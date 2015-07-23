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Сны

Когда покойники зовут во сне

Хотелось бы поднять тему многочисленных страхов о том, что если во сне покойный родственник или друг зовет пойти с собой, не стоит идти, иначе не проснешься. Есть такая примета.

И уж если она сбылась, то об этом сне уже никто не расскажет, ибо не проснется. А были ли у вас случаи, когда вас звали и вы шли и что-то интересное видели?

В моей жизни было несколько таких снов. Расскажу о двух.

1. В 2004 году в достаточно молодом возрасте (около 55 лет) умер мой дядя-крестный, он был инвалидом, и под конец жизни стал разум отказывать. Умер прямо в квартире, смерть была очень нехорошей.

Спустя короткое время (месяца три) мне приснился сон. Будто я сижу в той квартире, в кресле, а по всей комнате ходит сквозняк, и занавески колыхаются прямо так, будто окна со всех сторон, на полкомнаты. Входит мой дядя. Я не вижу его прямым взглядом, боковым, сквозь прозрачный тюль. Слышу хорошо его голос. И он говорит: "Ну что, я за тобой, пошли со мной?" А я понимаю, что он мертв, и идти никуда не хочу, потому что помню, что у меня новорожденный малыш. Об этом я ему и сообщаю.

Дядя стоит рядом какое-то время, а потом грустно вздыхает и уходит.

2. Второй эпизод случился после смерти любимой бабушки, которая мне была ближе, чем мама. Я во снах искала её постоянно, не отпускала, обнимала. Спрашивала, где она сейчас и как живет. И вот однажды она говорит: "Пойдем со мной - покажу". И я пошла. Мы вышли из дома и шли прямо по дороге, где ехали машины, но они словно сквозь нас ехали медленно-медленно. Мы шли на закат. Потом словно бы приподнялись над землей и парили, держась за руки. Было очень красиво... Бабушка много рассказывала и "показывала" мне, что там ей очень хорошо, что они, ушедшие, смотрят на нас и молятся за нас в состоянии, похожем на медитацию (как я поняла). И я очень ясно прочувствовала этот момент. А потом, в один миг, бабушка исчезла, я снова очутилась на земле ногами, и сон стал обычным. Но после этого случая я наоборот не боюсь смерти и совершенно спокойна.

Мне кажется, что вера в то, что если пошел с мертвым, то умрешь - сильно преувеличена. И люди сами себя накручивают, поводя аналогию: "Пошел на тот свет во сне - уйду и наяву".

Или когда мертвые зовут, словно им скучно там без нас. Это нам тут без них тяжко, а не наоборот. И ни один любящий человек не станет забирать туда любимого против его воли. А вот игры разума и низших сущностей вполне способны довести человека с его страха, веры и разрешения до могилы преждевременно.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:24
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 15:24 by TalishaПросмотров: 109Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Покойник смерть сон мертвец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 17:25
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1459|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 834
Были. Видел.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Pmariam
Вчера, 17:57
+1
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Публикаций: 34
Комментариев: 2 902
Цитата: Estellan
Были. Видел.
ну вот!?! а где описано?
Талиша, спасибо за описание снов.
интересно было бы узнать поподробнее, что там и как там они.
+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:44
+1
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Комментариев: 9 912
Интересные случаи описаны, прочитал с большим интересом. Мне такие сны слава богу не разу не снились и не надо.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#4 написал: Серебряная пуля
Вчера, 19:57
+1
Онлайн
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Публикаций: 94
Комментариев: 5 894
Цитата: Estellan
Были. Видел.

Я тоже, но отдельно в снах надо публиковать, кратко не получится.
Может за стариками или больными приходят, чтобы не страшно было. А так думаю хорошие люди чему-то нас учат.
+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: Estellan
Вчера, 21:17
0
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Публикаций: 156
Комментариев: 1 834
Pmariam
Могу в личку ссылку скинуть.
Серебряная пуля
У меня кратко тоже не выходит. Но вот из тех с кем близко общаюсь - никто не умирал. Так что провести параллели не получится.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#6 написал: Pmariam
Вчера, 21:19
0
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Репутация: (1123|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 902
Цитата: Estellan
Pmariam
Могу в личку ссылку скинуть.
Серебряная пуля
У меня кратко тоже не выходит. Но вот из тех с кем близко общаюсь - никто не умирал. Так что провести параллели не получится.

Буду признательна! Очень интересно! Спасибо!!!
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
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