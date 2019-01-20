Спасибо, отец!

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:26 by

Мы живем в частном доме. Это сруб, он еще не достроен, поэтому системы отопления нет, лишь в пристройке стоит печка-буржуйка, которая обогревает весь дом (в мансарде только черновой пол, горячий воздух поднимается снизу, такая нищебродская хитрость). Отопление, конечно, так себе - не угадаешь, то очень жарко, то холодно. И вот однажды...Мы легли спать, предварительно протопив печку и прикрыв поддувала. Было жарко, но за стенами избушки морозец, поэтому от осознания того, что тебе, назло всем природным катаклизмам - тепло и даже жарко, дополнительно грело душу. Душа была в тепле, а тело страдало.... я ворочался с боку на бок, взбивал и переворачивал подушку, тягостно накатывал, раскручивая мысли как аппарат для сахарной ваты - сон. Фантазии переплетались с бытовыми делами, наматываясь большим сладким комом, спать, спать, спаааать...Комната освещалась неровным, холодным, невесть откуда взявшимся светом, занавески пропускали его, мертвенно бледный, неживой, спокойный, глаза слипаются, я просовываю руку под подушку, находя "холодный карман", пот пощипывает глаза, майка прилипла к телу, ворочаюсь и сквозь мокрую прядь волос, вижу своего отца. Он лежит рядом, в майке, семейных трусах и коричневых тапочках, тех самых дурацких тапочках, которые мы купли ему, собирая в последний путь. В мертвенно бледном свете видно его исхудалое тело с выступающими ребрами, острые коленки, вздувшиеся вены на больных ногах.Он смотрит в потолок, я чувствую его, вижу, ощущаю легкий запах формальдегида, с которым мы переборщили, готовя его к последнему путешествию, вата в голове раскручивается, вяло придавливая страх. Батя, что ты, как ты, ведь мы же тебя..Медленно он поворачивает голову, я отстраненно удивляюсь, как? А как же окоченение, почему так тихо, я не боюсь, я анализирую, ком ваты заматывает и эту мысль. Я вижу его лицо, морщины на лбу, усы, но, не вижу глаз, не чувствую взгляда, он здесь, но здесь никого нет, он умер, но я не боюсь, он...И в этот момент начинается страшное, тело поднимается над полом, слегка выгибается, рука тянется ко мне, губы шевелятся, стараясь произнести... и его начинает трясти как от удара электрическим током, в полной тишине, тело в диких конвульсиях бьется в полуметре от меня, слетают тапочки, обнажаются синие ступни и огромные желтые ногти, меня разбивает паралич, я не могу дышать, испуг настолько сильный, что я чувствую, как меня пронзает миллионом раскаленных иголочек, комок горячего страха спускается в мочевой пузырь, ужас...Ужас рвет меня на части, я задыхаюсь, вскидываю руки, кто-то не дает подняться удерживает, я рвусь, потное облако держит меня, батя колотится в конвульсиях рядом, движется на меня, касается, я умираю, я... вырываюсь из сна, выпрыгнув из постели метра на полтора. Комната заполнена дымом, жарко, дышать практически невозможно, дети мечутся и кашляют в кроватях. Понимаю, огня нет, что-то с печкой. Бросаюсь к окну - настежь! Ночь бросает мне в окно крупинки снега и льда, ночь бросает мне в лицо Жизнь!P.S. Оказалось, ночью упала температура, в плохо изолированной трубе "встала холодная пробка", дым пошел "в обратку". Если бы не отец - мы бы все умерли. Совершенно реальная история произошедшая этой зимой.Автор - DenBlues.

Ключевые слова: Частный дом пристройка печка-буржуйка сон батя ужас реальность

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