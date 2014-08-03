Калейдоскоп вещих снов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

mehstik Просмотров: 61 Комментарии: 4 +4 Вчера, 16:06 by

Этот сон приснился мне через несколько лет после того, как наша семья, в начале 2000-х годов, переехала жить на новую квартиру.Вот собственно сам сон. Я иду на кухню и вижу там новый большой кухонный гарнитур, состоящий из множества шкафчиков и столиков. Особенно запомнился электрический (как это потом выяснилось) чайник, который стоял на одном из столов... Я проснулся и забыл.Надо сказать, что на тот момент в нашей кухне был только один старый большой стол, а про электрические чайники я тогда даже не знал и никогда не видел их, ни у знакомых, ни у родственников.Через несколько лет мама затеяла небольшой ремонт на кухне и купила кухонный гарнитур. После того, как всё установили, я, зайдя на кухню, внезапно вспомнил свой сон. Кухня стала именно такой, как я видел во сне несколько лет назад. Белый электрический чайник тоже стоял на новом столе.Вот ещё один сон, в котором я увидел будущее.После 9 класса мне предстоял переход в другую школу... Незадолго до начала учебного года, в конце августа, мне приснился сон. Я увидел свою старую школу, класс, в котором я учился. В нём были ребята, мои ровесники. Их внешние черты отдалённо напоминали моих прежних одноклассников, но это были совершенно другие личности. Отличалась манера поведения, характеры.Когда в сентябре я пришёл в новую школу и зашёл в класс, перед глазами пронёсся так недавно приснившийся сон. В классе была та же самая атмосфера, та же ситуация, я увидел ребят, которые вели себя так же, как в моём сне. Внешне они имели что-то общее с теми, кто был во сне, но на моих старых одноклассников они похожи не были.Во время учёбы в колледже мне приснился ещё один сон, с помощью которого мне удалось изменить реальность.Вижу во сне, что в перерыве между занятиями стою со своими друзьями-однокурсниками в коридоре. Мы о чём-то разговариваем. Вдруг, в свою очередь, я что-то сказал и увидел, что мои слова сильно всех смутили. Я понял, что сморозил глупость, и мне самому стало очень неловко... Так я этот сон и запомнил.Времени с момента сна прошло прилично, где-то несколько месяцев, но учебный год закончиться ещё не успел. Далее всё происходило в реальности.Мы с ребятами стоим на перемене, ведём разговор. И в тот момент, когда очередь в разговоре дошла до меня, и я уже собирался ляпнуть ту самую глупость, я понял, что очутился в ситуации сна, который снился мне несколько месяцев назад. Та же обстановка, те же ребята, тот же разговор. Я немного удивился этому и, чтобы не повторять своей ошибки, я решил просто промолчать, чем избежал чувства неловкости и стыда.Так я изменил ход реальности, благодаря сну.

Ключевые слова: Сон реальность изменения авторская история

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