Мои сны о вампирах

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:03 by

В детстве мне приснился сон, очень необычный: словно я уснула, a проснулась в другом месте.Солнце только заходило за тучи, это был лес - огромный и пугающий, меня окружали высокие деревья, много зеленого, даже воздух был этого цвета. Но когда окончательно потемнело, и наступила полная тишина, стало жутко, не передать словами весь мой испуг тогда. Cвет ниоткуда не шел, я ничего не видела - вокруг темнота, но среди деревьев я увидела небольшой просвет: как яркая вспышка быстро появилась и также быстро исчезла, а напротив меня появился парень.Он смотрел в лес, на нем была тоже зеленая одежда, когда он уже приблизился, я видела его лицо, но проблема в том, что я никак не могу его запомнить, помню только, что он высокий, худой, и его прическy - какие никто уж не носит. Он протянул мне руку и повел по лесу, шли мы долго, уже рассвело, как мы дошли до странного дома, чем-то схож со старинными усадьбами. Внутри это было что-то наподобие женского общежития - много кроватей, не помню, что я спросила, но он сказал, что туда попадают те, кто заблудился в лесу. Лиц их я тоже не запомнила.Вторая часть этого сна была еще более непонятна, чем первая.Я шла к своей подруге, но по дороге мне никто не встретился, я перепрыгивала огромные кровавые лужи. Kак и в первый раз, цветизменился: вместо зеленого появился красный, много красного. Mне было страшно, и на протяжении этого сна я находилась в постоянном страхе. Когда снова появился тот парень, то сказал: «Пообещай мне, что никогда не перейдешь черту». Но я ответила, что хочу домой. Он настаивал, он держал меня, и как я ни пыталась проснуться - я не могла. Когда я, наконец, пообещала, то он сказал: «Eсли не сдержишь обещание, то потеряешь всех, кого любила». Он протянул мне руку, и я проснулась.Позже он приснился мне спустя 3-4 года. Он пришел в мой дом и стоял в углу. Он пришел убедиться в том, что я сдержу обещание, я сказала, что конечно. «Хочешь пойти со мной?» — спросил он и протянул руку, я в ужасе отказалась. Он рассмеялся и исчез. Мне было 18 лет, тогда был праздник, и мы гуляли с сестрой, пока я случайно не наткнулась на парня взглядом, я не понимала, почему он смотрит на меня. Первое, что я подумала, это то, что такой цвет лица не подходит к такому цвету волос. Лицо очень белое, а волосы, прическа один в один, рост, - все совпало. Это был он! Но тогда я не поняла, за это время он не отвел взгляда, и, когда я собиралась уйти, он повернулся и смотрел на меня. Hо когда я уже прилично отошла и захотела вернуться и снова посмотреть на него, то его уже не было.Прошло еще несколько лет, и я снова увидела его во сне. Мы были на реке, но волны реки шли в обратную сторону, он оставил меня на берегу, а сам пошел в лес, a потом и я пошла. Пока я все обходила, проходила близлежащие поселки, и наконец-то дошла. Я увидела с ним моего отца, но тот парень был сильно голоден и уже был готов напасть на него, но когда пришла я, он удивился, увидев меня.Мои сны продолжаются. Сейчас мне уже 28 лет, и я прожила с этим парнем 8 лет моей жизни.Автор - Linalago.

Ключевые слова: Сны вампир лес кровь

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