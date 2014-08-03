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Сны

Калейдоскоп вещих снов

Ремонт

Этот сон приснился мне через несколько лет после того, как наша семья, в начале 2000-х годов, переехала жить на новую квартиру.
Вот собственно сам сон. Я иду на кухню и вижу там новый большой кухонный гарнитур, состоящий из множества шкафчиков и столиков. Особенно запомнился электрический (как это потом выяснилось) чайник, который стоял на одном из столов... Я проснулся и забыл.

Надо сказать, что на тот момент в нашей кухне был только один старый большой стол, а про электрические чайники я тогда даже не знал и никогда не видел их, ни у знакомых, ни у родственников.

Через несколько лет мама затеяла небольшой ремонт на кухне и купила кухонный гарнитур. После того, как всё установили, я, зайдя на кухню, внезапно вспомнил свой сон. Кухня стала именно такой, как я видел во сне несколько лет назад. Белый электрический чайник тоже стоял на новом столе.

Новая школа

Вот ещё один сон, в котором я увидел будущее.

После 9 класса мне предстоял переход в другую школу... Незадолго до начала учебного года, в конце августа, мне приснился сон. Я увидел свою старую школу, класс, в котором я учился. В нём были ребята, мои ровесники. Их внешние черты отдалённо напоминали моих прежних одноклассников, но это были совершенно другие личности. Отличалась манера поведения, характеры.

Когда в сентябре я пришёл в новую школу и зашёл в класс, перед глазами пронёсся так недавно приснившийся сон. В классе была та же самая атмосфера, та же ситуация, я увидел ребят, которые вели себя так же, как в моём сне. Внешне они имели что-то общее с теми, кто был во сне, но на моих старых одноклассников они похожи не были.

Изменение реальности
Во время учёбы в колледже мне приснился ещё один сон, с помощью которого мне удалось изменить реальность.

Вижу во сне, что в перерыве между занятиями стою со своими друзьями-однокурсниками в коридоре. Мы о чём-то разговариваем. Вдруг, в свою очередь, я что-то сказал и увидел, что мои слова сильно всех смутили. Я понял, что сморозил глупость, и мне самому стало очень неловко... Так я этот сон и запомнил.

Времени с момента сна прошло прилично, где-то несколько месяцев, но учебный год закончиться ещё не успел. Далее всё происходило в реальности.

Мы с ребятами стоим на перемене, ведём разговор. И в тот момент, когда очередь в разговоре дошла до меня, и я уже собирался ляпнуть ту самую глупость, я понял, что очутился в ситуации сна, который снился мне несколько месяцев назад. Та же обстановка, те же ребята, тот же разговор. Я немного удивился этому и, чтобы не повторять своей ошибки, я решил просто промолчать, чем избежал чувства неловкости и стыда.

Так я изменил ход реальности, благодаря сну.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:06 by mehstikПросмотров: 61Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Сон реальность изменения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 17:35
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 575
Последний сон оказался самым полезным. Предупреждён - значит вооружён. Правильно воспользовались полученной во сне информацией!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:45
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2247|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 721
Хорошая способность, вот пример как можно что-то изменить при помощи вещих снов +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Nlo
Вчера, 20:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 249
Замечала, что такие вещие сны часто про бытовую ерунду всякую снятся. А так, чтоб предупредить что-то серьёзное, либо крайне редко, либо так странно, что не получается расшифровать и успеть исправить(((
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: mehstik
Сегодня, 07:58
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 5
Цитата: Nlo
Замечала, что такие вещие сны часто про бытовую ерунду всякую снятся. А так, чтоб предупредить что-то серьёзное, либо крайне редко, либо так странно, что не получается расшифровать и успеть исправить(((


Согласен с Вами. Сам это замечал)
Зарегистрирован: 25.07.2019
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