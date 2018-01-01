Почтальон между мирами

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:10 by

Мне приснился сон. Я шла по улице, и вдруг передо мной возник молодой симпатичный мужчина. Он сказал: «Иди за мной», — и направился к многоквартирному дому. Мы поднялись на десятый этаж, вошли в угловую квартиру. В комнате спали два подростка. На кухне сидела молодая женщина в черной одежде. Она держала перед собой фотографию и плакала: «Витя, Витенька…». Мужчина позвал ее: «Света!». А потом обратился ко мне: «Она меня не слышит. Скажи, что я люблю ее. И прошу у нее прощения». Я проснулась.Снова!??.. Почему я, Господи?! Раньше я видела умерших прямо на улицах. Я их не боялась. Они всегда просили об одном и том же: пойти к родственникам и что-нибудь передать на словах. Ну, к примеру, одна женщина просила сказать ее сестре, чтобы на кресте поменяли имя с паспортного на данное при крещении. А одна старушка обратилась с просьбой: нужно сообщить ее сыну, чтобы он не винил себя в том, что не смог ее вылечить, — это было невозможно. Зато теперь она хочет, чтобы он размуровал окно между первым и вторым этажами. Зачем? Не мое дело. Как я узнаю, куда идти? Никак. Но покойники мне иногда показывают место.Из-за того, что со мной происходит, я стала ходить в церковь. Я молилась, просила об избавлении от пугающих видений. Долго ко мне никто не приходил. А потом покойники начали сниться. Что ж такое! Об этом я никому не рассказываю. Не хватало еще, чтобы меня сочли сумасшедшей. Передав просьбу, я быстро ухожу, ничего не объясняя. Да и что я могу объяснить? Единственное, что сама теперь знаю, — душа действительно бессмертна, и ей нужен покой, чтобы продолжить свой путь туда, где мы все когда-то окажемся. Почему души выбирают меня? Вопрос не ко мне.Думаю, таких, как я, много. Я не знаю других, но дала нам общее название: почтальоны. Сразу объясню: я обычный человек. Работаю продавщицей в кафе. Люблю повеселиться в компании, не прочь выпить в праздник, постов не соблюдаю. Хотя в Бога теперь верю, пусть не совсем понимая, что такое религия. Одно время пыталась разобраться в этом, но совершенно запуталась и, что называется, забила. И вот мне снова дали поручение. Ну что ж, не самое странное.Знаете, каким было самое странное? Приснился мужик и попросил сказать его сыну, чтобы тот не носил очки, а пользовался линзами. Через год ко мне на улице подбежал парень и сказал: «Это же вы передавали мне просьбу о линзах! Я вас узнал! Я хочу вам рассказать, что случилось! Вы меня напугали тогда, но я почему-то послушался и перешел на линзы. А через неделю в трамвай, где я ехал, врезался грузовик. Я увидел в миллиметре от зрачка железный штырь. Если бы я был в очках, стекла и дужки врезались бы мне в глаза. Спасибо вам!» Я объяснила ему, что не мне спасибо, а его отцу. И теперь его душа спокойна. Попросила никому не говорить обо мне. На всякий случай начала часто менять прически и одежду…Теперь же бежать и искать молодую вдову не имело смысла. Я была уверена, что встреча состоится в ближайшие дни. Когда я отработала свою смену, в кафе вошла женщина в черном. Это была Света. Я подождала, когда она выпьет кофе и расплатится. Лицо ее было темным от горя. Она начала спускаться с лестницы, пошатнулась, я подхватила ее и предложила:— Позвольте я вам помогу!Женщина оперлась на меня и пожаловалась:— Голова закружилась. Я иду с кладбища, сегодня годовщина смерти мужа.Я ответила:— Понимаю. Давайте я вас провожу. У меня есть время, а я за вас переживаю.Она не ответила, но и не оттолкнула меня.Через квартал я узнала дом. Света еле тащилась, почти повиснув на мне. Я привела ее к лифту, нажала на кнопку десятого этажа, толкнула незапертую дверь квартиры, провела на кухню и налила стакан воды. Она сделала глоток и очнулась:— Кто вы? Откуда знаете, где я живу? Где…Я перебила:— Мальчики спят. Я сейчас уйду. Виктор просить передать, что любит вас и просит прощения.Она отшатнулась:— Что?!Я устало вздохнула:— Попробуйте понять. Я вас первый раз вижу. И мужа вашего не знаю. Он мне приснился и привел сюда, во сне. И попросил сказать, что любит вас и просит прощения. А теперь я ухожу.Она вцепилась в меня:— Он жив?Я помотала головой:— Нет.— А что тогда?— Ничего. Понимаете, душа его не может успокоиться, пока не получит вашего прощения. Я понятия не имею за что, и не надо мне рассказывать. Мне и так стрессов хватает от этих снов и последующих объяснений с живыми. Он сказал, что вы его не слышите. Наверное, вы сильно на него обижены. Вы портите жизнь себе и ему. Я говорю «жизнь», потому что душа бессмертна. Простите его и отпустите. И мне пора. Моя миссия закончена.Женщина не отпускала мою руку:— Как он выглядит?Я села на соседний стул:— Как на фотографии, которая лежит под книгой.Ее глаза заблестели:— Я не о том. Ведь душу никто не видел, правда? Он что, прозрачный, летает, передает мысли?Я подумала, что почтальонам, похоже, пора выдавать какие-то бонусы за вредность. Светлане сказала:— Он был одет в голубую рубашку и серые брюки. Шел ногами, говорил ртом. Я до него не дотрагивалась. Он привел меня в эту квартиру. Сам сел на стул напротив вас. Он был как на фото — молодой и красивый. Только печальный. Он сильно переживал за вас с сыновьями.Света внимательно на меня посмотрела:— А может, он и сейчас здесь? Вы его видите?Я закрыла лицо ладонями:— Нет, не вижу и не хочу видеть!Она нажимала:— Но ведь вы же можете!Я сдалась:— Выключите свет и сядьте.Едва потухла лампочка, я увидела Виктора. Он сидел на том же месте:— Я же говорил, она меня не видит и не слышит!Я посмотрела на них и сказала:— Почему вы не могли жить мирно? Теперь ни вам покоя, ни мне!Я выполняла роль переводчика в театре абсурда. Только велела Свете смотреть не на меня, а перед собой, на мужа.Как оказалось, они поругались из-за денег. Виктор взял отложенные деньги, вложился в какой-то проект и прогорел. Света устроила скандал. Она велела ему убираться и не приходить, пока не вернет деньги. Он хлопнул дверью и отправился в кабак — залить горе с друзьями. Потом они сели в машину и попали в аварию. Погибли двое. Но второй мужчина ко мне не обращался. А вот Виктор не мог успокоиться. Я поняла, что он самовольно распорядился общими накоплениями, бросил семью на произвол судьбы. Вдова упрекала его в этом же. И даже в эти минуты, когда я сидела между ними, они начали ссориться.Вдруг вспыхнула лампа. В дверном проеме стоял мальчик. Он сонно спросил:— Мама, что это за женщина? А куда исчез папа? Он только что был здесь!Вдова тут же потеряла сознание. Я разбудила второго мальчика, постарше, помогла перенести Свету в спальню и дождалась скорой. Пока врачи хлопотали вокруг нее, я позвала младшего и сказала:— Когда мама проснется, не напоминай, что ты видел отца. И если она будет спрашивать про меня, скажи, что я просто привела ее, потому что ей стало плохо. Будет говорить об отце — скажи, что ей это приснилось.Я отправилась домой…Так что не спешите гнать человека, который передает «почту» с того света. Почтальону все равно — он выполнил свою работу и ушел. А покой души ваших родственников, собственно, как и ваш, зависит только от вас.Автор - Дарина.

Ключевые слова: Сон видения души родственники почта с того света

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