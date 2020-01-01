Ночь на кладбище перед свадьбой...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:18 by

Оставался день до свадьбы. Мы, как положено, ночевали в разных домах. Каждый у своих родителей. В ночь мне приснился странный и судьбоносный сон, как наяву...Оказываюсь я на кладбище среди ночи. Темно. Туман. Сырость. А я в одной пижаме и своих свадебных туфлях почему-то. Все время пытаюсь найти выход, но не вижу, а только натыкаюсь все на новые и новые могилы.Под ногами грязь. Я в полном отчаянии. Слезы льются. От них я вообще уже ничего не могу рассмотреть. От шума пролетающей птицы я падаю. Птица превращается в светлое пятно, которое постепенно принимает облик девушки. Становится светлее от нее и теплее. Она на меня смотрит и спрашивает:- Тебе нравится здесь?Я от ужаса смогла только махнуть отрицательно головой.Она продолжала говорить:- Если выйдешь замуж, будешь испытывать такой страх постоянно!!! А после, это будет твое постоянное место проживания....Просыпаюсь вся в слезах, трясусь, словно от холода.Иду на кухню, выпить воды. Сон не выходит из головы. Чувство, как будто стресс испытала от посещения ночного кладбища на самом деле. Мысли крутятся в голове. Какой бред!!!Прохожу мимо гардеробной, дверца-купе открыта. Под платьем стоят свадебные туфли... И они заляпанные грязью...Больше этой ночью я не сомкнула глаз. Вся жизнь перевернулась за эти часы.Я сомневалась перед свадьбой. И просила бога и святых подсказать мне. Я расценила это, как сигнал. Что выходить замуж нельзя!!! Был только один вопрос, почему не раньше, а прямо в ночь перед свадьбой?Утром я позвонила и все отменила. Да! Был жуткий скандал! Все были удивлены моим поступком.Прошло много лет. Я увиделась случайно в торговом центре с общей знакомой. И поведала она мне:- Я тогда дико на тебя обиделась. Да и не только я, но и все наши... Думала, что ты с жиру бесишься!!! Такого крутого парня кинула перед свадьбой. А когда он женился. Его словно подменили. Стали замечать, что жена его постоянно побитая ходит. Но ничего не рассказывала... Только раскрылось все тогда, когда при очередных разборках он ударил ее, а она упала виском об угол тумбы... насмерть... В общем, он дурак конкретный и неизлечимый...Дальше я даже уже не слышала, что она говорила. Вспомнила вновь тот сон. Мурашки по коже. Пазл сложился. И я теперь не корю себя за тот свой странный поступок....Автор - неизвестен.

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