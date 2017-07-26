КонфетаНебольшая история эта из времен моего детства. Мне в ту пору было десять лет. Моя мама, работавшая в регистратуре большого и популярного курорта, по каким-то причинам поссорилась с сотрудницей столовой, некой Людмилой, о которой ходили разные слухи - якобы она ведьма.
Поэтому мама предупредила меня, чтобы я не вздумала ничего брать у этой Людмилы, или во всяком случае она уверяла позже, что предупредила меня. Но я, будучи ребенком легкомысленным, просто пропустила это мимо ушей. Со всеми сотрудниками курорта у меня были отличные отношения. Я проводила дни, заглядывая в самые разные его уголки, и мне всюду были рады. Тут кастелянша приглашала меня помочь с чем-нибудь, там повар угощал меня чем-нибудь вкусненьким, сотрудник кинотеатра специально для меня включал кино, а в магазине продавщица для меня прятала под прилавок понравившуюся мне вещицу,пока я не скоплю на нее денег- я была всеобщей любимицей. И поэтому, когда Людмила из столовой угостила меня конфетой, я, не ломая себе голову над высокими материями, эту конфетку и съела.
Губы у меня в ту пору были обветрены. Ночью я встала, чтобы намазать их детским кремом, в темноте нашла какой-то тюбик и намазалась. Губы начало щипать, но я не обратила внимания, полагая, что это сейчас пройдет, и легла спать. Утром меня ждало два неприятных открытия. Во-первых, тюбик оказался не с кремом, а с зубной пастой, это ею я вчера намазала губы. Но куда ужаснее было то, что я увидела в зеркале. Верхняя губа распухла раза в три, уродуя мою физиономию неимоверно.
То ли так подействовала зубная паста, то ли сработала порча, наложенная на конфету.
В любом случае прошло несколько дней, а губа даже не думала уменьшаться. Мама же, узнав про конфету, была уверена, что тут без колдовства не обошлось, и вовсю пилила меня за неосторожность.
Через неделю примерно мама выяснила, что на наш курорт как раз приехала некая не то экстрасенс, не то целительница, не то шаманка.
Имя ее не сохранилось в моей памяти, но в те времена всеобщего увлечения магией и господства экстрасенсов она была весьма известна, появлялась и на телевидении, и в газетах. Записывались к ней на прием, как говорили, за долгие месяцы.
Но моя мама славилась такими блестящими дипломатическими способностями, что ей бы следовало стать послом. Поэтому она договорилась, что эта экстрасенс займется мной.
И вот к нам пришли две гостьи.
Знаменитая шаманка была смуглая, скуластая, средних лет, с добродушным лицом и длинными черными косами, в которые были вплетены синие ленты. Она была одета в элегантный дорогой костюм, который странно не вязался с ее экзотической наружностью. За нею повсюду следовала помощница, которая держалась с нею довольно подобострастно.
По знаку своей начальницы она вытащила нечто вроде четок и курильницы. Затем они стали жечь какие-то листья, дававшие приятно пахнувший белый дым, а шаманка принялась бормотать и напевать что-то непонятное, на незнакомом мне языке. В руках она сжимала четки, и время от времени легонько касалась то моего лба, то плеч.
Это продолжалось с полчаса.
Потом шаманка заявила, что все сделано.
Мама хотела ей заплатить, но шаманка отказалась от оплаты наотрез! И никакие уговоры на нее не подействовали.
Зато они еще пару раз приходили к нам в гости, причем шаманка принесла мне подарки: большой и очень дорогой тогда альбом для фотографий в бархатном переплете и еще какую-то мелочь.
Она очень расхваливала меня и сказала, что я, когда вырасту, стану очень знаменитым врачом.
На том мы и расстались. Экстрасенс вскоре уехала с курорта.
А через пару дней мы узнали, что Людмиле пришлось взять больничный и уехать в город в больницу. Фельдшер из медпункта никак не мог понять причины странного распухания у нее -не только губ, но и всего лица... Говорят, в городе ей помогли, но на курорт она больше не вернулась - уволилась.
Большой бархатный альбом я храню до сих пор.
А вот врачом я так и не стала, жизнь повернулась совсем иначе.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58 by Шарлотта КордеПросмотров: 550Комментарии: 2
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