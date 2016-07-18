Зелёные яблоки к слезам

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 11:03 by

В прошлом году мне исполнилось 66 лет. Много чего удалось повидать на своём веку. Были и вещие сны, о которых я хочу вам рассказать.В 1975 году, за месяц до родов, мне приснился сон, который я до сих пор помню в мельчайших подробностях.Я нахожусь в маленьком магазине, расположенном в подвальном помещении. Здесь почему-то продают только яблоки. Они были хоть и незрелые, но очень крупные и аппетитные на вид, и я встала в очередь за ними. Продавец предупредила, что вскоре уходит на обеденный перерыв, и велела очередь не занимать. Она недовольно на меня посмотрела, но увидев мой огромный живот сказала, что меня тоже обслужит. Я была ей очень благодарна за понимание, ведь мне так хотелось этих зелёных яблок! Когда подошла моя очередь, я попросила взвесить мне полную пластмассовую ёмкость, которая стояла на чаше весов. В магазине мы уже остались одни, и я почему-то спросила у неё:— Не знаете ли, кто у меня родится: мальчик или девочка?Она приложила руку к моему животу и уверенно сказала:— Сапожник у тебя родится!После этих слов я проснулась.Утром я рассказала о сновидении маме. Она умела толковать сны. Правда, этот сон она объяснила только наполовину, утаив самое главное, чтоб не расстраивать меня перед родами. Она сказала, что родится мальчик, потому что сапожник — означает мальчик. А зелёные яблоки - это просто "хотелки" беременной. Захотелось яблок — вот и приснились. Больше ничего не добавила. В то время я и подумать не могла, что сон окажется вещим. Через месяц у меня действительно родился сын. Я была счастливой матерью 25 лет, пока с ним не случилась ужасная трагедия.В феврале 2001 года, поздно вечером, на моего сына напали несколько несовершеннолетних отморозков. Преступники, сняв с него всё ценное, жестоко избили и с разбитой головой оставили лежать на снегу, пока кто-то из прохожих не вызвал скорую. Три месяца врачи боролись за его жизнь, но организм не справился, так как вдобавок ко всему у сына оказались сильно застужены лёгкие. Это был год змеи, который оказался для моего мальчика смертельным. Весной 5 мая сына не стало. Эта утрата, самая страшная трагедия в моей жизни. Только после смерти сына мама рассказала мне правильное толкование моего давнего сна. Оказывается, зелёные яблоки к большим слезам, и чем крупнее яблоки, тем больше беда. Об этом мама в своё время умолчала. Но сон оказался вещим.Автор - Татьяна Андреевна.

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