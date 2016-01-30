Сон матери

ilonka8 Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:31 by

Все, о чем сейчас поведаю, произошло со мной лично. Я уже публиковала свой рассказ о том, что по воле судьбы пришлось мне пройти через страшное испытание и горе, мне пришлось похоронить своего любимого, долгожданного сыночка, который покинул этот мир, не успев прийти в него. Так получилось, что я ждала двойняшечек, двух своих прекрасных мальчиков. Но судьба распорядилась иначе, сразу после родов один из моих сыночков покинул этот мир. Что я испытала и пережила может понять только тот, кто столкнулся с тем же горем, что и я. Получилось так, что родив с помощью кесарева сечения, присутствовать на похоронах я не смогла, так как находилась в реанимации, малыша забрали и похоронили муж и мои родители. Похоронили моего ангелочка на деревенском кладбище, рядом с мамой моего мужа. Помню, когда хоронили свекровь, удивилась, сколько глины было в могиле.Время шло, раны на душе не затягивались, а рвали ее все сильнее и сильнее. И только вопрос "почему?"не давал мне покоя. И вот как-то раз сижу я дома, звонит мне сестричка двоюродная и радостным голосом сообщает, что ждет двойню. Я очень за нее обрадовалась. Надо сказать, что деток они долгое время не могли иметь, есть у них сыночек, родился он при помощи ЭКО, и этих долго планировали, не с первой попытки у них они получились, тоже при помощи ЭКО, поэтому знаю, через что им пришлось пройти.Родились ее детки преждевременно, на 8 месяце беременности, но с хорошим для их срока весом, мои же родились совсем крошечными, семимесячными.Пролежали они в больнице где-то недели две и выписались, слава Богу, хорошо все у них. После выписки мы созвонились, поболтали, я спросила, как она назвала малышей, и пожелала крохам всего хорошего.И тут буквально же в эту ночь снится мне сон: пришла я как будто в больницу к своему сыночку (умершему). А он лежит в кувезики ( это такая, можно сказать, прозрачная капсула, что ли, кто не знает, где лежат недоношенные детки, в которой сохраняется определенная температура и атмосфера, схожая с пребыванием ребеночка в утробе матери, где младенцев выхаживают). Подошла я, значит, к этому кувезу и вижу, что малыш мой лежит в глине, как в пеленке укутанный, и только головка торчит, и вдруг он потихоньку начинает шевелиться и вылезать из этой глины как бабочка из кокона, и так усердно старается, так крутится.... Вылез, стал на ножки и улыбается. Смотрю на него и понимаю, что подрос он немного, не такой маленький семимесячный, а больше немного, стою и думаю, когда же это он подрасти успел. Я смотрю на него и нарадоваться не могу, что живой мой мальчик, поправился. И тут спрашиваю я его: "А как зовут тебя, сыночек?" А он отвечает мне: "Сережка." И тут я проснулась. Села и думаю, такое же имя и сестричка своему мальчику дала.Вот такой сон мне приснился, необычный. Но что он может означать, одному Богу известно.Вот недавно тоже сон приснился, что малыш просит во сне меня: "Не печалься, мама, не плачь". А как не плакать то?

Ключевые слова: Малыш двойня глина сон авторская история

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