Просьба умершего

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:45 by

Давно это было. Больше двадцати лет назад, но запомнилось в подробностях.Приснился мне однажды странный сон: сижу я в кресле в каком-то помещении, похожем на холл государственного учреждения. Напротив меня, у противоположной стены, в кресле сидит не знакомый мне человек и смотрит на меня с большой надеждой. Появляется мысль, что этому незнакомцу что-то сильно от меня нужно. Человек выглядел так: пожилой мужчина в костюме, на голове седые волосы, подстриженные под “ежик”. Волосы редкие, вижу сквозь них смугловатую (загорелую?) кожу. Зачем такие детали во сне? Позже поймете.Около сидящего в кресле мужчины стоит не знакомая мне женщина. Мужчина начал со мной разговаривать. Тон его был почти умоляющий. Вот приблизительно его слова:– Я Вас очень-очень прошу, передайте, пожалуйста, ...аевым (фамилия), чтобы они меня простили. Только, пожалуйста, сделайте это.Я вопросительно смотрю на женщину, стоящую рядом с мужчиной. Мысленно задаю ей вопрос: “Это хороший человек?” Она отрицательно мотает головой. Я в душевном раздрае, но откровенно жалко пожилого мужчину, уж очень просит. Я обещала передать.Просыпаюсь в шоке. Фамилию толком вспомнить не могу, только окончание. Что делать? Кого искать? Стоит ли доверять сну, мало ли что приснится?Прошел год. Обещание во сне не давало покоя. Но, кому передавать – для меня оставалось большим вопросом. А тут событие намечается. Двоюродная сестра позвала свидетельницей на свадьбу. Свадьба отгремела. Гости разошлись. Сидим вечером, пьем чай: я с мужем, новобрачные и родители с обеих сторон.Мне мысль в голову пришла спросить, какая теперь у сестры фамилия. Она и говорит: ” …аева”. Ну, думаю, надо про сон свой рассказать родителям жениха. При этом испытываю большую уверенность, что рассказ мой будет впустую. Думаю, как начать? Вот, говорю, сон мне необычный год назад снился, рассказать? Все - мол, рассказывайте, рассказывайте. Ну, я и рассказала всё в подробностях с описанием внешности просящего. И тут произошло для меня неожиданное. Мать жениха начала рыдать в голос. Все замолчали, ошарашенные. Когда женщина немного успокоилась, я спросила:– Вы узнали кого-то в этом сне?– Конечно, своего отца. Я его эту прическу “ежик” до сих пор хорошо помню.– А что же в Вашей семье случилось? Почему он просит прощения? Жив ли он?– Нет. Он давно умер. Дело было после войны. Время было голодное. Отец бросил нашу мать и меня с сестрой (мы были еще маленькими) и ушел к одинокой бездетной женщине, которая работала в сфере питания, и поэтому в её доме всегда было сытно. Мать поднимала нас одна, сильно обидевшись на отца. Не велела нам даже общаться с ним.– А кто эта женщина, которая стояла рядом с Вашим отцом?– Это наша тетя, сестра матери. Она и сейчас жива. Когда хотим с сестрой сходить на кладбище к отцу, она не велит. Мол, он вас бросил в такие тяжелые годы, нечего его и поминать, обойдется.– Ну, я Вам все передала, а дальше уж Вы сами решайте, прощать или нет.– Да, я прощу. И на могилу схожу помянуть.– Это правильно. Раз человек так раскаивается и так слезно просит, хоть и на том Свете.Вот такая не придуманная история. Видимо, нашим близким на том Свете наше прощение очень нужно. Прощайте своих близких, молитесь за них, не держите зла. Они там раскаиваются и ждут нашего участия в их загробной судьбе.Автор - Людмила.

Ключевые слова: Странный сон незнакомец просьба прощение участие

Другие, подобные истории: