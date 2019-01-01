Заливные луга

Царевна-Лебедь Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:02 by

Я не знаю, насколько мне удалось заглянуть "за черту". Такой уж у меня характер, что каждому самому нереальному событию получается находить логическое объяснение, при этом оставляя веру в чудо. И чудо мое - это культура, в которой меня воспитали. Где украинские мистические былички перемешались с цыганскими сказками, где "мертвый табор" встретил на пути Попелюху, а хриплый голос прадеда-колдуна утонул в плаче папиной скрипки. Кто-то может выбирать свою религию, а мою, как образ мышления, выбрали задолго до моего рождения, и смотреть на мир другими глазами я, наверное, просто не умею.Когда убили моего племянника, я очень хотела, чтобы он пришел ко мне не только в ощущениях и песнях, а именно во сне. Всем нормальным людям иногда снятся их мертвые, вот и я очень этого хотела. Если средняя продолжительность сна целых 8 часов, представляете, сколько мы успели бы с ним проговорить? Я бы ему рассказала, как восстанавливают храмы и лютеранские кирхи; как на семиступенчатый лабиринт, камни которого он носил сам, ходят люди, каждый из которых о чем-то мечтает и, возможно, их желания даже сбываются; рассказала бы, какие закаты на Черных водах и какая там рыбалка... да много чего рассказала бы.И однажды он мне приснился, приснился после моей поездки к его родителям. Они живут в большом доме на опушке леса, и речка, берег которой на их участке, разливается каждую весну в маленький заливной луг...Я словно стояла босыми ногами на заливном лугу, по щиколотку, и прозрачная чистая вода приятно холодила кожу. И утро такое раннее, духмяно-свежее, пахнет травами, а розовый туман рассеивается под первыми лучиками солнца. Он шел ко мне, улыбаясь, и ноги его не проваливались в мокрую траву.- У меня тут все хорошо, так же, как и у вас там все. Вот мой дом (он махнул в сторону белой мазанки с голубыми ставнями). Моя скоро замуж выйдет, я ей сам его привел, ее же должен кто-то беречь там, да и я уже себе девушку нашел, она к нам недавно пришла (вроде как засмущался даже). Маме передай, чтобы телефоном моим пользовалась, а то ее старенький уже совсем. И привози мне почаще новой музыки, а то мне ее не хватает тут.Он махнул мне и, так же не касаясь травы, пошел в сторону домика, а я словно провалилась сквозь воду и оказалась на своей кровати.Жена братишки осмелилась взять телефон сына. Надеюсь, что любимая моего Максимки нашла хорошего и доброго мужчину и он сможет залечить ту боль, которую ей пришлось пережить. Ну а я часто сижу на красивой ухоженной могилке и тихонько, чтобы не потревожить других жителей мертвого города, включаю музыку на телефоне. И мне хочется верить, что там, в своей "Стране незабытых", он этому очень рад.И да. Когда я рассказала про этот сон маме, она вспомнила сестру своего деда, колдуна Василя. Татьяна дожила до старости (родилась она в 1890-е, а умерла в 1979), и , ослепнув за несколько лет до смерти, часто сидела на раскладушке под яблоней, смотрела прозрачно-зелеными глазами вдаль и рассказывала дивные истории про заливные луга, по зеленой траве которых ходил ее любимый брат Василь и другой, погибший на войне. Ходили, не промочив босых ног.

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