Сон

Юлия Рысь Просмотров: 293 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 16:00 by

Весной прошлого года произошла со мной достаточно странная история. Не знаю, можно ли назвать ее мистической, но от тех событий становится как-то не по себе. На протяжении недели снился один и тот же сон, но с разными вариациями концовок. Будто мы с другом идем ночью по лесной дороге, недалеко от нашего поселка, доходим до определенного поворота, и дальше начинает что-то происходить (в каждом сне по-разному). В одном случае мне снится, будто мы слышим шум со стороны леса и видим, что по просеке к нам приближается какое-то существо. Я, испугавшись, хватаю друга за руку и пытаюсь бежать, но он удерживает меня на месте, подняв глаза, я вижу его улыбку и святящиеся глаза, а существо все приближается - на этом просыпаюсь.В другом варианте: возле поворота звонит телефон, высвечивается имя друга, который со мной рядом, я сообщаю ему, что скорее всего в кармане у него нажалась кнопка - он не реагирует, и я в шутку беру трубку. В трубке его голос мне сообщает, что он задержался дома по делам и сейчас ждет меня в моем подъезде, чтобы пойти на прогулку. В это время у меня возникает вопрос: кто идет со мной рядом?Следующий вариант: друг никогда не снимает серебряный крестик, подаренный бабушкой, хотя к религии относится совершенно безразлично. В данном варианте сна, приближаясь к злополучному повороту, выдаю шутку, чего нам бояться, когда у тебя серебряный крест на шее - любую нечисть отпугнет, на что получаю ответ: "Я крестов сроду не носил". А дальше тот же сценарий-улыбка и попытка удержать.После недели таких сновидений стало не до шуток, и я все рассказала другу, который был участником моих ночных кошмаров. Он нашел множество логичных объяснений таким снам: моя излишняя впечатлительность, увлечения всякой мистической ерундой (надо сказать, что в то время был полнейший завал на работе, и мне было не до мыслей о мистике, фильм-то посмотреть некогда было, поэтому списать все на впечатления от ужастика, ну, никак не получалось). Короче говоря, посмеялся и все. После пары ночей с просмотром этого же сна нам пришлось вернуться к этому разговору, тем более, что я уже начала видеть в этом сне некое предупреждение, друг же убеждал, что все это чушь и, чтобы доказать это, предложил вечером пройтись по этому маршруту из сна и убедиться, что ничего страшного не произойдет. Расчет был на психологический прием, когда детям, которые боятся чудовища под кроватью, показывают наглядно, что там никого нет и еще некая тактика преодоления страха. Пристыдив, что веду себя, как ребенок, и заверив, что таким образом я избавлюсь от этого навязчивого сна - получил мое согласие на прогулку. Встретившись вечером, пошли через поселок в сторону лесной дороги. Было пасмурно, моросил мелкий дождик. Идти совершенно не хотелось, в голову лезли всякие мысли, которые боролись со здравым рассудком. Успокаивала себя, как могла, старались поддерживать веселый разговор, чтобы развеять обстановку. Друг был совершенно спокоен, его забавляло подшучивать над моей впечатлительностью и трусостью. Хотя назвать меня трусливым человеком достаточно сложно, т.к я спокойно в сопровождении собаки круглый год брожу по лесам. Даже не знаю, чем меня так напугала эта лесная дорога, по которой я ходила 100 раз, да и в маршруте ли дело было или в человеке... странно... человек близкий - полностью ему доверяю. Короче говоря, за этим рассуждением прошли половину пути. Из своих снов я помню самое яркое и пугающее - поворот, улыбка, глаза, удержание, чувство страха и опасности. Но сейчас, погрузившись в реальности во все это, я начала ловить себя на мысли, что все это уже было. Вплоть до мелочей: фрагменты разговора, движения и т.д. Но кое-что вызвало у меня бурю эмоций. Во сне на друге всегда были белые кроссы, еще думала... таких у него точно нет, а сейчас он шел рядом и с досадой рассказывал, что старые порвались, и теперь ему приходится пачкать новые по этой грязюке (новые кроссы были пусть не белые, но светло серого цвета, что достаточно меня напугало).Когда до поворота оставалось шагов 30, мной овладела такая паника, что я готова была ломануться в лес, подальше от друга и этого поворота. Меня не покидало чувство, что должно вот-вот что-то случиться. Я попросила пойти обратно, друг начал отговаривать, что надо пройти, раз уж начали, но, увидев, как меня трясет - согласился. Тревога меня не покидала до тех пор, пока мы не вышли на освященную фонарями улицу. Не знаю, случилось бы что-то, если бы мы пошли дальше, или это просто мои страхи, но сон этот мне больше не снился. С другом мы частенько прогуливаемся поздно вечером по темноте, и никаких страхов у меня не возникает. До сих пор не понимаю, что это было, и имел ли этот сон хоть какой-то смысл.

Ключевые слова: Сон лес дорога страх авторская история

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