарт борьбы. Не стала я ждать действий с ее стороны, решила показать ей "кузькину мать" первой. Собираю в себе свою "психическую силу", поднимаю руки на высоту своего лица ладонями, обращенными к ней, и двигаю это свое силовое "нечто" в ее сторону. О, это было очень мощно по ощущениям! Волна пошла на нее сквозь зеркало, а я ощутила тепло - реальное тепло во сне - в руках и груди. На этот раз я глаза не стала закрывать. Одновременно зачем-то стала усиленно представлять себе, будто мои глаза тоже светятся. Наверно, для пущего эффекта, так же, как и у нее."Особа" поднялась со своего места, повернулась и стала уходить. Триумф. В этом сне не сразу все исчезло после моего "приема", я видела, как она уходит. И что в отражении - вовсе не комната. То есть зеркало в помещении, я в комнате, но в зеркале - улица и асфальтированная дорога. Вот я и наблюдала, как она ушла по этой дороге.А теперь о сне, где я забыла об этой своей фишке - "силовой защите"..."МАМИНА" РУКА И УГРОЗА СМЕРТИ.И снова полутьма, и снова помещение, а именно - квартира. Чужая. И я в ней проснулась, в большой захламленной комнате на диване. Расположение мебели незнакомое, тут же стоит холодильник типа "Полюс" - такой, с металлической кромкой вверху, на нем вещи какие-то вповалку лежат. Встала, ощущение реальности... Хожу, пытаюсь рассмотреть комнату, вещи на холодильнике, ищу выключатель - свет включить. Не нашла. Заглянула за угол из дверного проема - там вообще тьма. Вроде есть какой-то слабый свет из окна в комнате, но за окном, судя по всему, сумерки.Внезапно я вижу себя снова на диване и справа какой-то силуэт на полу - вроде, кто-то сидит. Почему-то приходит мысль, что этот жуткий тощий силуэт - моя мать (в жизни ей 79, она живет в другом городе, и ее нельзя назвать тощей). Тут "мама" мне что-то говорит и тянет ко мне руку, а эта рука начинает тлеть! Темная комната, черная длинная мамина рука и крошечные оранжевые огоньки на ней переливаются, как на углях. Наконец приходит ощущение, что ЭТО не может быть моей мамой! И оно пытается ко мне этой рукой прикоснуться, и я хватаю за эту руку, отстраняя от себя, а рука рассыпается в пепел! Силуэт исчезает, а пепел остается на полу комнаты... Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть его: этого же не может быть?! Абсолютно реально и четко вижу горку пепла. Да, было жутковато, но дальше было пострашнее.Я снова оглядываю комнату и решаю выйти в коридор. По коридору попадаю в другую комнату. В ней так же сумерки, и есть шкаф во всю стену. Я сажусь на диван и слышу какие-то звуки из-за шкафа. Вроде как шкаф закрывает какую-то дверь, и в нее кто-то ломится, кто-то чужой, как мне подумалось. Грабитель? В итоге этот некто - мужчина - врывается в комнату и начинает мне угрожать: мол, я тут быть не должна и его лицо видеть не должна была, и теперь ему придется меня убить. И надевает мне на голову какой-то пакет - вроде как, чтоб задушить. Вот тут - да, мне было страшно. Забыла о всех своих приемах, кроме одного: а поговорить? Начинаю что-то ему говорить, типа: "Я тут не живу и мне вообще все равно, что вы сюда залезли". Пока я это говорила, он никаких действий не предпринимал - слушал, наверное. Я начала успокаиваться от этого, расслабляться, и потихоньку появилось сомнение - а не сон ли это? И проснулась.Для меня это было фиаско... Испугали все-таки гады, нашли способ. В результате этого сна я выяснила, что угроза смерти от человека - это реально страшно, пострашнее всякой нечисти. Этот страх совсем другого характера... И что во сне при такой угрозе тяжеловато осознать, что это - сон.СМЕРТЬ ОТ ВЫСТРЕЛАЯ - женщина, никогда не имевшая дело с оружием или с войнами. Боевики терпеть не могу, все перестрелки в фильмах перематываю. Тем не менее, уже несколько раз видела сны о том, что я -мужчина, участвующий в военных сражениях, но эти сны не настолько красочны, чтоб я могла их описать в деталях.Этот сон не о сражениях, но в них фигурирует ружье.Я сижу в кресле в комнате. В ней ярко и светло, но свет не от солнца, а, по-видимому, от электричества.В комнате со мной сидят еще несколько человек, двое или трое мужчин. Не могу сказать, кем я себя ощущала в этом сне - мужчиной или женщиной.Впереди, прямо напротив моего кресла, - дверной проем. В нем появляется какой-то усатый мужчина в жилетке и еще кто-то, они входят в комнату и остаются недалеко от двери. Ощущение, что я их всех знаю очень хорошо. Увидев усатого, я отпускаю какую-то реплику в его сторону, от чего все сидящие начинают смеяться.Усатый не смеется, его это задело. Он направляется к моему креслу и вытаскивает откуда-то из угла ружье. Направляет его на меня и стреляет в упор в грудь, в область сердца... Все последующее произошло за секунду. Громкий звук выстрела, мощный удар в центр груди... Моя голова повисает подбородком на грудь, ощущаю, что больше не могу двигаться, мое тело больше меня не слушается, все звуки затихли. И откуда-то тихо-тихо мысль: "Не-е-т... Это конец?". Было мгновение какого-то отчаянного внутреннего протеста, и сразу за ним - чувство сожаления, что жизнь окончена, и еще мгновение после мне стало все равно, пришло какое-то умиротворение и облегчение... На этой ноте я и проснулась.Интересный факт: несколько дней после этого у меня побаливало в груди, думаю, что-то вроде мышечной невралгии, потом прошло.Не знаю, что это такое было. Настолько реалистично я ощутила смерть (насколько вообще возможно такое утверждать), что за секунду до пробуждения даже успела смириться с тем фактом, что... все, конец. Это было как настоящее, реальное ощущение: тело уже было мертво и неподвижно, а мысли продолжались. Может, так это и бывает...Такие сны для меня - большая редкость. Большинство моих снов полны света, красок, полетов и счастья).

Ключевые слова: Сон цыганка смерть во сне бес нечисть кошмары авторская история

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