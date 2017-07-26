Конфета

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58

Шарлотта Корде Просмотров: 550 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 08:58 by

Небольшая история эта из времен моего детства. Мне в ту пору было десять лет. Моя мама, работавшая в регистратуре большого и популярного курорта, по каким-то причинам поссорилась с сотрудницей столовой, некой Людмилой, о которой ходили разные слухи - якобы она ведьма.Поэтому мама предупредила меня, чтобы я не вздумала ничего брать у этой Людмилы, или во всяком случае она уверяла позже, что предупредила меня. Но я, будучи ребенком легкомысленным, просто пропустила это мимо ушей. Со всеми сотрудниками курорта у меня были отличные отношения. Я проводила дни, заглядывая в самые разные его уголки, и мне всюду были рады. Тут кастелянша приглашала меня помочь с чем-нибудь, там повар угощал меня чем-нибудь вкусненьким, сотрудник кинотеатра специально для меня включал кино, а в магазине продавщица для меня прятала под прилавок понравившуюся мне вещицу,пока я не скоплю на нее денег- я была всеобщей любимицей. И поэтому, когда Людмила из столовой угостила меня конфетой, я, не ломая себе голову над высокими материями, эту конфетку и съела.Губы у меня в ту пору были обветрены. Ночью я встала, чтобы намазать их детским кремом, в темноте нашла какой-то тюбик и намазалась. Губы начало щипать, но я не обратила внимания, полагая, что это сейчас пройдет, и легла спать. Утром меня ждало два неприятных открытия. Во-первых, тюбик оказался не с кремом, а с зубной пастой, это ею я вчера намазала губы. Но куда ужаснее было то, что я увидела в зеркале. Верхняя губа распухла раза в три, уродуя мою физиономию неимоверно.То ли так подействовала зубная паста, то ли сработала порча, наложенная на конфету.В любом случае прошло несколько дней, а губа даже не думала уменьшаться. Мама же, узнав про конфету, была уверена, что тут без колдовства не обошлось, и вовсю пилила меня за неосторожность.Через неделю примерно мама выяснила, что на наш курорт как раз приехала некая не то экстрасенс, не то целительница, не то шаманка.Имя ее не сохранилось в моей памяти, но в те времена всеобщего увлечения магией и господства экстрасенсов она была весьма известна, появлялась и на телевидении, и в газетах. Записывались к ней на прием, как говорили, за долгие месяцы.Но моя мама славилась такими блестящими дипломатическими способностями, что ей бы следовало стать послом. Поэтому она договорилась, что эта экстрасенс займется мной.И вот к нам пришли две гостьи.Знаменитая шаманка была смуглая, скуластая, средних лет, с добродушным лицом и длинными черными косами, в которые были вплетены синие ленты. Она была одета в элегантный дорогой костюм, который странно не вязался с ее экзотической наружностью. За нею повсюду следовала помощница, которая держалась с нею довольно подобострастно.По знаку своей начальницы она вытащила нечто вроде четок и курильницы. Затем они стали жечь какие-то листья, дававшие приятно пахнувший белый дым, а шаманка принялась бормотать и напевать что-то непонятное, на незнакомом мне языке. В руках она сжимала четки, и время от времени легонько касалась то моего лба, то плеч.Это продолжалось с полчаса.Потом шаманка заявила, что все сделано.Мама хотела ей заплатить, но шаманка отказалась от оплаты наотрез! И никакие уговоры на нее не подействовали.Зато они еще пару раз приходили к нам в гости, причем шаманка принесла мне подарки: большой и очень дорогой тогда альбом для фотографий в бархатном переплете и еще какую-то мелочь.Она очень расхваливала меня и сказала, что я, когда вырасту, стану очень знаменитым врачом.На том мы и расстались. Экстрасенс вскоре уехала с курорта.А через пару дней мы узнали, что Людмиле пришлось взять больничный и уехать в город в больницу. Фельдшер из медпункта никак не мог понять причины странного распухания у нее -не только губ, но и всего лица... Говорят, в городе ей помогли, но на курорт она больше не вернулась - уволилась.Большой бархатный альбом я храню до сих пор.А вот врачом я так и не стала, жизнь повернулась совсем иначе.

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