Когда покойники зовут во сне

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:24

Причина: Изменён раздел.

Talisha Просмотров: 109 Комментарии: 6 +6 Вчера, 15:24 by

Хотелось бы поднять тему многочисленных страхов о том, что если во сне покойный родственник или друг зовет пойти с собой, не стоит идти, иначе не проснешься. Есть такая примета.И уж если она сбылась, то об этом сне уже никто не расскажет, ибо не проснется. А были ли у вас случаи, когда вас звали и вы шли и что-то интересное видели?В моей жизни было несколько таких снов. Расскажу о двух.В 2004 году в достаточно молодом возрасте (около 55 лет) умер мой дядя-крестный, он был инвалидом, и под конец жизни стал разум отказывать. Умер прямо в квартире, смерть была очень нехорошей.Спустя короткое время (месяца три) мне приснился сон. Будто я сижу в той квартире, в кресле, а по всей комнате ходит сквозняк, и занавески колыхаются прямо так, будто окна со всех сторон, на полкомнаты. Входит мой дядя. Я не вижу его прямым взглядом, боковым, сквозь прозрачный тюль. Слышу хорошо его голос. И он говорит: "Ну что, я за тобой, пошли со мной?" А я понимаю, что он мертв, и идти никуда не хочу, потому что помню, что у меня новорожденный малыш. Об этом я ему и сообщаю.Дядя стоит рядом какое-то время, а потом грустно вздыхает и уходит.Второй эпизод случился после смерти любимой бабушки, которая мне была ближе, чем мама. Я во снах искала её постоянно, не отпускала, обнимала. Спрашивала, где она сейчас и как живет. И вот однажды она говорит: "Пойдем со мной - покажу". И я пошла. Мы вышли из дома и шли прямо по дороге, где ехали машины, но они словно сквозь нас ехали медленно-медленно. Мы шли на закат. Потом словно бы приподнялись над землей и парили, держась за руки. Было очень красиво... Бабушка много рассказывала и "показывала" мне, что там ей очень хорошо, что они, ушедшие, смотрят на нас и молятся за нас в состоянии, похожем на медитацию (как я поняла). И я очень ясно прочувствовала этот момент. А потом, в один миг, бабушка исчезла, я снова очутилась на земле ногами, и сон стал обычным. Но после этого случая я наоборот не боюсь смерти и совершенно спокойна.Мне кажется, что вера в то, что если пошел с мертвым, то умрешь - сильно преувеличена. И люди сами себя накручивают, поводя аналогию: "Пошел на тот свет во сне - уйду и наяву".Или когда мертвые зовут, словно им скучно там без нас. Это нам тут без них тяжко, а не наоборот. И ни один любящий человек не станет забирать туда любимого против его воли. А вот игры разума и низших сущностей вполне способны довести человека с его страха, веры и разрешения до могилы преждевременно.

Ключевые слова: Покойник смерть сон мертвец авторская история

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