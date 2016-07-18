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Сны

Зелёные яблоки к слезам

В прошлом году мне исполнилось 66 лет. Много чего удалось повидать на своём веку. Были и вещие сны, о которых я хочу вам рассказать.

В 1975 году, за месяц до родов, мне приснился сон, который я до сих пор помню в мельчайших подробностях.

Я нахожусь в маленьком магазине, расположенном в подвальном помещении. Здесь почему-то продают только яблоки. Они были хоть и незрелые, но очень крупные и аппетитные на вид, и я встала в очередь за ними. Продавец предупредила, что вскоре уходит на обеденный перерыв, и велела очередь не занимать. Она недовольно на меня посмотрела, но увидев мой огромный живот сказала, что меня тоже обслужит. Я была ей очень благодарна за понимание, ведь мне так хотелось этих зелёных яблок! Когда подошла моя очередь, я попросила взвесить мне полную пластмассовую ёмкость, которая стояла на чаше весов. В магазине мы уже остались одни, и я почему-то спросила у неё:
— Не знаете ли, кто у меня родится: мальчик или девочка?

Она приложила руку к моему животу и уверенно сказала:
— Сапожник у тебя родится!

После этих слов я проснулась.

Утром я рассказала о сновидении маме. Она умела толковать сны. Правда, этот сон она объяснила только наполовину, утаив самое главное, чтоб не расстраивать меня перед родами. Она сказала, что родится мальчик, потому что сапожник — означает мальчик. А зелёные яблоки - это просто "хотелки" беременной. Захотелось яблок — вот и приснились. Больше ничего не добавила. В то время я и подумать не могла, что сон окажется вещим. Через месяц у меня действительно родился сын. Я была счастливой матерью 25 лет, пока с ним не случилась ужасная трагедия.

В феврале 2001 года, поздно вечером, на моего сына напали несколько несовершеннолетних отморозков. Преступники, сняв с него всё ценное, жестоко избили и с разбитой головой оставили лежать на снегу, пока кто-то из прохожих не вызвал скорую. Три месяца врачи боролись за его жизнь, но организм не справился, так как вдобавок ко всему у сына оказались сильно застужены лёгкие. Это был год змеи, который оказался для моего мальчика смертельным. Весной 5 мая сына не стало. Эта утрата, самая страшная трагедия в моей жизни. Только после смерти сына мама рассказала мне правильное толкование моего давнего сна. Оказывается, зелёные яблоки к большим слезам, и чем крупнее яблоки, тем больше беда. Об этом мама в своё время умолчала. Но сон оказался вещим.

Автор - Татьяна Андреевна.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 97Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Сон магазин зеленые яблоки предсказание рождение сын ограбление избиение смерть несчастье история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:52
+1
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Комментариев: 312
Ну товарищи! Если правда, то жаль, конечно.
Но! Моё скромное мнение, что слишком отсрочена сбыча сна, поэтому верится слабо. Я вообще слышала мнение, что если сон не сбылся в течение года, то он и вещим не был. Раз. Второе. Опять же, прочитала давно, что вся символичность - у нас в голове. То есть, если мне давно мама сказала, что яблоко - к исполнению желания, то именно так и будет интерпретироваться мой сон.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:53
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 506
Не могла пройти мимо. Но, по логике вещей, сразу умереть ребёнок должен был, или больным каким оказаться. Или на скользкую дорожку встать.
Но 25 лет спустя как-то слабо взаимосвязано. Хотя, приходилось видеть сон, который сбылся лишь спустя годы. И особо символичным он не был —' всё лежало на поверхности. Но в тот момент вообразить подобное было невозможно, однако же…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Asheera
Сегодня, 16:22
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Репутация: (199|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 629
Неспелые яблоки... Тут скорее такая трактовка: ребенок умрет молодым, не войдя в пик зрелости (33года).
Это фатум.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:42
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Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2305|-1)
Публикаций: 1 022
Комментариев: 8 297
Я вообще слышала мнение, что если сон не сбылся в течение года, то он и вещим не был. - если это правда, то кто определяет сроки? Не думаю, что всё так взаимосвязано. Сон может сбыться когда угодно и небесная канцелярия или тонкие материи не властны над временем. Иначе давно бы появились таблицы типа предсказаний Майя и все жили по этим законам)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 210
Уж слишком отсрочено событие, никогда не слышала, что зеленые и незрелые яблоки к слезам. К новым начинаниям и планам - да, к прибыли, красные к радости. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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