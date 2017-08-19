Мистика в моей жизни

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:36

Причина: Изменён раздел.

lg230984kia Просмотров: 59 Комментарии: 1 +4 Вчера, 17:36 by

Я, как и мой папа, с детства увлекаюсь мистикой, начиналось все с детских страшилок, типа "черной руки", папа читал нам с сестрой произведения Гоголя, рассказывал деревенские страшные истории, их я уже описывала здесь на сайте несколько лет назад, да и маме было что рассказать из своей молодости. Потом и я не раз сталкивалась с неведомым.Большую роль с жизни нашей семьи играют сны, один из них спас мне жизнь, заставил вовремя обратиться к врачу (это я тоже описывала на форсторе). Расскажу еще о нескольких.1. Мне много лет подряд снилось, что на наш город с неба сыпятся огненные шары, они спускались на землю, и от них, как при взрыве, шло зарево. Когда на Донбассе случилась война и моя семья вынуждена была, как и многие другие, спасаться бегством, я вспомнила об этом сне и что означали эти огненные шары. Да и за несколько месяцев снилось, что мы вереницей: папа мой идет впереди, с нами много людей - спускаемся в бомбоубежище.2. В 90-е мы в буквальном смысле голодали, вплоть до того, что тетка из деревни нам почтовым переводом отправляла, как сейчас помню, 40 гривен, чтобы мама сварила борщ. В это время в российской деревне бабушка каждый год растила двух поросят, один нам, один себе. Поросенок - это была для нас еда на целый год. И тут снится папе, что во сне к нему приходит его покойная бабушка и сообщает о смерти поросенка. И что вы думаете, через три дня приходит телеграмма: "Умер поросенок". Какая это была трагедия, что выслали по этому поводу телеграмму. В итоге нам досталось половина поросенка, бабушка поделила своего поросенка с нами.3. Умер папин троюродный брат. Дядька хороший был, неконфликтный, всю жизнь проработал водителем на хлебозаводе. И вот через полгода папе снится брат и говорит, что живет хорошо, работает бухгалтером. Потом на поминках папа об этом сне рассказал родственникам, а один из них (тоже папин троюродный брат) говорит, что и ему приснился Саня и сказал, что работает бухгалтером. Вот и пожалуйста, на том свете люди тоже имеют профессию, А как же поговорка "На том свете отдохнешь"?4. Снится мне сон: в бабушкином дворе похороны, несут в гробу женщину, как мне показалось, незнакомую, она почему-то в гробу живая, немного даже приподнялась - так и несут. Через пару недель узнаю, что неделю назад умерла мамина двоюродная сестра в деревне, она уже лет десять тяжело болела, и мама почему-то не сочла нужным мне об этом рассказать, рассказала тетя. Так вот, я тетю Люду покойную уже пару лет как не видела. Всегда полная, грузная, если бы она похудела, что, скорее всего, и произошло в силу ее болезни, то она как раз бы и выглядела в точности, как женщина из сна.5. Перед обеими беременностями видела рыбу, только вот не живую, как принято считать, и не ловила я ее вовсе, а копченую, в коробках на рынке. И в первую беременность, уже на позднем сроке, вижу ленту конвеерную, как в аэропорту, а на ней малыш, мальчик светленький. Ко мне ручонки тянет, и я его беру на руки, и он мне улыбается. Когда родился сын и было ему месяцев 8-9, я вспомнила малыша из сна и поразилась - он был точная копия моего сыночка.6. Перед тем, как заболевают мои дети, мне каждый раз снится, что они выпрыгивают или с окна, или с балкона, и всякий раз во сне такие жуткие эмоции.7. Всегда перед зарплатой снится общественный туалет с кучей дерьма, а перед неприятностями - котята.8. Маме моей в последнее время сны вообще не снятся, а тут перед тем, как папа сломал ногу, снилось, что стоит она на балконе и наблюдает, как в соседний дом попадают снаряды и взрываются.Ну и уже сложившиеся неприятные приметы. Несколько раз просыпала случайно соль. Сразу после этого один раз старший ребенок попал в больницу и был прооперирован, а во второй раз он же, будучи в 1,5-летнем возрасте, уронил крышку сковородки себе на ногу и сломал большой палец, ездили в коляске в гипсе.Работать в церковные праздники категорически запрещено. На Крещение вечером делали небольшую перестановку, перетаскивали с одной комнаты в другую компьютерный стол, сразу после этого ребенок выбил нижние передние зубы, благо, что молочные. Папа мой работал на Благовещенье, упал с лестницы и раздробил пятку, сейчас в гипсе и неизвестно, сколько еще так ходить.Ну и вслух нельзя делиться своими планами - обязательно сорвется. На работе на радостях растрещала о покупке квартиры, выбрали, дали задаток, а хозяйка сказала, что пока не подыщет себе подходящий дом, не съедет, сделка не могла состояться почти год, хозяйка попросту морочила нам голову, Все это время коллеги бурно интересовались подробностями. Еле забрали задаток, и, уже никому ничего не говоря, я нашла квартиру, оформили за неделю сделку и уже потом рассказала на работе, так они еще и обиделись, что все втихаря.И после этого было много подобных историй, и я всякий раз говорю себе, что счастье любит тишину, но тут же ее нарушаю. Такой уж я человек-душа на распашку.Ну вот и все на этот раз. Если что вспомню еще, то обязательно напишу.

Ключевые слова: Мистика сны приметы авторская история

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