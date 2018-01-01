Поезд в загробный мир

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:28

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Капустка Просмотров: 7 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:28 by

Когда я рассказываю эдакие истории моим близким и знакомым, они цинично и с отвращением улыбаются и советуют записаться в клуб любителей Рен тв. Но мне кажется, с каждым из нас происходит что-то мистическое, не имеющее разумных обьяснений, заставляющее убирать все-таки ногу с края кровати под одеяло. Кто-то игнорирует такое с воинственным атеизмом. Кто-то начинает создавать свои собственные теории и секты. А я, име только интуицию, с упоением пересказываю происходящее со мной.Снится мне однажды будто еду я в поезде. В плацкартном вагоне и на боковушке. То еще вип место. И так противно мне в нем лежать и качаться. Муторно до тошноты. Так скверно трясется вагон и гудят встречные поезда. Еду из ниоткуда в никуда. Из одной черной дыры в другую. Ощущение бесконечности. Как будто ехала в нем всегда и буду ехать вечно. Если бы мне дали билет в кассе. Там, вероятнее всего, была бы какая-нибудь несусветно-несуразная надпись или была бы размыта резкость. Как и бывает обычно во сне.И все бы ничего, но мое путешествие омрачала бабушка, падающая на меня со второй полки. Тощая и костлявая старая бабулечка все время падала на меня поперек. Не могла вот так удобненько "вальтом" упасть. Нет. И мне приходилось ее стаскивать руками и ногами. А такая она была чугунная и тяжелая. И как только я избавлялась от нее, она тут же возобновляла свое падение сверху. Кошмар! И главное - она была неподвижна. Словно манекен или кукла восковая. Или мертвец.На следующий день я, выйдя из квартиры, наступила на тюльпан. Не с первой секунды до меня дошло, что это за цветочек. С третьей секунды дошло, когда увидела в нескольких метрах от себя, ближе к выходу из подъезда, еще один такой раздавленный тюльпан.Тут-то я и вспомнила о покойнице из сна. Пораспрашивав соседей, я только подтвердила свои догадки. Накануне над моей квартирой, этажом выше, в доме присутствовала покойница. Как раз гроб стоял посередине комнаты (поперек моей кровати). Надо мной! И бабушка была старенькая (как из сна), я ее никогда не видела при жизни (она уже долго была лежачая). Но я ее увидела во сне уже покойницей. Где-то в общем пространстве я ее интуитивно почувстовала и она меня "давила" своей "мертвой" энергетикой .Вот только такой вывод я смогла сделать.

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